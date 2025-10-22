El equipo de Plants vs. Zombies: Replanted nos cuenta cómo revivieron el juego original

Quince años después de su lanzamiento original, Plants vs. Zombies vuelve a florecer. La icónica saga de PopCap, que marcó a millones de jugadores con su mezcla de estrategia, humor y carisma, regresa en una versión renovada: Plants vs. Zombies: Replanted, disponible desde el 23 de octubre en PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, con un precio de $19.99 USD.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Pero detrás de este regreso no hay una simple remasterización, sino una filosofía clara. Así lo explica Jake Neri, Senior Director of Group Product Development, quien lideró al equipo responsable de traer de vuelta este clásico. “Plants vs. Zombies es un juego casi perfecto; lo más importante era mantenerlo fiel a su forma original”, comenta. Esa convicción fue la raíz de todas las decisiones creativas y técnicas que dieron vida a Replanted.



Respeto al original, sin miedo a evolucionar

Neri y su equipo dedicaron los primeros meses a definir una dirección que equilibrara respeto por el pasado y ambición por el futuro. “Desde el principio hablamos mucho de qué tanto debíamos cambiar. Mientras más lo discutíamos, más claro nos quedaba que debíamos conservar su esencia”, explica.

Por eso, Replanted mantiene el corazón del juego original, pero introduce nuevos modos como Cloudy Day y Rest in Peace (RIP), ambos construidos sobre la base clásica. “Queríamos que se sintieran frescos, pero auténticos. Todo parte de las mecánicas que los jugadores ya aman”, añade.



Modernizar sin perder el humor

Uno de los mayores desafíos fue adaptar el característico humor absurdo de Plants vs. Zombies al nuevo formato visual en HD. “El reto era hacerle justicia”, reconoce Neri. “Capturamos el estilo original, pero con una presentación moderna que luce espectacular en todas las plataformas”.



Cada detalle, desde las expresiones de los zombis hasta los gestos exagerados de Crazy Dave, fue redibujado a mano. Según Neri, la clave estuvo en conservar el encanto del original mientras se aprovechaban las capacidades gráficas actuales. “Queríamos que el juego se viera mejor que nunca, pero que aún se sintiera como Plants vs. Zombies”.



Inspiración en la comunidad

El desarrollo de Replanted no solo partió de la nostalgia, sino también del entusiasmo de los fans. “Durante años vimos cómo los jugadores pedían una versión moderna en consolas. Esa pasión fue una gran motivación”, dice Neri.

Publicidad

Esa conexión con la comunidad también influyó en las nuevas características. Además de los desafíos individuales y los ajustes de dificultad, el título incorpora modo cooperativo local y PvP, dos adiciones pensadas para fomentar la diversión compartida. “Plants vs. Zombies siempre ha sido un juego que se disfruta más en compañía. Queríamos que jugar con amigos o familia generara risas, cooperación y algo de caos”, afirma.



El regreso de los minijuegos y un guiño al pasado

En cuanto al contenido clásico, Neri asegura que el equipo prestó especial atención a los minijuegos más queridos. “Sabíamos que Wall-Nut Bowling era una de las actividades favoritas de los fans, así que nos esforzamos para recrearla con precisión. Creemos que será el nuevo favorito inesperado”, comenta con orgullo.



También hay homenajes escondidos para los veteranos de la saga. Los Retro Zombies, presentes en los niveles avanzados del modo RIP, funcionan como un guiño directo al juego de 2009. “Nos encanta ver cómo los fans reconocen esos detalles. Es nuestra forma de agradecerles su lealtad”, dice Neri.



El peso de la nostalgia y el trabajo artesanal

La presión por revivir un clásico tan querido no fue menor. Sin embargo, para Neri, la clave estuvo en el respeto. “Cada pieza de arte fue retocada a mano, cada elemento del gameplay preservado con cuidado. Tener una comunidad tan fiel es una bendición y una responsabilidad enorme”, confiesa.

Ese enfoque artesanal permitió que Replanted no se limitara a ser una copia en alta definición, sino una reinterpretación hecha con dedicación.



Sembrando el futuro de la franquicia

Para Neri, este proyecto no solo celebra el pasado, sino que también siembra el futuro de la serie. “Queremos que las nuevas generaciones descubran Plants vs. Zombies: Replanted y, a partir de ahí, se conviertan en fans del universo completo: desde PvZ 2 hasta Garden Warfare”, explica.

Publicidad

Así, lo que empezó como una simple defensa del jardín se transforma en una experiencia moderna, vibrante y familiar. Plants vs. Zombies: Replanted no busca reinventar la fórmula, sino recordarle al mundo por qué un grupo de plantas y zombis logró conquistar el corazón de tantos jugadores.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.