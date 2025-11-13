En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / NCSOFT revela Horizon Steel Frontiers, su nuevo MMORPG ambientado en el universo Horizon

NCSOFT revela Horizon Steel Frontiers, su nuevo MMORPG ambientado en el universo Horizon

El debut en G-Star 2025 marca el inicio de una ambiciosa colaboración con Guerrilla para llevar la serie Horizon al terreno de los MMORPG multiplataforma.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
NCSOFT revela Horizon Steel Frontiers
NCSOFT revela Horizon Steel Frontiers
Cortesía: NCSOFT CORP

Publicidad

Publicidad

Publicidad