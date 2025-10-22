En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / El equipo de Plants vs. Zombies: Replanted nos cuenta cómo revivieron el juego original

El equipo de Plants vs. Zombies: Replanted nos cuenta cómo revivieron el juego original

El equipo de desarrollo de PopCap comparte cómo reinventaron el icónico juego de estrategia, equilibrando nostalgia, humor y novedades sin perder su espíritu original

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Plants vs. Zombies: Replanted | El equipo
Plants vs. Zombies: Replanted | El equipo
Cortesía: EA

Publicidad

Publicidad

Publicidad