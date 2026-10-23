Presto será adquirida por Grupo Nutresa: estos fueron los detalles del millonario negocio

Presto se salvó de desaparecer luego de que la multinacional Nutresa anunciara la adquisición de la compañía de restaurantes de cadena, la cual existe en Colombia desde 1981 y que había informado su liquidación judicial tras incumplir compromisos de pago que había acordado con sus acreedores. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades autorizó que la empresa siguiera funcionando mientras se encontraba un comprador, hasta que apareció. Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, se pronunció.

A través de un comunicado, Nutresa informó que “firmó un contrato de compraventa para adquirir la marca Presto y su unidad económica productiva, que incluye puntos de venta, planta y centros de producción. Desde su llegada al mercado, Presto se ha consolidado como una de las marcas de hamburguesas más tradicionales de Colombia, presente en la vida de varias generaciones”.

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Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, dijo que en su compañía “creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia. Detrás de la marca están los equipos que durante 45 años han construido su legado. Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Colombia, en su talento y en la industria de restaurantes, que genera empleo y fortalece el tejido empresarial en las regiones. Queremos darle a Presto un nuevo impulso de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”.



¿Qué restaurtantes tiene Nutresa?

Según Nutresa, en las próximas semanas Presto definirá el plan de fortalecimiento de la marca, con prioridad en la continuidad de la operación de la compañía y en el trabajo con colaboradores y proveedores de la empresa. Presto se integrará al portafolio de restaurantes de Nutresa, desde el área de Alimentos al Consumidor, junto a marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. La marca Presto, indicó la multinacional, “operará como una marca independiente, con identidad y propuesta de valor propias”.



Por último, Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, sostuvo que “Presto se ganó un lugar en el corazón de los colombianos. Sus hamburguesas originales, su icónica salsa y ese sabor que muchos reconocen desde el primer bocado son un patrimonio que vamos a cuidar. Queremos proyectar la marca hacia el futuro con una propuesta que mantenga su identidad y ofrezca experiencias a la altura de lo que hoy esperan los consumidores. El objetivo es reconectar con quienes crecieron con la marca y ganarnos la preferencia de las nuevas generaciones”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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