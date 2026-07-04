La nueva colección de League of Legends que todo fan querrá sumar a su colección

Durante más de 15 años, League of Legends ha construido una comunidad que va mucho más allá de las partidas en la Grieta del Invocador. Sus campeones, historias y universo han trascendido el videojuego para convertirse en parte de la cultura pop, inspirando series como Arcane, figuras coleccionables, ropa y colaboraciones con marcas de todo el mundo.

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Ahora, ese universo llega al día a día de los jugadores gracias a una nueva colaboración con Miniso, que reúne una amplia variedad de productos oficiales inspirados en algunos de los campeones más reconocidos del título desarrollado por Riot Games.

La colección apuesta por un equilibrio entre artículos funcionales y objetos para coleccionistas. En ella es posible encontrar botellas, loncheras, cuadernos, mouse pads, llaveros, peluches, mochilas, almohadas de viaje, gorras, insignias, stickers y otros accesorios que trasladan la identidad visual de League of Legends a productos de uso cotidiano.



Uno de los aspectos más llamativos es la selección de campeones. Jinx protagoniza buena parte de la línea con su característico estilo caótico y colorido, presente en cuadernos, recipientes para alimentos, mouse pads y stickers. Su diseño, que ganó aún más popularidad tras el éxito de Arcane, convierte a estos artículos en algunos de los más llamativos de toda la colección.



Por otro lado, Teemo también ocupa un lugar importante con una variedad de accesorios que incluyen llaveros, vasos, almohadas de viaje, peluches y una mochila escolar que destaca por su diseño limpio y sus detalles inspirados en el explorador yordle. Es una propuesta pensada tanto para quienes buscan un accesorio funcional como para los fanáticos del personaje.

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La colaboración no se limita únicamente a estos campeones. También incorpora productos inspirados en personajes como Akali, Miss Fortune, Gwen, Yasuo, Seraphine, Riven, Ziggs, Ezreal, Aatrox, Orianna y Vladimir, ofreciendo opciones para distintos gustos dentro del amplio universo de League of Legends.

Uno de los puntos fuertes de esta colección es que no está enfocada exclusivamente en el coleccionismo. Muchos de sus artículos fueron diseñados para integrarse fácilmente en la rutina diaria, permitiendo que los seguidores del juego puedan llevar un poco de Runaterra a la universidad, la oficina o incluso durante un viaje.

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En Volk Games tuvimos la oportunidad de conocer parte de esta colección de primera mano y encontramos una línea con una buena variedad de productos, materiales que cumplen con lo esperado para este tipo de colaboraciones y diseños que respetan la personalidad de cada campeón. Más allá del atractivo visual, varios de los artículos destacan por ser útiles para el uso cotidiano, algo que suele ser un valor agregado para quienes disfrutan de este tipo de licencias.

Con colaboraciones como esta, queda claro que League of Legends continúa expandiendo su presencia fuera de los videojuegos. Lo que comenzó como un MOBA competitivo hoy también hace parte de las vitrinas de tiendas alrededor del mundo, acercando sus personajes a nuevos públicos y ofreciendo más formas para que los jugadores expresen su pasión por el universo creado por Riot Games.

Si eres seguidor de League of Legends o simplemente disfrutas de los productos inspirados en videojuegos, esta colaboración entre Miniso y Riot Games es una de las más completas que han llegado recientemente y ofrece alternativas para todos los gustos, desde pequeños accesorios hasta artículos ideales para quienes buscan ampliar su colección.

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