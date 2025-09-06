Zlatan FC debuta en EA SPORTS FC 26: el ícono sueco se multiplica en todas las posiciones del campo

La figura de Zlatan Ibrahimović ha estado siempre ligada al fútbol de forma tan contundente como peculiar. Ahora, su estilo y personalidad encuentran una nueva manera de expresarse en el mundo virtual con la llegada de Zlatan FC a EA SPORTS FC 26. La propuesta rompe con lo habitual: en este club, todas las posiciones del campo estarán ocupadas por el mismo jugador, una idea que conecta directamente con la confianza que el sueco siempre proyectó a lo largo de su carrera.

El equipo será seleccionable dentro del modo Patada inicial, bajo la categoría “Resto del mundo”. Allí, los jugadores podrán controlar a Zlatan en cualquiera de las 11 posiciones, desde portero hasta delantero. El uniforme y el logo diseñados para el club responden a la estética particular del exjugador, con una “Z” como sello principal, reforzando su identidad dentro de la franquicia de EA SPORTS.



Una idea fiel a su personalidad

Zlatan siempre fue un futbolista que trascendió lo puramente deportivo. Sus declaraciones y su carácter lo convirtieron en un personaje imposible de ignorar. Entre sus frases más recordadas, alguna vez aseguró que podía jugar en todas las posiciones. Con Zlatan FC, esa afirmación se transforma en una experiencia jugable.

El propio Ibrahimović, quien ahora figura como ÍCONO dentro de EA SPORTS FC 26, explicó con ironía que este club permitirá a los fans dejar de preocuparse por quién ocupa qué rol en el campo: “Porque todas tendrán al mejor jugador disponible: yo”.



Un homenaje dentro de la franquicia

Para EA, la inclusión de Zlatan FC es también una forma de reconocer la influencia del delantero en el fútbol mundial. James Salmon, Director Senior de Activaciones de la Franquicia, resaltó que la comunidad pedía su regreso y que, con esta incorporación, los seguidores tendrán la posibilidad de dirigir un equipo “ilustre” compuesto únicamente por el sueco.



La decisión de convertirlo en un club completo, más allá de su aparición como ÍCONO, refuerza el vínculo entre la franquicia y un jugador cuya carrera estuvo marcada por la capacidad de reinventarse en distintas ligas, desde Suecia hasta Estados Unidos.



Disponibilidad en el lanzamiento

Zlatan FC estará disponible desde el lanzamiento global de EA SPORTS FC 26, programado para el 26 de septiembre. Quienes adquieran la Ultimate Edition tendrán acceso anticipado a partir del 19 de septiembre.

Este estreno llega acompañado de la actualización visual y de la personalización característica de la franquicia, que busca mantener el equilibrio entre lo auténtico y lo creativo. En este caso, la apuesta es clara: un club que rinde homenaje a una figura que marcó época y que ahora se multiplica en la cancha digital.

