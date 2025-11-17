En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BOMBARDEO EN GUAVIARE
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
ELECCIONES CHILE
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Bebé de dos años se debate entre la vida y la muerte tras retén ilegal en vía Panamericana

Bebé de dos años se debate entre la vida y la muerte tras retén ilegal en vía Panamericana

La menor y su mamá fueron atacadas a disparos por presuntos disidentes de las FARC, quienes abrieron fuego contra el vehículo en el que iban luego de que el conductor se negara a parar.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Bebé de dos años se debate entre la vida y la muerte tras retén ilegal en la vía Panamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad