En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Mega Man se suma al Pase de temporada de Sonic Racing: CrossWorlds junto a Proto Man y Rush

Mega Man se suma al Pase de temporada de Sonic Racing: CrossWorlds junto a Proto Man y Rush

El clásico héroe azul se incorpora al juego de carreras de SEGA con nuevos personajes, vehículo y circuito inspirado en su universo.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Mega Man se suma al Pase de temporada de Sonic Racing: CrossWorlds
Mega Man se suma al Pase de temporada de Sonic Racing: CrossWorlds
Cortesía: SEGA

Publicidad

Publicidad

Publicidad