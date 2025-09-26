En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NETANYAHU EN LA ONU
MODELO ANGIE MILLER
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Ne Zha 2 eleva la animación china con una mezcla de innovación técnica y fuerza emocional

Ne Zha 2 eleva la animación china con una mezcla de innovación técnica y fuerza emocional

La esperada secuela combina un despliegue visual sin precedentes con un relato íntimo sobre amistad, lealtad y dilemas universales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
e Zha 2 eleva la animación china
e Zha 2 eleva la animación china
e Zha

Publicidad

Publicidad

Publicidad