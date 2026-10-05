La noche geek que Bogotá estaba esperando: UwuAfterDark Evolution ya tiene fecha

Bogotá tendrá una noche dedicada por completo a la cultura geek y otaku, pero esta vez la propuesta no estará concentrada en una convención ni en un espacio tradicional. La música, el cosplay y los sonidos que hacen parte de esta comunidad serán los protagonistas de una jornada que busca reunir a sus seguidores en un mismo lugar.

Durante los primeros meses de 2026, Universo UWU llevó su formato nocturno a diferentes ciudades del país. UwuAfterDark pasó de ser una propuesta complementaria del ecosistema a convertirse en un punto de encuentro para quienes querían disfrutar de su afición desde otro escenario: una pista de baile.

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Cada edición fue sumando asistentes, producción e identidad propia hasta cerrar esta primera etapa de la gira el pasado 15 de agosto. Ahora, el proyecto prepara un siguiente capítulo que reunirá por primera vez a la comunidad en una sola noche.



Dos ambientes para una misma comunidad

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La nueva edición tendrá una estructura diferente a las anteriores. El público encontrará dos ambientes simultáneos, cada uno con una propuesta musical propia, para que pueda escoger cómo vivir la fiesta durante la noche.

La programación estará a cargo de Yurica, Vastien, Podi y Juanpiazzolla, cuatro DJs que se distribuirán entre los dos espacios.

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La música recorrerá distintos géneros asociados con la comunidad geek y otaku, incluyendo K-pop, animesongs, perreo, rock, nightcore y EDM.

La idea es que los asistentes puedan moverse entre las diferentes propuestas y construir su propia experiencia durante la jornada, en lugar de depender de un único escenario.

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Pero la música no será la única protagonista.

Una voz conocida por los fans de Digimon llegará desde México

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Uno de los momentos centrales de la noche estará protagonizado por César Franco, cantante e intérprete mexicano especializado en anisong, además de actor de voz.

Franco es reconocido en Latinoamérica por interpretar canciones de anime en español y tendrá una presentación en vivo durante UwuAfterDark Evolution.

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Entre los temas asociados con su trayectoria están “Butter-Fly”, opening de Digimon Adventure, y “The Biggest Dreamer”, opening de Digimon Tamers, además de canciones de otras franquicias reconocidas.

Su participación convierte la jornada en algo más que una fiesta temática y conecta directamente con una parte de la cultura anime que ha acompañado a varias generaciones de seguidores en Latinoamérica.

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Y cuando parecía que la programación ya tenía suficientes ingredientes para una noche especial, Universo UWU guardó un anuncio para el mismo evento.

La gran revelación llegará durante UwuAfterDark Evolution

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Universo UWU revelará públicamente durante la noche las fechas oficiales de UWUCON 2026, la segunda edición de su convención insignia.

El anuncio se realizará el 10 de octubre, en medio de UwuAfterDark Evolution, por lo que quienes asistan serán los primeros en conocer cuándo se realizará la nueva edición de la convención.

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UWUCON tuvo su primera edición en 2025, en la que agotó completamente su boletería. Para 2026, el ecosistema plantea una nueva edición con una meta de 7.500 asistentes, tres días de evento en PlazaClaro y diferentes escenarios y zonas temáticas.

Entre los espacios contemplados se encuentran Artist Alley, Zona Medieval y áreas dedicadas al K-pop, además de propuestas construidas junto a comunidades relacionadas con estos intereses.

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Así, el anuncio de las fechas de UWUCON se convierte en uno de los momentos que marcarán la noche del 10 de octubre.

¿Cuándo y dónde será UwuAfterDark Evolution?

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La edición especial de UwuAfterDark se realizará el 10 de octubre de 2026, en Gate Club, Bogotá.

El evento comenzará a las 8:00 p. m. y se extenderá hasta las 3:00 a. m., con una asistencia esperada de más de 1.500 personas.

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Durante esas siete horas estarán funcionando los dos ambientes musicales, con los cuatro DJs distribuidos entre ambos espacios y la presentación especial de César Franco.

Las boletas ya están disponibles a través de uwucon.co.

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Un ecosistema que sigue creciendo

UwuAfterDark forma parte de Universo UWU, un ecosistema que reúne diferentes iniciativas relacionadas con la cultura geek y otaku en Colombia.

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Además de las fiestas, el proyecto tiene como uno de sus principales formatos a UWUCON y mantiene una comunidad digital de más de 30.000 seguidores en redes sociales.

También existen espacios como El Club de los Solitarios, donde la comunidad participa de manera activa en las diferentes propuestas y en la construcción de nuevas ediciones.

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Con UwuAfterDark Evolution, el objetivo vuelve a ser llevar esa comunidad fuera del formato tradicional de una convención y convertir la cultura geek en una experiencia nocturna.

El próximo 10 de octubre, Bogotá será el punto de encuentro para una noche que combinará música, anime, cosplay y cultura otaku, pero que además tendrá una razón adicional para mantener la atención hasta el final: allí se conocerán oficialmente las fechas de UWUCON 2026.

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