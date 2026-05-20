Fortnite regresa al App Store y revive la guerra que cambió el negocio móvil

Durante años, la pelea entre Epic Games y Apple dejó de ser únicamente un problema entre una desarrolladora y una tienda digital. Lo que comenzó con la eliminación de Fortnite del ecosistema iOS terminó convirtiéndose en uno de los casos más comentados dentro de la industria tecnológica, poniendo sobre la mesa temas como las comisiones, los métodos de pago y el control que tienen las grandes plataformas sobre las aplicaciones móviles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde entonces, el conflicto se transformó en una discusión global. Reguladores, gobiernos y empresas empezaron a observar con atención cómo funcionan las tiendas digitales y qué tanto poder tienen compañías como Apple sobre las compras realizadas dentro de sus sistemas. Mientras tanto, millones de jugadores quedaron atrapados en medio de una disputa que parecía no tener final cercano.

En ese tiempo, Epic mantuvo una postura agresiva frente a las políticas del App Store. La compañía insistió en que Apple utiliza prácticas anticompetitivas, especialmente por las restricciones relacionadas con métodos de pago alternativos y la imposibilidad de usar tiendas externas dentro de iOS. Apple, por su parte, defendió constantemente sus políticas argumentando temas de seguridad, control y funcionamiento de su ecosistema.



La discusión no se quedó únicamente en Estados Unidos. Países y regiones como Japón, la Unión Europea y el Reino Unido comenzaron a aprobar regulaciones enfocadas en limitar ciertas prácticas dentro de las plataformas móviles. Sin embargo, Epic asegura que Apple ha encontrado maneras de seguir manteniendo el control mediante tarifas adicionales, mensajes restrictivos y requisitos que complican las alternativas para desarrolladores y usuarios.



Y justo cuando la tensión parecía entrar en una nueva etapa, Epic confirmó finalmente que Fortnite ya volvió a estar disponible en el App Store a nivel mundial. La decisión llega después de que Apple comentara ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que reguladores de distintos países están siguiendo el caso para determinar qué porcentaje de comisión puede cobrar la compañía en mercados fuera del territorio estadounidense.

Publicidad

Según Epic, el regreso ocurre porque la empresa considera que Apple eventualmente tendrá que revelar de forma transparente cómo funcionan realmente los costos y cobros dentro del App Store. La compañía también aseguró que confía en que, una vez esa información sea pública, distintos gobiernos tomarán medidas para impedir lo que califican como “comisiones abusivas”.

El regreso de Fortnite representa uno de los movimientos más importantes para el ecosistema móvil en los últimos años. El battle royale de Epic Games llevaba un largo periodo fuera de la tienda de Apple, afectando especialmente a jugadores de iPhone y iPad que no podían acceder oficialmente al juego desde iOS.

Publicidad

Eso sí, la disputa todavía no termina. Epic dejó claro que continuará enfrentando las políticas de Apple relacionadas con tiendas alternativas y sistemas de pago externos. Además, la compañía confirmó que Fortnite aún no regresa al App Store en Australia, pese a que allí Epic ganó su caso judicial contra Apple.

De acuerdo con Epic, el tribunal australiano determinó que varios de los términos para desarrolladores impuestos por Apple son ilegales. Aun así, la empresa asegura que esas condiciones siguen aplicándose actualmente. Por esa razón, Epic pidió nuevas medidas judiciales que obliguen a modificar esas prácticas antes de regresar oficialmente al mercado australiano.

Todo este escenario llega además en un momento importante para Fortnite, ya que Epic habla de una “batalla final” mientras el juego sigue preparando nuevos contenidos y eventos dentro de su universo. El regreso a iOS no solo significa recuperar una plataforma gigantesca de jugadores, sino también volver a conectar el ecosistema móvil con uno de los títulos más influyentes de la última década.

Más allá de Fortnite, esta disputa sigue marcando el futuro de cómo funcionarán las tiendas digitales en celulares y quién tendrá realmente el control sobre las compras, las comisiones y la distribución de aplicaciones en los próximos años.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.