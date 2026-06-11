Comic Con Colombia prepara una de sus competencias más esperadas y esto es lo que viene

Cada año, miles de fanáticos de los videojuegos, el anime, los cómics y el cine encuentran en Comic Con Colombia un espacio para compartir sus aficiones. Entre lanzamientos, invitados especiales y actividades para la comunidad, hay una experiencia que ha logrado convertirse en uno de los grandes atractivos del evento.

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Detrás de cada armadura, maquillaje o traje elaborado durante meses existe una comunidad que ha transformado el cosplay en una verdadera disciplina artística. La atención al detalle, el trabajo manual y la interpretación de personajes han convertido esta práctica en una de las expresiones más visibles de la cultura geek contemporánea.

En Colombia, el crecimiento de esta escena ha sido constante. Cada vez son más los creadores que dedican tiempo y esfuerzo a perfeccionar técnicas de confección, caracterización y puesta en escena para representar a sus personajes favoritos provenientes de videojuegos, manga, anime, películas y series.



La expectativa alrededor de estas presentaciones ha llevado a que las competencias especializadas ganen cada vez más relevancia dentro de los eventos de entretenimiento. No solo representan una oportunidad para mostrar talento, sino también para conectar con comunidades que comparten la misma pasión.



Por esa razón, uno de los espacios más esperados de la próxima edición de Comic Con Colombia ya comienza a tomar forma y promete reunir a algunos de los mejores exponentes nacionales de esta disciplina.

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La gran novedad es que la Copa Cosplay 2026 se realizará del 26 al 29 de junio en Corferias, como parte de Comic Con Colombia, consolidándose nuevamente como uno de los encuentros de caracterización más importantes del país.

El evento reunirá a destacados cosplayers colombianos que competirán mostrando sus habilidades en diseño de vestuario, maquillaje, interpretación y construcción de personajes. Cada participante buscará destacar frente al jurado y al público en uno de los escenarios más importantes para esta comunidad.

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Uno de los anuncios más relevantes de esta edición es la participación de Leon Chiro, reconocido internacionalmente por sus caracterizaciones inspiradas en videojuegos, cómics y cultura pop. El artista hará parte del panel evaluador encargado de analizar el trabajo de los competidores y seleccionar a los nuevos Cosplay Icons de Colombia.

La competencia contará con una fase previa de evaluación virtual, donde un comité especializado revisó portafolios y evidencias relacionadas con la elaboración de los trajes. Posteriormente, los finalistas tendrán la oportunidad de presentarse en vivo ante los asistentes del evento.

Cada participante dispondrá de hasta dos minutos sobre el escenario para exhibir su trabajo. La evaluación estará dividida en dos categorías principales. La primera será Traje, con un peso del 60 % de la calificación total, donde se analizarán aspectos como materiales, complejidad y fidelidad al personaje. La segunda será Puesta en Escena, equivalente al 40 %, enfocada en expresividad, actitud e interacción con el público.

Desde la organización destacan que la Copa Cosplay busca fortalecer el crecimiento de la industria creativa relacionada con la cultura geek en Colombia, ofreciendo un espacio con estándares de producción diseñados para resaltar el trabajo de los participantes.

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La jornada decisiva llegará el 28 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la gran final. Ese día se conocerán los tres mejores participantes de la competencia y se entregarán los reconocimientos principales.

El ganador del primer lugar recibirá un paquete de premios que incluye un reconocimiento económico, una entrada vitalicia para Comic Con Colombia, una sesión fotográfica profesional y una placa conmemorativa que lo acreditará como Cosplay Icon.

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Más allá de la competencia, la Copa Cosplay se ha convertido en una vitrina para mostrar el nivel que ha alcanzado esta comunidad en el país. El evento permitirá que miles de asistentes conozcan de cerca el trabajo detrás de cada personaje y el proceso creativo que transforma materiales, maquillaje y actuación en representaciones que buscan replicar con precisión a figuras icónicas de la cultura pop.

Con la llegada de una nueva edición de Comic Con Colombia, la Copa Cosplay vuelve a posicionarse como uno de los espacios más llamativos para los seguidores del entretenimiento geek, reuniendo talento, creatividad y pasión en un escenario que promete ser uno de los puntos más concurridos del evento.

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