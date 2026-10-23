TCL apuesta por Mini LED y una imagen más detallada para disfrutar películas y videojuegos

La calidad de imagen se ha convertido en un aspecto importante para quienes buscan una experiencia de entretenimiento más inmersiva en casa. Ya sea para disfrutar de una película, seguir una transmisión deportiva o explorar los mundos de un videojuego, el contraste, el brillo y la representación de los colores pueden marcar la diferencia en lo que aparece en pantalla.

En el gaming, estos elementos adquieren especial relevancia. Las escenas oscuras, los efectos de iluminación, los paisajes llenos de detalles y las explosiones que iluminan una partida exigen que el televisor pueda representar diferentes niveles de luz sin perder información visual. A esto se suma el interés por las pantallas grandes, que permiten disfrutar los videojuegos con una mayor sensación de inmersión.

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En este contexto, TCL continúa desarrollando su propuesta de televisores con tecnología Mini LED, una solución que busca mejorar el control de la iluminación y ofrecer imágenes con mayor nivel de detalle. Su apuesta combina diferentes tecnologías para trabajar aspectos como el contraste, el brillo y la reproducción del color, características que resultan relevantes tanto para el entretenimiento tradicional como para los videojuegos.



Mini LED: ¿qué aporta a la experiencia de juego?

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La tecnología Mini LED utiliza una retroiluminación compuesta por numerosos diodos emisores de luz de pequeño tamaño. En los televisores que incorporan atenuación local, la iluminación se controla por zonas para ajustar la intensidad de la luz según el contenido que aparece en pantalla.

Este funcionamiento permite mejorar la diferencia entre las áreas claras y oscuras de una imagen. En un videojuego, por ejemplo, puede contribuir a representar con mayor precisión una escena nocturna, los destellos de una explosión o los efectos luminosos de un entorno futurista.

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En sus televisores QD Mini LED, TCL integra sistemas de control de retroiluminación diseñados para ofrecer negros más profundos, mejorar la definición de las escenas y conservar detalles en diferentes condiciones de iluminación. Según la compañía, algunos modelos pueden incorporar hasta 20.000 zonas de atenuación, dependiendo de su configuración.

Otro de los elementos de esta propuesta es la tecnología All-domain Halo Control, desarrollada para reducir los efectos de halo que pueden aparecer alrededor de objetos brillantes sobre fondos oscuros. Su funcionamiento combina componentes ópticos, chips de control y algoritmos de gestión de luz y sombra que trabajan de manera coordinada para mejorar la precisión de la iluminación.

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Para los jugadores, este tipo de tecnología puede resultar especialmente interesante en títulos que recurren a contrastes marcados, escenarios oscuros y efectos de luz para construir su ambientación. Sin embargo, la experiencia final también depende de las características específicas del televisor y de cómo esté diseñado cada videojuego.

Brillo y color para explorar mundos con más detalle

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El brillo es otro de los aspectos importantes de la tecnología Mini LED, especialmente al reproducir contenidos HDR. Este formato aprovecha las diferencias entre las zonas luminosas y oscuras para representar más matices en una misma escena.

En los videojuegos compatibles con HDR, estas características pueden ayudar a destacar fuentes de luz, reflejos y detalles en ambientes con diferentes condiciones de iluminación. El objetivo es conservar información visual tanto en las áreas brillantes como en las sombras, sin que unas pierdan detalle frente a las otras.

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A esta propuesta se suma la reproducción del color. La tecnología QD Mini LED combina la retroiluminación Mini LED con puntos cuánticos para ofrecer una gama cromática amplia y precisa. Por su parte, SQD Mini LED representa una evolución de la propuesta de TCL, orientada a ampliar el espectro de colores reproducibles y mejorar su precisión.

Estas tecnologías pueden resultar atractivas para quienes disfrutan de videojuegos con escenarios llenos de vegetación, ciudades futuristas, paisajes naturales o efectos visuales que aprovechan una amplia variedad de colores. También tienen aplicaciones en películas y series, por lo que sus beneficios no se limitan a una sola forma de entretenimiento.

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Eso sí, es importante tener en cuenta que una buena calidad de imagen no garantiza, por sí sola, una mejor respuesta durante las partidas. Características como la frecuencia de actualización, el tiempo de respuesta y la latencia de entrada también son relevantes al elegir un televisor para jugar. La información compartida por TCL en esta comunicación se concentra en la iluminación, el contraste, el brillo y el color, sin detallar estos otros aspectos.

Las pantallas grandes también ganan terreno en el gaming

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El tamaño de la pantalla es otro de los factores que acompañan la evolución del entretenimiento en casa. Un televisor de gran formato puede ofrecer una experiencia envolvente al jugar, especialmente en títulos de aventura, carreras, deportes o acción, donde los escenarios y los elementos visuales ocupan buena parte de la pantalla.

Según cifras de mercado recopiladas por TCL en su documentación corporativa, las ventas globales de televisores de 75 pulgadas o más aumentaron un 116,7 % durante los últimos cinco años. En el segmento de 85 pulgadas o más, el crecimiento llegó al 333,3 %, mientras que las pantallas de 95 pulgadas o más registraron un incremento del 2.126,5 %.

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La compañía también señala que el precio medio de los televisores de gran formato disminuyó más de la mitad desde 2021, de acuerdo con los datos incluidos en su documentación.

Estas cifras reflejan una tendencia hacia pantallas más grandes, aunque el tamaño ideal depende del espacio disponible y de la distancia desde la que se va a ver el contenido. Para el gaming, además, conviene considerar las capacidades de imagen que ofrece cada modelo y su compatibilidad con las funciones de la consola o el PC que se utilizará.

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TCL busca consolidar su apuesta por Mini LED

La compañía también destaca su posición en este segmento del mercado. De acuerdo con su documentación corporativa, TCL ocupó el primer lugar mundial en envíos de televisores Mini LED durante dos años consecutivos, en 2024 y 2025.

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Su estrategia continúa centrada en desarrollar soluciones que optimicen el control de la iluminación, el brillo, el contraste y la reproducción del color. Son características que buscan responder a las necesidades de quienes consumen diferentes tipos de contenido, incluidos los jugadores que quieren disfrutar de sus títulos favoritos en pantallas de gran formato.

Aunque la tecnología Mini LED no sustituye otros aspectos que deben evaluarse al comprar un televisor para gaming, sí representa una alternativa para quienes priorizan la calidad visual y buscan una imagen con buen nivel de detalle, especialmente en escenas con contrastes intensos.

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Al momento de elegir un televisor para jugar, lo recomendable es revisar las especificaciones de cada modelo y comprobar qué funciones ofrece para videojuegos. De esta manera, será posible determinar si la propuesta de imagen se ajusta a las necesidades de cada jugador y a las capacidades de su equipo.

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