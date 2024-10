Dragon Ball: Sparking! Zero expande su universo con el Season Pass DLC 2 y nuevos personajes

El universo de Dragon Ball continúa evolucionando a pasos agigantados. Con el lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! Zero, los fanáticos han disfrutado de la mayor lista de personajes jugables en la historia de la serie Budokai Tenkaichi, con más de 180 luchadores disponibles. Ahora, Bandai Namco ha revelado más detalles sobre el esperado Season Pass DLC 2, que llegará a principios de 2025. Entre las adiciones más emocionantes están los androides Gamma 1 y Gamma 2, personajes introducidos en la película Dragon Ball Super: Super Hero, junto con promesas de más personajes y sorpresas en camino.

Pero las novedades no terminan ahí. Los fans de Dragon Ball también están ansiosos por el estreno del segundo episodio de la nueva serie Dragon Ball Daima. Además, Dragon Ball Z: Kakarot, el juego de rol que sigue la historia clásica de la saga, se prepara para recibir su propio DLC inspirado en Daima, titulado Adventure through the Demon Realm - Part 1. Esta expansión llevará a los jugadores a explorar el oscuro y misterioso Reino de los Demonios, añadiendo más profundidad a la rica narrativa de Kakarot.

Sparking! Zero: Más personajes y más acción

El lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! Zero ya había hecho historia con su extensa lista de personajes jugables, muchos de los cuales son versiones diferentes de los héroes y villanos favoritos de los fans, como las múltiples encarnaciones de Vegeta. Con la incorporación de Vegeta (Mini), los jugadores pueden elegir entre 15 versiones diferentes del Príncipe de los Saiyajin, sin contar sus fusiones, lo que lo convierte en uno de los personajes más versátiles del juego.

La llegada del Season Pass DLC 2 promete añadir aún más diversidad al roster. Los jugadores pronto podrán controlar a Gamma 1 y Gamma 2, los androides del Ejército Red Ribbon que debutaron en la película Dragon Ball Super: Super Hero. Estos personajes traerán habilidades únicas y nuevas dinámicas de combate al juego, algo que sin duda emocionará tanto a los fanáticos de los personajes como a aquellos que buscan nuevos desafíos.

Además, Bandai Namco ha confirmado que no se trata solo de Gamma 1 y Gamma 2. Más personajes estarán disponibles a lo largo de las próximas actualizaciones de DLC, lo que sugiere que aún hay muchas sorpresas por descubrir antes del lanzamiento completo del Season Pass DLC 2 a principios de 2025. Los detalles sobre estos personajes adicionales siguen siendo un misterio, lo que ha aumentado la expectación entre los seguidores de la franquicia.

Entre el éxito de Dragon Ball: Sparking! Zero y las nuevas adiciones a Dragon Ball Z: Kakarot, está claro que la franquicia creada por Akira Toriyama sigue siendo una de las más populares y expansivas en el mundo de los videojuegos. La capacidad de Bandai Namco para mantener a los fanáticos emocionados con contenido constante y de alta calidad es un testimonio de la longevidad y el impacto de Dragon Ball en la cultura popular.

Con el Season Pass DLC 2 para Sparking! Zero a la vuelta de la esquina y la próxima llegada del DLC inspirado en Dragon Ball Daima para Kakarot, los jugadores tienen mucho que esperar en los próximos meses. Ya sea que te guste dominar los combates con personajes nuevos o sumergirte en historias más profundas, Dragon Ball sigue ofreciendo experiencias inolvidables para todas las generaciones de jugadores.

Así que, si eres un fanático de Dragon Ball, prepárate para más combates épicos, nuevas aventuras y contenido descargable que promete llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel. ¡El universo de Dragon Ball no deja de crecer, y tú no querrás quedarte fuera!

