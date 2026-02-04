Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone detallan el Pase de Batalla y BlackCell de la T2

La Temporada 2 de Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone comienza el 5 de febrero y marca un nuevo punto de inflexión en la narrativa y los sistemas de progresión del juego. Con la llegada de Victoria Atwood como figura central, esta actualización apuesta por reforzar el contenido del Pase de Batalla, ampliar la propuesta premium de BlackCell y renovar la tienda con lotes diseñados para distintos perfiles de jugadores.Lejos de ser una simple rotación de recompensas, esta temporada busca consolidar un ecosistema en el que progresar, personalizar y competir estén estrechamente ligados. El resultado es una oferta amplia que combina armas funcionales, cosméticos distintivos y bonificaciones que influyen directamente en la experiencia de juego.

Un Pase de Batalla centrado en variedad y progresión

El Pase de Batalla de la Temporada 2 incluye más de 100 recompensas distribuidas en múltiples páginas, manteniendo el sistema de avance no lineal. Entre los elementos más relevantes se encuentran tres armas base gratuitas, accesibles para todos los jugadores que avancen en el pase.El subfusil REV-46 está diseñado para un estilo agresivo y rápido, con una alta cadencia de fuego que lo hace efectivo en enfrentamientos a corta distancia. Por su parte, el rifle de asalto EGRT-17 introduce una mecánica poco común gracias a su munición sobrecalentada con rebotes, ofreciendo posibilidades tácticas distintas en mapas cerrados. Finalmente, el arma cuerpo a cuerpo H311-SAW apuesta por el combate directo, priorizando el daño elevado en situaciones de proximidad.Al adquirir el Pase de Batalla, los jugadores reciben recompensas inmediatas que refuerzan el valor de entrada: la operadora Victoria Atwood con su aspecto “Sage”, un proyecto legendario para la Razor 9mm, bonificación de experiencia, además de elementos cosméticos como tarjetas y emblemas animados. Esta combinación busca equilibrar atractivo visual y utilidad práctica desde el primer momento.

Victoria Atwood y el eje narrativo de la temporada

La incorporación de Atwood no se limita a un nuevo operador jugable. Su rol como científica neural y líder de los programas más sensibles de The Guild la posiciona como pieza clave dentro del conflicto de la Temporada 2. Mientras Alden Dorne intenta mantener el control frente a las fuerzas de JSOC, la narrativa se apoya en esta tensión para justificar nuevas recompensas, variantes y contenido temático.Este enfoque refuerza la sensación de continuidad dentro del universo de Black Ops 7, integrando la historia con los sistemas de progresión y personalización.

BlackCell: una capa premium con beneficios acumulables

BlackCell regresa como la opción premium del Pase de Batalla, orientada a jugadores que buscan recompensas exclusivas y un avance más acelerado. El acceso inmediato al operador Phantom con su variante “Eclipse” marca el punto de partida, acompañado por dos proyectos Mastercraft para el AK-27 que destacan por su diseño y nivel de detalle.Además de los 1.100 COD Points incluidos, BlackCell suma remates exclusivos, elementos de interfaz personalizados y un incremento adicional de experiencia. Uno de los aspectos más relevantes es la bonificación de lealtad: quienes adquirieron BlackCell en la Temporada 1 y repitan en la Temporada 2 activan un aumento permanente de XP de jugador y arma, acumulable en futuras temporadas. Este sistema premia la constancia y refuerza la inversión a largo plazo.Las variantes exclusivas de operadores y los planos de armas BlackCell amplían las opciones estéticas sin alterar el balance competitivo, manteniendo la filosofía de diferenciación visual como principal valor añadido.

Completion Page y recompensas finales

Completar todas las páginas del Pase de Batalla desbloquea la Completion Page, pensada como un cierre tangible al esfuerzo invertido durante la temporada. Entre las recompensas se destaca el aspecto ultra “Axial” para Victoria Atwood, junto a un remate exclusivo, cosméticos animados y el GobbleGum “Perkaholic”.Este tipo de recompensas finales refuerzan la sensación de logro y ofrecen un incentivo claro para quienes buscan completar el pase en su totalidad.

La tienda como complemento de la temporada

La Temporada 2 también renueva la tienda con lotes Ultra, Reactive y Mastercraft que complementan el contenido del Pase de Batalla. Entre ellos sobresale el Tracer Pack: Final Directive, que introduce un enfoque visual más agresivo con el skin “Death Engine” y planos temáticos para distintas armas. Lotes como Atomic Carbon continúan esta línea, apostando por identidades visuales marcadas y coherentes.Estos paquetes no son obligatorios para progresar, pero amplían las opciones de personalización para quienes buscan destacar dentro del campo de batalla.

Una temporada pensada para ampliar opciones

En conjunto, la Temporada 2 de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone refuerza su propuesta con un Pase de Batalla robusto, una oferta BlackCell enfocada en la fidelización y una tienda que acompaña la identidad visual del contenido. Más que introducir cambios radicales, esta actualización amplía las herramientas disponibles para que cada jugador defina su propio estilo de juego y progresión, manteniendo un equilibrio entre contenido funcional y cosmético.

