EXODUS muestra nuevos detalles de Jun y prepara recompensas para su próximo gran hito

El universo de EXODUS sigue tomando forma y, mientras crece la expectativa por esta aventura de ciencia ficción, Archetype Entertainment continúa compartiendo detalles sobre sus personajes, su sistema de combate y las historias que acompañarán a los jugadores durante sus viajes por el Cúmulo de Centauri.

La propuesta busca construir un universo en el que la exploración y los enfrentamientos convivan con las historias personales de sus protagonistas. A través de sus actualizaciones para la comunidad, el estudio ha mostrado diferentes elementos de su mundo y ha permitido conocer un poco más de lo que prepara para esta aventura.

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En su actualización del 22 de octubre de 2026, el equipo también repasó los avances que ha compartido hasta ahora y anticipó nuevos contenidos que permitirán conocer mejor tanto a sus personajes como a las posibilidades de combate.



La personalización de los personajes sigue tomando forma

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Uno de los aspectos destacados de EXODUS es la posibilidad de personalizar a Jun Aslan, el personaje que protagoniza esta aventura. Los jugadores podrán elegir entre una versión masculina y una femenina, además de modificar diferentes elementos de su apariencia.

Entre las opciones disponibles se encuentran los peinados, el color del cabello, el vello facial y los tatuajes. Estas alternativas permiten darle un toque personal al protagonista y definir algunos detalles de su aspecto dentro del juego.

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El estudio también ha tenido en cuenta los comentarios de la comunidad durante el desarrollo. Por eso, la nueva actualización ofrece una mirada al trabajo realizado detrás de cámaras, con especial atención a la versión masculina de Jun.

EXODUS prepara nuevas presentaciones y más detalles de combate

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La personalización de Jun es apenas una parte de las novedades que Archetype Entertainment tiene entre manos. El estudio confirmó que la presentación de la versión femenina del personaje llegará próximamente y que está preparando algo especial para mostrarla.

Por ahora, no se compartió una fecha concreta para esta revelación, aunque el equipo aseguró que está trabajando en su presentación.

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También se prepara un recorrido más amplio por las diferentes opciones de combate que estarán disponibles en el Cúmulo de Centauri. Entre las mecánicas que ya se han mostrado aparecen los cambios de modo del Reciclador durante los enfrentamientos, el uso del Guantelete y el sigilo como una alternativa para abordar determinadas situaciones.

Estos elementos ofrecen una primera aproximación a las herramientas que podrán utilizar los jugadores. Sin embargo, el estudio todavía tiene más detalles por revelar sobre las posibilidades que ofrecerá su sistema de combate.

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Como parte de las novedades recientes, Archetype Entertainment también invitó a la comunidad a conocer las impresiones de medios y creadores de contenido que probaron la misión «Liberar a los kay», ambientada en Khonsu. Sus reportajes están disponibles a través del canal oficial de YouTube del juego.

Salt, el pulpo, protagoniza el próximo objetivo de la comunidad

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Más allá de los personajes y las mecánicas, EXODUS también está desarrollando las historias de los integrantes de su tripulación. Uno de ellos es Salt, un pulpo que tendrá su propio relato y cuyo pasado permitirá conocer mejor qué lo ha convertido en el personaje que es.

A principios de octubre, con motivo del Día Mundial del Pulpo, Salt protagonizó una intervención en las cuentas oficiales del juego en X y Discord. Durante esta actividad se compartió un adelanto de su cinemática de historia, ofreciendo un pequeño vistazo a lo que está por venir.

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Sin embargo, para conocer más partes de su historia, la comunidad tendrá que contribuir a alcanzar el siguiente objetivo colectivo de la lista de deseados.

El sistema funciona mediante metas compartidas: cada vez que una persona añade EXODUS a su lista de deseados, contribuye al total acumulado. Cuando se alcanza uno de los objetivos establecidos, se desbloquean recompensas para todos.

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El primer hito ya se superó al llegar a más de 500.000 deseados. Como resultado, se desbloquearon un mapa estelar Celestial decorativo para el apartamento, una colección de ilustraciones conceptuales y la primera pista de la banda sonora, titulada «Elegy for a Forgotten World».

El siguiente objetivo de EXODUS es alcanzar el millón de deseados, una cifra que desbloqueará tres nuevas recompensas para la comunidad.

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La primera será el vídeo del relato de compañero de Salt, que profundizará en el pasado del personaje. También se habilitará un conjunto de atuendo informal para las versiones masculina y femenina de Jun dentro del juego. Finalmente, se añadirán dos pistas musicales de radio para acompañar los viajes por este universo de ciencia ficción.

Con estas novedades, Archetype Entertainment mantiene activa la comunicación con los jugadores mientras continúa mostrando diferentes facetas de EXODUS. La personalización de Jun, las próximas revelaciones sobre el combate y la historia de Salt son parte de los contenidos que el estudio prepara para ampliar la información sobre su universo.

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Por ahora, alcanzar el millón de deseados representa el próximo gran objetivo de la comunidad y una oportunidad para desbloquear más contenido relacionado con los personajes y la música del juego.

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