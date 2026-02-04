id Software celebra 35 años y repasa el legado que definió los shooters modernos

En 2026, id Software cumple 35 años de historia. No se trata solo de una cifra redonda, sino de una oportunidad para revisar el impacto real que este estudio ha tenido en la evolución del videojuego, especialmente en el género de disparos en primera persona. Desde su fundación en 1991 en Mesquite, Texas, id no solo creó juegos exitosos: sentó las bases técnicas y creativas de un lenguaje que hoy sigue vigente.

Hablar de id Software es hablar del nacimiento del FPS moderno. Títulos como Wolfenstein 3D y DOOM no solo marcaron una época, sino que redefinieron la forma en la que se entendía la acción en tiempo real desde la perspectiva del jugador. A comienzos de los noventa, cuando la industria aún exploraba sus límites, id apostó por velocidad, diseño agresivo y tecnología propia, una combinación que se convertiría en su sello.

La cronología del estudio refleja una evolución constante, pero también una notable coherencia creativa. DOOM (1993) y DOOM II consolidaron una identidad clara, mientras que Quake dio el salto definitivo al 3D real, influyendo no solo en el diseño de niveles, sino también en el desarrollo de motores gráficos. Quake III: Arena, por su parte, ayudó a establecer las bases del multijugador competitivo que hoy domina buena parte de la industria.



Tras una etapa más experimental con DOOM 3 y RAGE, id Software encontró un nuevo equilibrio en la última década. DOOM (2016) y DOOM Eternal demostraron que era posible modernizar una franquicia clásica sin perder su esencia. Mecánicas pulidas, ritmo constante y un diseño que premia la agresividad inteligente devolvieron a la saga al centro de la conversación. Más recientemente, DOOM: The Dark Ages amplió ese universo, confirmando que la marca sigue teniendo espacio para reinventarse.



El aniversario no se queda únicamente en la nostalgia. Las celebraciones arrancaron con homenajes en redes sociales y continúan con un stream especial en vivo, en el que figuras clave como Marty Stratton y Hugo Martin repasan el legado del estudio. El evento también sirve como antesala para conocer los primeros detalles de la próxima QuakeCon, que en 2026 celebra 30 años como uno de los encuentros más representativos de la comunidad FPS.

A esto se suma una estrategia clara para acercar el catálogo histórico a nuevas audiencias. Varios títulos de id Software cuentan con descuentos importantes en plataformas como Steam y PlayStation, incluyendo rebajas destacadas para DOOM: The Dark Ages. Al mismo tiempo, sagas como Wolfenstein, DOOM, Quake y RAGE permanecen disponibles en Xbox Game Pass, reforzando la idea de accesibilidad como parte del legado actual del estudio.

El interés por preservar la historia también se refleja en iniciativas externas. Evercade anunció una colección dedicada a los clásicos de DOOM, una propuesta que apunta directamente a los jugadores que buscan revivir estas experiencias en formatos retro, sin perder fidelidad a los originales. Es una señal clara de que el impacto de id trasciende generaciones y plataformas.

Este 2026, además, no es un año cualquiera dentro del calendario del estudio. Coinciden el 30.º aniversario de Quake y el décimo aniversario de DOOM (2016), dos hitos que representan momentos clave de reinvención. Uno marcó el salto tecnológico más importante del estudio en los noventa; el otro, su regreso definitivo al primer plano en la era moderna.

Más allá de celebraciones, descuentos o eventos especiales, el aniversario 35 de id Software funciona como recordatorio de algo fundamental: la innovación sostenida en el tiempo no depende solo de tecnología, sino de una visión clara. En un medio que cambia constantemente, id ha sabido adaptarse sin perder identidad, manteniendo una relación directa con su comunidad y con la historia que ayudó a construir.

Lo que venga después aún está por verse, pero si algo deja claro este aniversario es que id Software no vive de su pasado. Lo utiliza como punto de partida para seguir definiendo el futuro del género que ayudó a crear.

