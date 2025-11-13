NCSOFT revela Horizon Steel Frontiers, su nuevo MMORPG ambientado en el universo Horizon

NCSOFT abrió G-Star 2025 con la presentación de Horizon Steel Frontiers, un nuevo MMORPG desarrollado en conjunto con Guerrilla, estudio responsable de la saga Horizon bajo Sony Interactive Entertainment. El anuncio llegó acompañado de un primer tráiler que adelanta la mezcla de acción, cacería y combate táctico que definirá la identidad del proyecto en PC y dispositivos móviles mediante PURPLE, la plataforma de la compañía.

El título propone adentrarse en las Deadlands, una región dominada por máquinas letales y terreno hostil, donde la exploración y la personalización serán claves. NCSOFT busca conservar la esencia del universo Horizon mientras introduce sistemas propios del género masivo, apostando por batallas a gran escala y un enfoque que permita a los jugadores definir su estilo de combate.

Un vistazo al desarrollo y la visión del proyecto

Con el lanzamiento del sitio oficial, el estudio dio acceso al tráiler y a entrevistas con parte del equipo creativo. Allí, Jan-Bart Van Beek, director del estudio Guerrilla, destacó el potencial de llevar la franquicia a un formato masivo con la experiencia tecnológica de NCSOFT. Por su parte, Taekjin Kim, director ejecutivo y creativo de NC, junto con el productor Sunggu Lee, compartieron detalles sobre el diseño, las metas y la dirección general del proyecto en un video de diez minutos que introduce el enfoque detrás del sistema de combate y el diseño del mundo.



La colaboración abre la puerta a una interpretación distinta del universo Horizon, adaptada a un formato de larga vida y con un énfasis en el juego continuo. NCSOFT confirmó que nuevas actualizaciones se publicarán progresivamente en la web oficial, donde también estarán disponibles los materiales y avances adicionales.



Un lineup que refuerza la ambición global de NCSOFT

La revelación de Horizon Steel Frontiers fue solo una parte del anuncio más amplio que NCSOFT llevó a G-Star 2025. La compañía presentó su alineación de cinco títulos globales, cada uno acompañado por sus productores ejecutivos en el escenario.

Entre ellos destacó AION 2, cuyo lanzamiento en Corea y Taiwán está programado para el 19 de noviembre. Esta nueva versión promete consolidar la experiencia del título original con mejoras sustanciales y una visión más completa de su mundo. Su estreno global está previsto para 2026.

Cinder City, desarrollado por BigFire Games, introducirá un shooter táctico de mundo abierto con un enfoque narrativo de alto nivel. En paralelo, Limit Zero Breakers, un RPG de acción con estética inspirada en el anime producido por VIC Game Studio, y Time Takers, un shooter de supervivencia temporal creado por Mistil Games, ampliarán la oferta multigénero del catálogo.

Tecnología al servicio de la experiencia

Como parte de su asociación con NVIDIA, todas las estaciones del stand de NCSOFT en G-Star están equipadas con GPU GeForce RTX 5080. Esta integración permitirá mostrar versiones de prueba de AION 2 y Cinder City con un rendimiento optimizado y fidelidad visual destacada, reforzando el compromiso técnico detrás de cada uno de los títulos presentados.

Un futuro marcado por la expansión del universo Horizon

Con Horizon Steel Frontiers, NCSOFT y Guerrilla comienzan una nueva etapa para una de las franquicias más reconocidas de PlayStation. El proyecto no solo amplía el alcance de Horizon hacia un público más amplio, sino que abre la puerta a nuevas formas de experimentar su mundo. A medida que se revelen más detalles, el interés crecerá alrededor de cómo este MMORPG equilibrará la esencia narrativa y visual de la saga con las dinámicas de un juego persistente y global.

