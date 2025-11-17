Defensora advierte que habría más menores muertos en otros bombardeos e hizo llamado a Petro

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que podría haber más menores muertos en otros bombardeos realizados por el Gobierno de Gustavo Petro, a quien le hizo una petición.

A través de un mensaje en X, la funcionaria indicó: “Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos. Pido al Presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, suspender los bombardeos y evaluar”.



Poco después del mensaje de la defensora Marín, la representante a la Cámara Katherine Miranda denunció a través de la misma red social que había recibido confirmación de que “en el bombardeo en el Amazonas también murieron 4 menores de edad, entre ellos niña de 11 años”.

Además de hacerle un fuerte reclamo al presidente Petro, se dirigió a Pedro Sánchez y escribió: “¡MINISTRO DE DEFENSA RENUNCIE YA!”.



Pese a esta denuncia, Noticias Caracol conoció que Medicina Legal no tiene información sobre la denuncia hecha por la congresista Miranda.



Noticia en desarrollo.