Crunchyroll rompe récord histórico y deja varias sorpresas en los Anime Awards 2026

El anime lleva años creciendo fuera de Japón, pero durante los últimos meses el fenómeno alcanzó otro nivel. Las franquicias más grandes del medio ya no solo dominan plataformas de streaming y redes sociales, también llenan eventos internacionales, colaboraciones musicales y ceremonias que cada vez se parecen más a grandes premiaciones globales del entretenimiento.

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En medio de ese crecimiento, los Crunchyroll Anime Awards se han convertido en una de las vitrinas más importantes para medir qué series lograron conectar realmente con la comunidad durante el último año. Y esta edición tenía un peso especial, no solo por tratarse del décimo aniversario del evento, sino también porque varias de las franquicias más populares del momento llegaban compitiendo directamente entre sí.

La ceremonia se realizó en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa de Tokio y contó con invitados internacionales como The Weeknd, BamBam, Young Miko, Winston Duke, RZA y Rashmika Mandanna. Además, el evento incluyó homenajes musicales dedicados a franquicias históricas del anime.



Uno de los momentos más comentados de la noche fue el tributo por los 30 años de Neon Genesis Evangelion, acompañado por la interpretación de “A Cruel Angel’s Thesis” a cargo de Yoko Takahashi. También hubo presentaciones especiales de ASIAN KUNG-FU GENERATION con “Haruka Kanata”, opening recordado por los fans de Naruto, y un homenaje musical al cierre de My Hero Academia realizado por PORNOGRAFFITTI.



Pero mientras las presentaciones avanzaban y las celebridades aparecían sobre el escenario, la expectativa real estaba puesta en las votaciones globales y en cuál sería la producción que terminaría llevándose el reconocimiento más importante de la noche.

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Crunchyroll confirmó que los Anime Awards 2026 alcanzaron un récord histórico de 73 millones de votos emitidos por fans de todo el mundo, convirtiéndose en la edición con mayor participación desde la creación del evento.

Y finalmente, el premio a Anime del Año terminó en manos de My Hero Academia FINAL SEASON, reconocimiento entregado por The Weeknd durante la parte final de la ceremonia.

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Además del máximo premio de la noche, varias series dominaron distintas categorías importantes. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito ganó como Película del Año y también recibió el reconocimiento a Mejor Banda Sonora. Por otro lado, Solo Leveling temporada 2 -Surge desde las Sombras- se quedó con los premios a Mejor Acción y Mejor Animación.

La edición también tuvo un fuerte protagonismo de Gachiakuta, serie que ganó como Mejor Nueva Serie, Mejor Arte de Fondo y Mejor Diseño de Personajes. Mientras tanto, Los diarios de la boticaria temporada 2 destacó dentro de las categorías narrativas y de interpretación.

Otro de los momentos importantes de la noche fue el reconocimiento al director Tatsuya Nagamine, quien recibió el Global Impact Award gracias a su trabajo en franquicias como Dragon Ball Super, ONE PIECE y PreCure.

Lista completa de ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026

Anime del Año: My Hero Academia FINAL SEASON

Película del Año: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito

Mejor Anime Original: Lazarus

Mejor Serie Continua: ONE PIECE

Mejor Nueva Serie: Gachiakuta

Mejor Secuencia de Apertura: “On The Way” – AiNA THE END (DAN DA DAN temporada 2)

Mejor Secuencia de Cierre: “I” – BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia FINAL SEASON)

Mejor Acción: Solo Leveling temporada 2 -Surge desde las Sombras-

Mejor Comedia: DAN DA DAN temporada 2

Mejor Drama: Los diarios de la boticaria temporada 2

Mejor Anime Isekai: Re:ZERO -Starting Life in Another World temporada 3

Mejor Romance: La nobleza de las flores

Mejor Anime de la Vida Cotidiana: SPY x FAMILY temporada 3

Mejor Animación: Solo Leveling temporada 2 -Surge desde las Sombras-

Mejor Arte de Fondo: Gachiakuta

Mejor Diseño de Personajes: Gachiakuta

Mejor Director: Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma (Los diarios de la boticaria temporada 2)

Mejor Personaje Principal: Maomao (Los diarios de la boticaria temporada 2)

Mejor Personaje Secundario: Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)

Personaje “Que hay que proteger a toda costa”: Anya Forger (SPY x FAMILY temporada 3)

Mejor Canción de Anime: “IRIS OUT” – Kenshi Yonezu (Chainsaw Man la película: Arco de Reze)

Mejor Banda Sonora: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito

Mejor Interpretación de Voz en Japonés: Aoi Yuki como Maomao (Los diarios de la boticaria temporada 2)

Mejor Interpretación de Voz en Español Latino: José Antonio Toledano como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito)

La edición 2026 dejó claro que el anime sigue ampliando su alcance global y que las comunidades internacionales tienen cada vez más peso dentro de la industria. Con millones de votos registrados y franquicias gigantes peleando categoría por categoría, los Anime Awards ya funcionan como uno de los eventos más importantes del entretenimiento japonés a nivel mundial.

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