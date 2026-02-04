¡Port Wake abre sus muelles en marzo con Docked, una ambiciosa apuesta por la simulación portuaria

El trabajo en un puerto rara vez se detiene, y Docked busca capturar esa sensación constante de movimiento, responsabilidad y presión operativa. Saber Interactive confirmó que su nuevo simulador portuario llegará el 5 de marzo de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, apostando por una experiencia realista que pone al jugador en el centro de la logística, la maquinaria pesada y la toma de decisiones estratégicas dentro de Port Wake.

Más que un juego de conducción o de gestión aislada, Docked plantea una visión integral del funcionamiento de un puerto moderno. Desde la descarga de barcos hasta la entrega final de la mercancía, cada tarea forma parte de una cadena que exige planificación, precisión y capacidad de reacción ante imprevistos. El jugador no solo ejecuta trabajos, también debe asegurarse de que todo el ecosistema portuario se mantenga operativo.

Uno de los pilares del título es el manejo de maquinaria pesada inspirada en equipos reales. Grúas de barco a tierra, tractores portuarios y vehículos especializados no son simples herramientas, sino sistemas complejos que requieren atención al peso, la estabilidad, la posición de la carga y el tiempo disponible. Docked busca que cada movimiento tenga consecuencias, reforzando la sensación de responsabilidad propia de un entorno industrial activo.



La gestión del desgaste mecánico añade otra capa al desafío. El uso constante de los equipos implica mantenimiento y reparaciones que deben realizarse dentro de plazos ajustados. Ignorar estos factores puede afectar el ritmo de trabajo y poner en riesgo contratos clave, obligando al jugador a equilibrar productividad y cuidado de sus recursos.



En términos de progresión, Docked apuesta por un sistema claro: trabajar, ganar, reinvertir y expandir. Cada contrato completado genera ingresos que pueden destinarse a adquirir maquinaria más eficiente, desbloquear nuevas rutas logísticas o mejorar la infraestructura del puerto. La expansión no es solo visual; impacta directamente en la capacidad operativa y en el tipo de trabajos que se pueden aceptar.

El crecimiento de Port Wake también está ligado a la narrativa de un negocio familiar que necesita ser rescatado y llevado a nuevos niveles. Sin caer en dramatismos excesivos, el juego utiliza este contexto para justificar la evolución constante del puerto y la importancia de cada decisión económica.

Para quienes quieran entrar desde el primer día con ventajas adicionales, Docked contará con dos ediciones. La Standard Edition, con un precio de referencia de 29,99 USD, incluye el juego base completo. Por su parte, la Deluxe Edition, disponible por 39,99 USD, suma el paquete de expansión New Horizons, que incorpora dos DLC posteriores al lanzamiento con nueva maquinaria, trabajos adicionales y mejoras de infraestructura, además de desbloquear desde el inicio el Premium Terminal Tractor, un vehículo con diseño y mecánicas mejoradas.

Ambas ediciones ofrecen un incentivo por reserva anticipada: el Premium Reach Stacker, una versión mejorada de este vehículo clave que incluye motor potenciado, aceleración y frenado optimizados, y una elevación de pluma más rápida. No se trata de un simple cambio estético, sino de una herramienta pensada para facilitar operaciones exigentes desde las primeras horas de juego.

Visualmente, Docked apunta a una representación funcional y detallada del entorno portuario. No busca espectacularidad innecesaria, sino claridad y coherencia con el tipo de tareas que propone. Cada espacio, vehículo y proceso está diseñado para reforzar la sensación de estar operando dentro de un sistema vivo, donde el error y la eficiencia conviven constantemente.

Con su llegada en marzo, Docked se perfila como una propuesta sólida dentro del género de simulación, especialmente para quienes buscan experiencias centradas en sistemas complejos y realistas. Saber Interactive apuesta por un juego que valora el trabajo meticuloso y la planificación a largo plazo, ofreciendo una mirada poco habitual pero bien definida sobre el mundo de los puertos y la maquinaria pesada que los mantiene en movimiento.

