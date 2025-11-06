Luminalia Dimensional expande Leyendas Pokémon: Z-A con nuevas megaevoluciones y desafíos

The Pokémon Company continúa ampliando el universo de Leyendas Pokémon: Z-A con el anuncio oficial de su primer contenido descargable, Megadimensión, una expansión que llegará el 10 de diciembre de 2025 a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Esta actualización promete ofrecer una nueva mirada a Ciudad Luminalia, introduciendo escenarios alternos, criaturas inéditas y una historia centrada en los orígenes y el poder de la megaevolución.



Una nueva dimensión en Ciudad Luminalia

La expansión presenta Luminalia Dimensional, un mundo alternativo donde las distorsiones espacio-temporales han modificado por completo la estructura de la ciudad. En esta versión distorsionada, los jugadores encontrarán Pokémon megaevolucionados que no aparecen en la región original, además de criaturas de nivel dimensional, capaces de superar el tradicional límite de nivel 100.

La guía de esta nueva aventura será Anya, una chef especializada en donas, acompañada por Hoopa, el Pokémon Mítico. Este dúo introduce una mecánica interesante: las donas funcionan como potenciadores con efectos especiales dentro de la dimensión alterna. Al alimentarse, Hoopa puede transformar distorsiones en portales, abriendo rutas hacia áreas inéditas y combates desafiantes. Las llamadas bayas dimensionales también servirán para crear donas con efectos avanzados, una herramienta esencial para enfrentarse a los Pokémon más poderosos de esta expansión.



El regreso de la megaevolución

Uno de los grandes atractivos de Megadimensión es el regreso de la megaevolución, una mecánica ausente en las últimas entregas principales de la saga. En este contexto, Korrina, la reconocida líder de gimnasio de Ciudad Yantra y heredera del secreto de la megaevolución, se une a la historia con una misión clara: dominar y comprender todas las formas megaevolutivas. Su presencia, junto con la del Equipo MZ, agrega una capa narrativa que combina investigación, combate y redescubrimiento de los misterios que envuelven a Luminalia.

Entre las nuevas megaevoluciones confirmadas destacan Mega-Chimecho y Mega-Baxcalibur, dos incorporaciones que amplían el catálogo de especies capaces de alcanzar este estado especial. Mega-Chimecho utiliza ondas sónicas intensas generadas por sus múltiples copias flotantes, mientras que Mega-Baxcalibur refuerza su aspecto imponente con una placa dorsal aún más grande y destructiva. La Megapiedra necesaria para desbloquear esta forma podrá obtenerse como recompensa del Club de Combates Z-A, lo que incentiva la participación en los combates clasificatorios en línea.



Una misión especial con Diancie

Junto al anuncio de Megadimensión, Pokémon también liberó una misión secundaria gratuita centrada en Diancie, disponible desde el 6 de noviembre de 2025. Los jugadores podrán recibir una Diancita mediante la función de Regalo misterioso en la versión base del juego, lo que activará la misión “Brillante como una joya”.



Esta misión comienza al visitar la agencia Looker & Cía., donde el Pokémon Espurr de Matière, conocido como Peluchín, mostrará interés por la Megapiedra. A partir de ahí, los jugadores deberán enfrentarse a Diancie, el Pokémon Joya, y tendrán la oportunidad de añadirlo a sus equipos. Además, al obtener la Diancita, será posible desbloquear la megaevolución de Diancie, una de las transformaciones más emblemáticas de la saga por su diseño cristalino y su poder defensivo.



Una expansión que mezcla nostalgia y novedad

Leyendas Pokémon: Z-A, Megadimensión apunta a convertirse en una de las expansiones más ambiciosas de la franquicia reciente. Su enfoque en la megaevolución rescata una de las mecánicas más queridas por los fans veteranos, mientras que la exploración de una dimensión alterna introduce un componente fresco que recuerda al estilo narrativo de Leyendas Pokémon: Arceus, pero con un tono más urbano y contemporáneo.

El equilibrio entre la nostalgia y la innovación parece ser la apuesta central de esta entrega. The Pokémon Company busca atraer tanto a los seguidores de las generaciones clásicas —que recordarán con cariño la primera aparición de las megaevoluciones en Kalos— como a los nuevos jugadores, que descubrirán estas transformaciones por primera vez dentro de un entorno visual y narrativo más complejo.

Con nuevos escenarios, personajes, formas evolutivas y una narrativa que expande el misterio de Luminalia, Megadimensión promete ser un paso significativo en la evolución del universo de Leyendas Pokémon: Z-A. El 10 de diciembre marcará el momento en que los entrenadores podrán cruzar el portal hacia esta nueva dimensión y enfrentar los desafíos que esperan más allá de los límites del mundo conocido.

