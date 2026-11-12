Logitech quiere que uses los mismos audífonos para trabajar y disfrutar de tu tiempo libre

Trabajar desde casa, asistir a reuniones virtuales, salir a tomar un café o disfrutar de una serie después de una larga jornada. La tecnología se ha convertido en una compañera permanente y, con ella, también ha cambiado la manera en que utilizamos nuestros accesorios.

Uno de los dispositivos que más ha ganado protagonismo en esta rutina son los audífonos. Ya no basta con tener un equipo que permita escuchar música o responder llamadas: ahora también se busca comodidad durante varias horas, buena calidad de sonido y herramientas que permitan aislarse del ruido cuando las circunstancias lo requieren.

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Esta necesidad es especialmente evidente en los modelos de trabajo híbrido, donde los usuarios pasan de una reunión virtual a una actividad personal sin necesariamente cambiar de espacio o dispositivo.



Para Logitech, este comportamiento representa una oportunidad para replantear la función de los headsets tradicionales. Según las cifras compartidas por la compañía, el 79 % de los empleados trabaja actualmente bajo algún esquema híbrido, una realidad que ha impulsado la búsqueda de dispositivos más versátiles.

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La idea es sencilla: evitar que las personas tengan que utilizar unos audífonos para trabajar y otros para disfrutar de sus contenidos favoritos. Pero conseguirlo implica combinar características que normalmente se encuentran en productos de diferentes categorías.

La calidad de los micrófonos, la comodidad, la autonomía y la capacidad de reducir los sonidos del entorno se convierten en elementos fundamentales para conseguirlo.

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Con esa propuesta, Logitech presentó los nuevos Zone Vibe Pro y Zone Vibe Pro for Business, dos headsets diseñados para acompañar tanto las actividades laborales como los momentos de entretenimiento. La apuesta combina un diseño sin micrófono externo visible, cancelación activa de ruido y tecnologías enfocadas en mejorar las comunicaciones.

Audio, inteligencia artificial y cancelación de ruido

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Uno de los elementos destacados de Zone Vibe Pro es su sistema de micrófonos con reducción de ruido impulsada por inteligencia artificial. Esta tecnología busca aislar la voz del usuario frente a los sonidos ambientales, facilitando las conversaciones incluso en oficinas concurridas o lugares con bastante movimiento.

Para el apartado de audio, Logitech incorporó transductores de 40 mm diseñados a medida, acompañados de cancelación activa de ruido (ANC). Esta última característica permite reducir los sonidos del entorno para favorecer la concentración durante el trabajo o mientras se escucha música y otros contenidos.

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El diseño también busca diferenciarse de los headsets empresariales tradicionales. Al prescindir de un micrófono externo visible, mantiene una apariencia más discreta que permite utilizarlo en diferentes situaciones sin que parezca un accesorio exclusivo para reuniones.

La comodidad es otro de los puntos trabajados por la compañía. La vincha fue rediseñada con materiales suaves para distribuir la presión de manera más uniforme alrededor de la cabeza, buscando facilitar su utilización durante jornadas prolongadas.

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Una batería para acompañar toda la jornada

La autonomía es uno de los aspectos importantes de este lanzamiento. Zone Vibe Pro ofrece hasta 30 horas de reproducción de audio o 18 horas de llamadas con la cancelación activa de ruido encendida. Con esta función desactivada, la autonomía puede alcanzar hasta 66 horas.

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También incorpora carga rápida mediante USB-C: cinco minutos de conexión proporcionan hasta una hora de uso. Además, es posible continuar utilizando las funciones de audio mientras el dispositivo permanece conectado a la corriente.

Otro detalle interesante está relacionado con su vida útil. Logitech diseñó el headset para permitir el reemplazo de componentes como la vincha, las almohadillas y las baterías, facilitando su mantenimiento y prolongando el tiempo de utilización del producto.

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Una apuesta que también mira a las empresas

Aunque Zone Vibe Pro busca funcionar como un dispositivo para diferentes momentos del día, Logitech también tiene presente el entorno corporativo.

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La versión for Business cuenta con certificación para las principales plataformas de reuniones y permite que los departamentos de tecnología administren los dispositivos de manera centralizada mediante Logitech Sync.

En cuanto a los colores, la versión Zone Vibe Pro estará disponible en Graphite, Black, Off-White y Lilac. Por su parte, Zone Vibe Pro for Business llegará en Graphite, Off-White y Rose.

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La compañía también destacó las decisiones de fabricación relacionadas con la sostenibilidad. Sus componentes plásticos incorporan al menos un 29 % de plástico reciclado posconsumo certificado. Los imanes internos utilizan metales de tierras raras 100 % reciclados posconsumo, mientras que la batería incorpora cobalto 100 % reciclado.

El empaque, por su parte, utiliza papel procedente de bosques certificados por FSC y fuentes controladas.

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Con Zone Vibe Pro, Logitech busca responder a una necesidad cada vez más presente: contar con un solo dispositivo capaz de adaptarse al trabajo, las comunicaciones y el entretenimiento. Una propuesta que intenta dejar atrás la separación entre los accesorios empresariales y los personales, apostando por un headset que pueda acompañar al usuario durante prácticamente todo el día.

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