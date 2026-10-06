Escape from Tarkov cambia su PvE y estrena un programa para nuevos jugadores

Entrar a Escape from Tarkov puede ser una experiencia exigente, especialmente cuando todavía se están aprendiendo sus sistemas, mapas y dinámicas de combate. En un juego donde cada decisión puede marcar la diferencia, tener una mano amiga durante las primeras horas puede convertirse en un recurso bastante valioso.

Al mismo tiempo, quienes llevan más tiempo jugando necesitan nuevos objetivos que mantengan el interés después de numerosas incursiones. Por eso, la progresión y la forma en que se desarrolla la experiencia PvE cobran especial importancia con la nueva actualización.

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Battlestate Games prepara cambios que buscan atender ambos lados de la experiencia: quienes ya conocen las calles de Tarkov y aquellos que apenas están comenzando a descubrirlas.



Una nueva etapa para el PvE

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La actualización introduce modificaciones importantes en el modo PvE, especialmente relacionadas con la inteligencia artificial y la progresión de los personajes.

Uno de los cambios está relacionado con los bots PMC, cuyo comportamiento fue reestructurado para hacer que su presencia en los mapas tenga una distribución más lógica. Ahora existe una mayor concentración de estos enemigos en las zonas relacionadas con misiones, mientras que sus enfrentamientos entre ellos ocurrirán con menor frecuencia.

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Los bots PMC también tendrán diferencias dependiendo de su nivel y facción, algo que se refleja tanto en el equipamiento que utilizan como en la configuración de sus armas.

Además, se incorporaron nuevas apariciones de bots PMC en la ubicación del Laberinto, ampliando las situaciones que pueden encontrarse durante las incursiones.

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Pero los cambios no terminan en la inteligencia artificial. La actualización también introduce una nueva capa de progresión para quienes juegan PvE.

El gran cambio llega con el Prestigio

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Con el parche 1.2.0.0, Escape from Tarkov incorpora seis niveles de Prestigio en PvE, cada uno acompañado de recompensas únicas.

Entre ellas se encuentra TarCoin, pero uno de los aspectos más importantes está relacionado con la permanencia de estas recompensas.

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Los objetos obtenidos mediante el sistema de Prestigio continuarán disponibles para el personaje PvE incluso después de un wipe.

Esto añade una nueva meta para los jugadores que buscan seguir avanzando en este modo y conseguir recompensas que no desaparezcan cuando llegue un reinicio.

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A estos cambios se suma otra modificación para PvE: ahora los jugadores pueden comprar paquetes de rublos directamente dentro del juego.

EXFIL Brothers busca unir veteranos y recién llegados

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Junto con las novedades del PvE, Battlestate Games también presentó EXFIL Brothers, un programa pensado para conectar a jugadores experimentados con personas que acaban de comenzar su aventura en Escape from Tarkov.

El sistema permite que un jugador experimentado, denominado Operador, invite hasta cinco nuevos jugadores, conocidos como Candidatos.

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Para participar como Operador es necesario tener un personaje de nivel 30, mientras que los Candidatos deben tener cuentas con una antigüedad máxima de siete días.

Durante las incursiones realizadas en conjunto, ambos jugadores reciben un bono de experiencia del 5%, creando un incentivo para que los jugadores veteranos acompañen a quienes todavía están aprendiendo las bases del juego.

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La progresión del nuevo jugador también tiene un papel importante en las recompensas.

Cuando el Candidato alcanza determinados objetivos, tanto él como el Operador pueden recibir diferentes beneficios. Entre ellos aparecen rublos dentro del juego, Bitcoins y distintas maletas.

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El Operador, además, puede conseguir recompensas adicionales que dependen de la edición de Escape from Tarkov adquirida por el Candidato. Estas incluyen TarCoin, pósteres, el upper del Operador y una personalización para el escondite denominada “Entrenamiento Básico”.

Las recompensas siguen el avance del Candidato

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EXFIL Brothers estructura sus recompensas alrededor de varios puntos concretos de progreso.

El sistema contempla objetivos relacionados con la creación del personaje y con alcanzar los niveles 10, 20 y 30.

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Un detalle importante es que las recompensas están vinculadas al modo de juego en el que se complete cada requisito. Es decir, se entregarán exclusivamente en el modo correspondiente donde el Candidato haya conseguido avanzar.

Para quienes ya tenían cierto progreso antes de participar en el programa también hay una consideración especial: si una cuenta ya había alcanzado parcialmente alguno de los objetivos, las recompensas correspondientes se entregarán inmediatamente.

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Con el parche 1.2.0.0, Escape from Tarkov no solo amplía las posibilidades de progresión en PvE. También introduce una estructura pensada para que la experiencia entre jugadores veteranos y recién llegados tenga beneficios para ambas partes.

La combinación entre los nuevos niveles de Prestigio, los cambios en los bots PMC y EXFIL Brothers busca darle más razones a la comunidad para regresar a las incursiones, ya sea para seguir progresando en solitario o para acompañar a quienes apenas están comenzando.

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