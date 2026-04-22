Last Flag | RESEÑA: shooter táctico con identidad propia

En un momento donde los shooters multijugador parecen repetir fórmulas —battle royale, extracción, deathmatch—, Last Flag decide ir en contravía. Este título indie desarrollado por High Street Games plantea una propuesta arriesgada: construir toda su experiencia alrededor de un único modo de juego. Nada de listas extensas de modos ni distracciones. Aquí todo gira en torno a una reinterpretación estratégica del clásico “capturar la bandera”.

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Detrás del proyecto hay nombres que llaman la atención. El estudio está liderado por Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, junto a su hermano Mac Reynolds. A esto se suma experiencia de desarrolladores con pasado en compañías como Blizzard o Amazon Games, lo que le da al proyecto una base sólida en diseño y ejecución.

Pero más allá del nombre o el marketing, la pregunta clave es: ¿funciona realmente esta idea?



Jugabilidad: esconder, buscar y sobrevivir

El núcleo de Last Flag es sencillo de entender, pero tiene más profundidad de la que parece. Se trata de partidas 5 vs 5 en mapas relativamente amplios donde cada equipo debe esconder su bandera antes de que comience el enfrentamiento.



Cortesía: High Street Games

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Fase 1: esconder la bandera

Cada equipo tiene un tiempo limitado para ocultar su bandera dentro de su territorio. Aquí es donde el juego empieza a marcar diferencia. No se trata de colocarla en un punto fijo o predefinido; puedes esconderla prácticamente en cualquier rincón del mapa: cuevas, estructuras, zonas elevadas o incluso lugares aparentemente obvios que jueguen con la psicología del rival.

Esta decisión inicial define gran parte de la partida.

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Fase 2: la guerra de radares

Una vez inicia el juego, entran en acción las torres de radar ubicadas en el centro del mapa. Capturarlas permite escanear zonas del enemigo, eliminando lugares donde la bandera no está. No te dicen exactamente dónde está, pero sí te ayudan a reducir posibilidades.

Este sistema introduce un componente táctico interesante: ¿te enfocas en controlar radares o prefieres buscar directamente? Además, estas torres también funcionan como puntos de curación, lo que las convierte en objetivos clave.

Fase 3: el momento decisivo

Encontrar la bandera no garantiza la victoria. Una vez capturada, el jugador pierde habilidades especiales y debe regresar a base. Si lo logra, el equipo tiene que defenderla durante un tiempo determinado en una especie de fase tipo “rey de la colina”.

Esto genera uno de los momentos más tensos del juego: un equipo defendiendo con todo, mientras el otro ataca sin nada que perder.

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Un hero shooter con identidad propia

Last Flag adopta el formato de hero shooter, con personajes (llamados “contestants”) que tienen habilidades, armas y roles específicos. Hay variedad: desde personajes resistentes ideales para defender, hasta otros más ágiles pensados para infiltrarse.

Un hero shooter Cortesía: High Street Games

En total, el juego arranca con nueve personajes, cada uno con identidad visual clara, algo que recuerda a propuestas como Team Fortress 2, donde reconocer al enemigo es clave.

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Además, hay un sistema adicional tipo MOBA: enemigos neutrales llamados “Cashbots” que otorgan dinero al eliminarlos. Este recurso permite mejorar habilidades durante la partida, lo que añade una capa estratégica interesante: ¿priorizas la misión o te fortaleces para el late game?

Sensaciones de juego: buenas ideas, ejecución irregular

En términos de mecánicas base, Last Flag tiene puntos muy fuertes. El movimiento es fluido, la estructura de juego es clara y el enfoque en el trabajo en equipo está bien logrado.

Sin embargo, no todo está al mismo nivel.

El combate es uno de los aspectos más cuestionables actualmente. Los disparos no siempre se sienten precisos, hay problemas de registro de impacto, y la falta de un sistema claro de información (como un kill feed visible) afecta la lectura de la partida. A esto se suma cierta sensación de input lag y un sistema de apuntado que no termina de convencer.

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Son detalles técnicos que, en un shooter, pesan bastante.

Balance y diseño de personajes

Aunque la base del sistema de héroes es sólida, el balance todavía necesita ajustes. Algunos personajes de combate cercano, como el arquetipo tipo “Lumberjack”, pueden resultar demasiado dominantes, especialmente contra personajes más frágiles.

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Esto genera enfrentamientos desiguales que pueden frustrar, sobre todo cuando no hay muchas herramientas para contrarrestar ciertas habilidades.

Aun así, se nota que hay una intención clara de ofrecer estilos de juego variados y complementarios.

Dirección artística: estilo que engancha

Uno de los puntos más destacados de Last Flag es su identidad visual. El juego apuesta por una estética inspirada en los años 70, con colores, diseños y ambientación que le dan personalidad propia.

Dirección artística Cortesía: High Street Games

No es un shooter genérico. Tiene estilo.

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El diseño de mapas, personajes y armas está cuidado, y todo se siente coherente con esa vibra retro. Incluso hay ciertos guiños que recuerdan a clásicos como The Operative: No One Lives Forever, aunque adaptados a una experiencia multijugador moderna.

Sonido y música: un punto diferencial

Aquí es donde el juego realmente brilla.

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La música y el diseño sonoro están muy bien trabajados, algo que no sorprende considerando el background musical del equipo creativo. La banda sonora refuerza la identidad del juego y le aporta una atmósfera distintiva que se siente fresca dentro del género.

Las voces, efectos y ambientación complementan bien la experiencia general.

Un modelo arriesgado: una sola idea

Quizá el mayor riesgo de Last Flag no está en su jugabilidad, sino en su propuesta de contenido.

El juego se lanza con:

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Un solo modo

Pocos mapas

Enfoque totalmente competitivo

Esto puede funcionar si la comunidad responde, pero también puede jugar en contra. Sin variedad de modos o contenido adicional, la experiencia puede volverse repetitiva más rápido de lo esperado, especialmente para quienes juegan en solitario.

Además, en un mercado saturado de shooters como servicio, lograr retener jugadores es un reto enorme. A pesar del respaldo mediático, el juego ha tenido dificultades para atraer una base sólida de jugadores desde su lanzamiento.

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Experiencia en equipo vs. juego en solitario

Last Flag está claramente diseñado para jugarse en equipo. La comunicación, la coordinación y la estrategia son fundamentales.

Cuando juegas con un grupo organizado, la experiencia mejora muchísimo. Pero si entras solo, puede volverse frustrante rápidamente, ya que dependes mucho del trabajo colectivo.

Esto limita su accesibilidad para jugadores casuales.

Conclusión:

Last Flag es un juego valiente. En lugar de seguir tendencias, propone algo diferente y se mantiene fiel a esa visión. Su mezcla de “captura la bandera” con mecánicas de escondite y estrategia es refrescante y, por momentos, realmente divertida.

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Sin embargo, todavía tiene aspectos por mejorar: el combate necesita mayor precisión, el balance requiere ajustes y el contenido inicial se siente limitado.

Es un juego con mucho potencial, pero que depende de su evolución y del crecimiento de su comunidad para consolidarse.

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¿Para quién es?

Jugadores que buscan algo distinto dentro del género shooter

Equipos de amigos que disfrutan la estrategia y coordinación

Fans de los hero shooters con mecánicas tácticas

Calificación Last Flag Volkgames

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