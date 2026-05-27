Logitech G apuesta por el gaming multiplataforma con unos ASTRO pensados para todo

La industria de los videojuegos dejó hace tiempo de ser un mercado de nicho. Hoy mueve cifras gigantescas, conecta millones de personas diariamente y se convirtió en uno de los sectores de entretenimiento más importantes del mundo. El crecimiento del gaming competitivo, el streaming y las comunidades digitales también ha cambiado la manera en la que los jugadores consumen tecnología.

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Ahora no se trata únicamente de tener una consola o un PC potente. La experiencia completa depende de múltiples factores: velocidad, conectividad, comodidad y, especialmente, el audio. En juegos competitivos, títulos cooperativos o experiencias inmersivas, el sonido se volvió una herramienta fundamental para los jugadores.

Ese cambio también se está sintiendo con fuerza en Latinoamérica. Mercados como Brasil y México siguen liderando gran parte del crecimiento regional, mientras otros países continúan fortaleciendo comunidades cada vez más activas dentro de los esports, las plataformas de streaming y el juego multiplataforma.



De acuerdo con el Global Games Market Report de Newzoo, la industria alcanzó ingresos por 188.800 millones de dólares durante 2025 y actualmente supera los 3.600 millones de jugadores a nivel global. Las cifras reflejan no solo el tamaño del mercado, sino también una transformación cultural donde el gaming ya hace parte del entretenimiento principal para millones de personas.



Y justamente esa evolución está obligando a las marcas tecnológicas a replantear sus dispositivos. Los jugadores actuales ya no permanecen únicamente en una sola plataforma. Muchos alternan constantemente entre consola, PC y dispositivos híbridos, buscando experiencias mucho más flexibles y conectadas.

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En medio de ese escenario, Logitech anunció oficialmente el lanzamiento de los nuevos ASTRO A20 X, un headset enfocado en audio multiplataforma y diseñado específicamente para adaptarse a esa nueva dinámica de juego.

Uno de los elementos más importantes del dispositivo es la incorporación de PLAYSYNC AUDIO, tecnología que permite conectar y alternar entre PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC presionando únicamente un botón. La idea es facilitar el cambio entre plataformas sin interrumpir la experiencia del jugador.

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El headset también integra drivers PRO-G de 40 mm orientados a ofrecer un sonido más preciso e inmersivo, junto con un micrófono de resolución de 48 kHz pensado para mejorar la comunicación durante partidas competitivas o sesiones colaborativas.

A nivel de diseño, Logitech G apostó por una estructura ultraligera enfocada en largas jornadas de uso y una batería que puede alcanzar hasta 90 horas de autonomía cuando la iluminación RGB está desactivada.

Por primera vez dentro de la línea ASTRO, el A20 X también incluye LIGHTSYNC RGB con ocho zonas programables y una paleta de hasta 16 millones de colores. Esta integración apunta directamente a una de las tendencias más fuertes dentro del ecosistema gamer actual: la personalización completa del setup.

Además del apartado técnico, Logitech G aseguró que el dispositivo fue fabricado utilizando un 27% de materiales reciclados y empaques certificados, logrando reducir en un 20% su huella de carbono.

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Según Diego León, Country Manager de Logitech para Colombia, el crecimiento del gaming en Latinoamérica está exigiendo dispositivos que respondan a nuevas formas de jugar y consumir contenido, especialmente en entornos donde los usuarios se mueven constantemente entre diferentes plataformas.

Con el lanzamiento de los ASTRO A20 X, Logitech G amplía su catálogo en una región donde el gaming sigue creciendo a gran velocidad y donde el audio se está convirtiendo en una pieza cada vez más importante dentro de la experiencia competitiva y social de los videojuegos.

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