Mega Man se suma al Pase de temporada de Sonic Racing: CrossWorlds junto a Proto Man y Rush

Durante la más reciente transmisión del State of Play de Sony, SEGA anunció que Mega Man será la última incorporación confirmada para el Pase de temporada de Sonic Racing: CrossWorlds. El anuncio llegó acompañado de un tráiler donde se mostraron en acción tanto Mega Man como Proto Man, además de un circuito temático y un vehículo muy particular: el Rush Roadster, inspirado en el inseparable compañero canino del héroe azul.

Con esta adición, la lista de invitados dentro del juego sigue creciendo, reforzando la estrategia de SEGA de convertir a CrossWorlds en un cruce de franquicias icónicas más allá del universo de Sonic.



Lanzamiento y ediciones disponibles

Sonic Racing: CrossWorlds llegará mañana, 25 de septiembre de 2025, en formato digital y físico a nivel mundial. Quienes reservaron la edición Digital Deluxe ya disfrutan de acceso anticipado a la versión completa, que además incluye contenido adicional como personajes de la serie animada Sonic Prime y la presencia de Hatsune Miku.

El título estará disponible para Nintendo Switch, Switch Lite y Switch OLED por 59.99 USD en su edición estándar. En el caso de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 y PC, el precio será de 69.99 USD. La edición Digital Deluxe costará entre 79.99 y 89.99 USD, según la plataforma.



La versión para Nintendo Switch 2 tendrá un calendario distinto: llegará digitalmente en las fiestas de 2025 y en formato físico a inicios de 2026. Además, los actuales propietarios de la consola híbrida podrán actualizarse mediante un paquete de pago de 10 USD, con transferencia de contenido y progreso asegurada.



Un catálogo de personajes en expansión

Uno de los principales atractivos de Sonic Racing: CrossWorlds es la amplitud de su elenco. Desde el inicio, SEGA ha apostado por un plantel variado con personajes de distintas franquicias, tanto propias como externas. El Pase de temporada, donde ahora se integra Mega Man, confirma esa línea con la llegada de invitados provenientes de universos tan diversos como Minecraft, Pac-Man, Bob Esponja, Las Tortugas Ninja y Avatar Legends.

Por otro lado, Sonic Prime, la serie de Netflix, también aporta su cuota con personajes como Knuckles the Dread, Rusty Rose y Tails Nine. Todos estos elementos refuerzan la idea de un título vivo, pensado para mantenerse vigente con nuevas actualizaciones tras el lanzamiento.



Estrategia de continuidad

Más allá del lanzamiento inicial, SEGA ha dejado claro que Sonic Racing: CrossWorlds no será una entrega estática. Personajes como Joker de Persona 5 o Kasuga Ichiban de Yakuza se unirán en futuras actualizaciones gratuitas, lo que demuestra una hoja de ruta diseñada para ampliar el atractivo del juego en el tiempo.

El Pase de temporada, con propuestas tan reconocibles como Mega Man o Pac-Man, apunta no solo a la nostalgia de los jugadores veteranos, sino también a atraer a nuevas audiencias que han crecido con series animadas o franquicias modernas como Minecraft.

