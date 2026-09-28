La ROG Zephyrus DUO 2026 apuesta por dos pantallas para cambiar el gaming portátil

Durante años, hablar de un portátil para gaming casi siempre significaba hablar de procesadores más rápidos, tarjetas gráficas más potentes o pantallas con mejores prestaciones. Sin embargo, hay equipos que buscan diferenciarse desde otro punto: la manera en que el usuario aprovecha el espacio disponible.

Ese es precisamente el camino que toma la nueva generación de la ROG Zephyrus DUO 2026 (GX651). En lugar de concentrar toda la experiencia en una sola superficie, el equipo plantea una configuración que puede resultar especialmente útil para quienes tienen más de una actividad abierta al mismo tiempo.

Jugar mientras se consulta información, transmitir una partida, revisar un chat o trabajar con diferentes herramientas normalmente implica cambiar entre ventanas o conectar un monitor adicional. En este caso, la propuesta parte de una solución integrada directamente en el portátil.



La idea cobra todavía más sentido en un escenario donde los perfiles de los jugadores han cambiado. Un mismo usuario puede pasar de jugar a transmitir, editar contenido o gestionar diferentes aplicaciones sin abandonar su setup.



La configuración del equipo gira alrededor de una pantalla principal ROG Nebula HDR OLED de 16 pulgadas, acompañada por una segunda pantalla que amplía el espacio de trabajo. Así, las diferentes aplicaciones y herramientas pueden distribuirse entre ambas superficies.

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Para un streamer, por ejemplo, la pantalla principal puede concentrar el videojuego mientras la secundaria mantiene visibles los controles de transmisión, el chat u otras aplicaciones. En creación de contenido, esa separación también permite distribuir las herramientas de trabajo sin tener que reducir constantemente la ventana principal.

Pero la doble pantalla no es el único elemento que busca diferenciar esta propuesta. Detrás de ese formato también existe una configuración de hardware diseñada para enfrentarse a videojuegos exigentes y tareas que demandan una alta capacidad gráfica.

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Y aquí aparece uno de los componentes más importantes del equipo.

La potencia llega acompañada por una segunda pantalla

La ROG Zephyrus DUO 2026 puede incorporar una NVIDIA GeForce RTX 5090 en su configuración más potente, llevando el equipo a un terreno donde el rendimiento gráfico también tiene un papel central.

La combinación busca cubrir diferentes escenarios de uso. El portátil está planteado para gaming, pero también para streaming, edición y otras actividades relacionadas con la creación de contenido.

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Esto cambia la manera de entender la potencia dentro de un equipo de estas características. La tarjeta gráfica no está pensada únicamente para mover videojuegos, sino que forma parte de una configuración que pretende responder a distintas tareas dentro del mismo dispositivo.

La verdadera diferencia, sin embargo, continúa estando en las dos pantallas.

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Un portátil convencional obliga a organizar las aplicaciones dentro de una única superficie. Con la Zephyrus DUO, el usuario puede separar visualmente las tareas y mantener información complementaria disponible mientras la actividad principal ocupa la pantalla principal.

Para alguien que transmite partidas, esto puede evitar depender de un segundo monitor para consultar determinadas herramientas. Para un creador, la pantalla adicional puede servir para mantener aplicaciones o controles visibles mientras se trabaja en el contenido principal.

La propuesta, por tanto, no se limita a agregar otra pantalla como una característica llamativa. El concepto busca cambiar la forma en que se organiza el espacio de trabajo cuando el portátil se utiliza para más de una tarea.

Mantener el rendimiento también es parte del reto

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Un equipo con componentes de alto rendimiento necesita gestionar adecuadamente el calor generado durante cargas de trabajo exigentes. Por eso, la Zephyrus DUO 2026 también incorpora un sistema de enfriamiento inteligente diseñado para acompañar el desempeño del hardware y gestionar las condiciones térmicas del equipo.

Aunque esta característica puede quedar en segundo plano frente a elementos como la RTX 5090 o el panel OLED, tiene un papel importante dentro de una propuesta que combina gaming y creación de contenido.

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La intención es que el equipo pueda responder a diferentes escenarios sin que toda la experiencia dependa únicamente de la potencia de sus componentes.

En ese sentido, la Zephyrus DUO está dirigida a un perfil bastante concreto. Para alguien que busca exclusivamente un portátil para jugar, la segunda pantalla representa una característica adicional. Pero para un jugador que también transmite, edita contenido o necesita mantener varias aplicaciones abiertas, la configuración puede tener una utilidad más directa.

La idea recuerda a los setups de escritorio con varios monitores, pero trasladada a un formato portátil. En lugar de separar las funciones entre diferentes dispositivos, el equipo concentra ese espacio adicional dentro de su propia estructura.

Un portátil pensado para jugar y crear

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La ROG Zephyrus DUO 2026 plantea una aproximación diferente al desarrollo de portátiles gaming. La evolución no está centrada únicamente en incrementar el rendimiento, sino también en encontrar nuevas maneras de utilizar el espacio disponible.

Su pantalla principal ROG Nebula HDR OLED de 16 pulgadas, la configuración de doble pantalla, la opción con NVIDIA GeForce RTX 5090 y el sistema de enfriamiento inteligente forman parte de una propuesta dirigida tanto al gaming como a las actividades relacionadas con la creación de contenido.

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Pero el elemento que termina definiendo al equipo es la posibilidad de trabajar con dos superficies dentro del mismo portátil. El juego puede ocupar el espacio principal mientras otras herramientas permanecen disponibles en la pantalla secundaria.

En una época en la que un jugador también puede ser streamer, editor y creador de contenido, esa posibilidad cambia la relación con el equipo. La Zephyrus DUO 2026 apuesta precisamente por esa versatilidad: mantener el gaming como centro, pero ampliar lo que puede hacerse alrededor de él sin salir del mismo dispositivo.

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