VALORANT presenta a Hush, una duelista que desafía la realidad con telequinesis

En VALORANT, dominar un enfrentamiento no depende únicamente de la puntería. Saber cuándo avanzar, cómo desestabilizar al rival y aprovechar cada espacio del mapa puede marcar la diferencia entre asegurar una ronda o quedarse a un paso de la victoria. Por eso, cada nuevo agente representa una oportunidad para explorar otras formas de jugar.

Las habilidades que alteran el movimiento de los rivales pueden cambiar por completo el ritmo de una partida. Atraer enemigos, cegarlos o modificar su posición obliga a los equipos a reaccionar rápidamente y adaptar sus estrategias. En un juego donde cada segundo cuenta, controlar el espacio puede ser tan importante como acertar el disparo.

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Esta vez, Riot Games apuesta por un concepto que lleva esa idea hacia otro nivel: una combatiente capaz de manipular objetos a distancia y convertir la telequinesis en una herramienta para tomar la iniciativa. Su propuesta no se limita a la fuerza, sino que busca combinar precisión, posicionamiento y control del campo de batalla.



La presentación también llega en un momento importante para el universo del juego, con una nueva incorporación que se suma al Protocolo VALORANT y que tendrá su propio camino de recompensas dentro de la experiencia.

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Hush llega al Protocolo VALORANT con cinco habilidades

La nueva agente es Hush, una duelista originaria de Guangdong, China, presentada por Riot Games durante la gran final del VALORANT Champions Shanghai. Su principal característica es la telequinesis, un poder que le permite manipular elementos del entorno y desestabilizar a sus oponentes.

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Hush estará disponible desde el 27 de octubre de 2026, como parte de la temporada 26 // ACTO VI. Su llegada estará acompañada por el tráiler ASCENSO Y CAÍDA, que muestra su presentación como nueva integrante del elenco de agentes.

Nicholas Smith, diseñador de juego para agentes y armas de VALORANT, explicó que el objetivo fue crear una duelista centrada en la precisión y el control. Según el desarrollador, la telequinesis permitió explorar cómo manipular el entorno para generar oportunidades, descolocar a los rivales y conseguir una posición ventajosa.

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Estas son las habilidades anunciadas para Hush:

Telequinesis — Pasiva

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Hush puede recoger armas y la Spike, además de interactuar con interruptores, desde una distancia mayor. Esta capacidad amplía las posibilidades de interacción con ciertos elementos durante las partidas.

Cinestesia

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Permite lanzar un dispositivo y dirigirlo hacia el punto señalado por la retícula. Al explotar, atrae a los jugadores hacia su centro y los conmociona si chocan contra una superficie o contra otro jugador. La habilidad se restablece cada dos asesinatos.

Orbe Flash

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Hush lanza un orbe que puede dirigir antes de su detonación. Cuando explota, ciega a todos los jugadores que lo estén viendo, lo que puede facilitar una entrada o complicar la respuesta de los rivales.

Áncora

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Crea un ancla de manera instantánea. Si Hush está en el aire, levita brevemente y, después de un momento, se impulsa hacia el ancla.

Suspensión

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Prepara un dispositivo que puede enviar hacia adelante y dirigir con la retícula. Al detonarlo, levanta a todos los jugadores alcanzados por su efecto.

Una duelista enfocada en controlar los enfrentamientos

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El conjunto de habilidades de Hush combina herramientas para afectar la posición de los enemigos, limitar su visión y modificar la movilidad durante los combates. Cinestesia y Suspensión pueden alterar la colocación de varios jugadores, mientras que Orbe Flash ofrece una opción para dificultar la respuesta visual del equipo contrario.

Áncora, por su parte, introduce una alternativa de desplazamiento, y la pasiva de Telequinesis permite interactuar a mayor distancia con armas, la Spike e interruptores. La combinación de estos recursos encaja con la intención de diseñar una duelista que pueda crear oportunidades y aprovecharlas para obtener una ventaja.

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Riot Games también confirmó que Hush es la primera agente que llega después de la implementación del nuevo sistema de maestría de agente. Los jugadores podrán consultar su ruta de recompensas dentro del juego para descubrir el contenido desbloqueable asociado a esta incorporación.

Con su llegada el 27 de octubre, Hush se prepara para sumar una nueva forma de entender el control del espacio en VALORANT. Su desempeño dependerá de cómo los jugadores aprovechen la telequinesis y combinen sus habilidades en cada ronda de la temporada 26 // ACTO VI.

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