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Logitech G apuesta por el gaming multiplataforma con unos ASTRO pensados para todo

El crecimiento del gaming en Latinoamérica sigue impulsando nuevos dispositivos, pero esta vez Logitech G quiere responder a una necesidad que cada vez es más común entre los jugadores.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 27 de may, 2026
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Logitech G apuesta por el gaming
Logitech G apuesta por el gaming
Cortesía: logitech

La industria de los videojuegos dejó hace tiempo de ser un mercado de nicho. Hoy mueve cifras gigantescas, conecta millones de personas diariamente y se convirtió en uno de los sectores de entretenimiento más importantes del mundo. El crecimiento del gaming competitivo, el streaming y las comunidades digitales también ha cambiado la manera en la que los jugadores consumen tecnología.

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Ahora no se trata únicamente de tener una consola o un PC potente. La experiencia completa depende de múltiples factores: velocidad, conectividad, comodidad y, especialmente, el audio. En juegos competitivos, títulos cooperativos o experiencias inmersivas, el sonido se volvió una herramienta fundamental para los jugadores.

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Ese cambio también se está sintiendo con fuerza en Latinoamérica. Mercados como Brasil y México siguen liderando gran parte del crecimiento regional, mientras otros países continúan fortaleciendo comunidades cada vez más activas dentro de los esports, las plataformas de streaming y el juego multiplataforma.

De acuerdo con el Global Games Market Report de Newzoo, la industria alcanzó ingresos por 188.800 millones de dólares durante 2025 y actualmente supera los 3.600 millones de jugadores a nivel global. Las cifras reflejan no solo el tamaño del mercado, sino también una transformación cultural donde el gaming ya hace parte del entretenimiento principal para millones de personas.

Y justamente esa evolución está obligando a las marcas tecnológicas a replantear sus dispositivos. Los jugadores actuales ya no permanecen únicamente en una sola plataforma. Muchos alternan constantemente entre consola, PC y dispositivos híbridos, buscando experiencias mucho más flexibles y conectadas.

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En medio de ese escenario, Logitech anunció oficialmente el lanzamiento de los nuevos ASTRO A20 X, un headset enfocado en audio multiplataforma y diseñado específicamente para adaptarse a esa nueva dinámica de juego.

Uno de los elementos más importantes del dispositivo es la incorporación de PLAYSYNC AUDIO, tecnología que permite conectar y alternar entre PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC presionando únicamente un botón. La idea es facilitar el cambio entre plataformas sin interrumpir la experiencia del jugador.

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El headset también integra drivers PRO-G de 40 mm orientados a ofrecer un sonido más preciso e inmersivo, junto con un micrófono de resolución de 48 kHz pensado para mejorar la comunicación durante partidas competitivas o sesiones colaborativas.

A nivel de diseño, Logitech G apostó por una estructura ultraligera enfocada en largas jornadas de uso y una batería que puede alcanzar hasta 90 horas de autonomía cuando la iluminación RGB está desactivada.

Por primera vez dentro de la línea ASTRO, el A20 X también incluye LIGHTSYNC RGB con ocho zonas programables y una paleta de hasta 16 millones de colores. Esta integración apunta directamente a una de las tendencias más fuertes dentro del ecosistema gamer actual: la personalización completa del setup.

Además del apartado técnico, Logitech G aseguró que el dispositivo fue fabricado utilizando un 27% de materiales reciclados y empaques certificados, logrando reducir en un 20% su huella de carbono.

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Según Diego León, Country Manager de Logitech para Colombia, el crecimiento del gaming en Latinoamérica está exigiendo dispositivos que respondan a nuevas formas de jugar y consumir contenido, especialmente en entornos donde los usuarios se mueven constantemente entre diferentes plataformas.

Con el lanzamiento de los ASTRO A20 X, Logitech G amplía su catálogo en una región donde el gaming sigue creciendo a gran velocidad y donde el audio se está convirtiendo en una pieza cada vez más importante dentro de la experiencia competitiva y social de los videojuegos.

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