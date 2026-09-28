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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Última oportunidad para los ARMY: liberan nuevas entradas para conciertos de BTS en El Campín

Última oportunidad para los ARMY: liberan nuevas entradas para conciertos de BTS en El Campín

Ticketmaster anunció la liberación de nuevas entradas para ver a BTS en Bogotá. Estos son los precios.

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de sept, 2026
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BTS
Foto: AFP

Páramo Presenta y Ticketmaster anunciaron en la noche de este lunes 28 de septiembre que se liberaron nuevas entradas para los conciertos de BTS en El Campín. Los fanáticos de la agrupación surcoreana de k-pop en Colombia tendrán una nueva oportunidad para adquirir una boleta para las dos fechas que tienen en el país con el 'Arirang World Tour'.

¿Por qué se liberaron nuevas entradas para BTS en Colombia?

"Como parte de ajustes de producción, así como boletas que han sido canceladas por violaciones a los términos de compra, un número muy limitado de entradas, estarán disponibles para las fechas de BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' en Colombia el 29 de Septiembre a las 3:00 p. m.", detallaron en un comunicado en sus redes sociales.

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Las empresas detallaron que estas nuevas entradas se pondrán una vez más a la venta a través de la plataforma oficial de Ticketmaster, dándole así una nueva oportunidad a los ARMY colombianos que no alcanzaron a obtener sus entradas anteriormente. "Los precios de las entradas serán los mismos que de la venta inicial. Puedes consultar el mapa con las localidades y precios en esta publicación", indicaron.

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Como señalaron, la venta de estas boletas se realizará el martes 29 de septiembre a las 3:00 de la tarde y señalaron que cada persona podrá adquirir solo cuatro entradas por transacción. "La sala de espera para unirse a la fila virtual abrirá aproximadamente 30 minutos antes de la hora de la venta, por lo que se recomienda que los fans inicien sesión y se unan con anticipación para estar listos. Todas las entradas se venden bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido", se lee en el comunicado.

Precios de las nuevas entradas para BTS en Bogotá

Las entradas disponibles están ubicadas en las diferentes localidades disponibles en el estadio El Campín para estos shows:

  • VIP (GRAMILLA): $899.000 + SERVICIO
  • OCCIDENTAL BAJA: $839.000 + SERVICIO
  • ORIENTAL BAJA: $799.000 + SERVICIO
  • OCCIDENTAL ALTA: $549.000 + SERVICIO
  • ORIENTAL ALTA: $489.000 + SERVICIO
  • NORTE ALTA: $329.000 + SERVICIO
  • ORIENTAL NORTE ALTA: $329.000 + SERVICIO
  • SUR ALTA: $329.000 + SERVICIO
  • ORIENTAL SUR ALTA: $329.000 + SERVICIO
  • NORTE BAJA: $249.000 + SERVICIO
  • ORIENTAL NORTE BAJA: $249.000 + SERVICIO
  • SUR BAJA: $249.000 + SERVICIO

Noticia en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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