La sorpresa de Summer Game Fest que une la música y un esperado juego de SEGA

Los grandes anuncios de Summer Game Fest suelen estar reservados para nuevas franquicias, secuelas esperadas o proyectos capaces de generar conversación inmediata en la comunidad. Sin embargo, de vez en cuando aparecen revelaciones que logran llamar la atención por motivos completamente diferentes.

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En los últimos años, la industria de los videojuegos ha explorado nuevas formas de conectar con otras expresiones culturales. Músicos, actores y celebridades han comenzado a ocupar espacios cada vez más importantes dentro de las producciones modernas, ya sea prestando sus voces, interpretando personajes o participando activamente en el desarrollo creativo de los proyectos.

RGG Studio, reconocido por su trabajo en algunas de las sagas más populares de SEGA, ha demostrado en varias ocasiones su interés por construir mundos narrativos llenos de personajes memorables. Por eso, cuando el estudio apareció durante Summer Game Fest 2026, muchos esperaban conocer más detalles sobre su próximo gran lanzamiento.



Lo que pocos imaginaban era que una de las noticias más comentadas del evento estaría relacionada con una figura legendaria de la música.



Tras presentar un nuevo avance de su próximo proyecto, RGG Studio confirmó que el icónico rapero y actor Tupac Shakur formará parte de STRANGER THAN HEAVEN, el nuevo juego de acción y aventura de SEGA que llegará el 15 de enero de 2027.

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La revelación se produjo durante la presentación oficial del título en Summer Game Fest, donde también se confirmó la fecha de lanzamiento mundial del proyecto. Dentro del juego, Tupac interpretará a un personaje llamado Amaru, una incorporación que fue desarrollada con la autorización y supervisión constante de Amaru Entertainment.

Según explicó el estudio, la construcción del personaje se realizó sin utilizar inteligencia artificial. Para recrear su presencia se emplearon materiales de archivo y fotografías, trabajando en colaboración con los responsables de preservar su legado. Más detalles sobre su papel dentro de la historia serán revelados en el futuro.

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La presentación también dejó otras novedades relacionadas con el elenco. Los actores Takashi Ukaji, Yasukaze Motomiya, Takaya Kuroda y Kohei Tsuji se sumarán al proyecto, ampliando un reparto que ya había despertado interés entre los seguidores del estudio.

Después de la exhibición del tráiler, el director de RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, subió al escenario para confirmar oficialmente la fecha de lanzamiento. Más adelante estuvo acompañado por Snoop Dogg y Cordell Broadus, quienes también interpretan personajes dentro del juego.

La participación de Snoop Dogg no se limita únicamente al elenco. El artista también colabora en el tema principal de STRANGER THAN HEAVEN junto a Satoshi Fujihara, Ado y Tori Kelly, quienes igualmente tendrán presencia dentro del universo del juego.

Además de las novedades relacionadas con los personajes, SEGA confirmó que STRANGER THAN HEAVEN estará disponible en Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud Gaming, Steam y PlayStation 5.

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Las reservas ya están habilitadas en formato digital y físico. También se anunció una edición de colección limitada para Xbox Series X|S y PlayStation 5 que incluirá una caja SteelBook exclusiva, contenido descargable, bonificaciones por reserva y un vinilo de 12 pulgadas con el tema principal del juego y otras canciones destacadas de la banda sonora.

Con un lanzamiento programado para enero de 2027 y un elenco que mezcla figuras de la música, el cine y el entretenimiento, STRANGER THAN HEAVEN sigue perfilándose como uno de los proyectos más llamativos de RGG Studio. La incorporación de Tupac representa uno de los movimientos más inesperados presentados durante Summer Game Fest y deja claro que todavía quedan muchos detalles por descubrir sobre esta nueva producción de SEGA.

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