VALORANT Masters Santiago 2026 revela sede, fechas y primeros detalles de boletería

Riot Games presentó los primeros detalles oficiales sobre el VALORANT Masters Santiago 2026, el torneo que abrirá la temporada competitiva internacional del VCT. La capital chilena recibirá a los doce equipos clasificados de la Etapa 1, quienes buscarán puntos clave para avanzar hacia el Champions Shanghai. El evento se desarrollará del 28 de febrero al 15 de marzo en Espacio Riesco, un recinto preparado para recibir a miles de seguidores con actividades y experiencias temáticas.



Sede y primeras actividades confirmadas

Espacio Riesco, ubicado en Huechuraba, será el epicentro del Masters. Además del escenario principal, el recinto contará con zonas dedicadas para que los asistentes disfruten antes, durante y después de cada jornada. La nueva Zona de Comunidad, La Galería —espacios ubicados a ambos lados del escenario— y El Foro —destinado a entrevistas y encuentros con jugadores— estarán disponibles para todos los tipos de boletos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque la capacidad del lugar supera el número de asientos, el evento ofrecerá áreas amplias para que los fans se desplacen y vivan las partidas con comodidad, especialmente quienes ingresen con boletos de acceso general.



Venta de boletos: fechas y canales oficiales

La venta general comenzará el 10 de diciembre a las 9:00 (MX) / 10:00 (CO/PE) / 12:00 (CL/AR) a través de Punto Ticket, el portal oficial habilitado por Riot Games para adquirir entradas desde cualquier país. Cada compra tendrá un límite de cuatro boletos, y el uso de VPN o servicios similares podría activar filtros automáticos de seguridad.

Las entradas están divididas por fases y días de competencia, con precios diferenciados entre platea numerada (asientos reservados) y platea general (acceso por orden de llegada).



Precios por fase del torneo

Fase inicial – Entre semana (2, 3, 4, 9 y 10 de marzo):



Platea Numerada: CLP $13.640 (USD $15)

Platea General: CLP $9.999 (USD $11)

Fase inicial – Fines de semana (28 de febrero; 1, 6, 7 y 8 de marzo):



Platea Numerada: CLP $18.180 (USD $20)

Platea General: CLP $13.640 (USD $15)

Fase final – 13 y 14 de marzo:

Publicidad

Platea Numerada: CLP $22.725 (USD $25)

Platea General: CLP $18.180 (USD $20)

Gran Final – 15 de marzo:

Platea Numerada: CLP $27.275 (USD $30)

Platea General: CLP $22.725 (USD $25)

Los valores en dólares son aproximados y pueden variar según el tipo de cambio del día.



Horarios del evento

El calendario tendrá ligeras variaciones entre semana y fines de semana. Las puertas abrirán a las 13:30 (CL) de lunes a viernes y a las 12:00 (CL) los sábados y domingos. La previa comenzará una hora después, mientras que el show iniciará a las 15:00 (CL) entre semana y a las 14:00 (CL) los días de fin de semana.

Publicidad

Las activaciones cerrarán según el formato del día: durante el intermedio del segundo mapa en las series al mejor de tres, o alrededor de las 18:30 (CL) en series al mejor de cinco.



Normas de ingreso y seguridad

El Masters Santiago contará con protocolos estrictos para garantizar una experiencia segura. La reentrada al recinto no estará permitida, y el consumo de alimentos o bebidas del exterior estará restringido. Habrá opciones de comida dentro del evento.

Te puede interesar: Veto llega a VALORANT: el nuevo centinela que desafía las reglas del juego defensivo

Los menores de 16 años deberán ingresar acompañados por un adulto. Además, se recomienda no llevar bolsos personales grandes, ya que solo se permitirán aquellos que puedan guardarse debajo del asiento y no superen las dimensiones de 38 x 38 x 25 cm.

Los asistentes tampoco podrán ingresar objetos que representen riesgos, como fuegos artificiales, punteros láser, botellas, banderas de países, laptops o dispositivos de grabación profesional. Las pancartas estarán permitidas bajo medidas específicas de tamaño, contenido y materiales.



Cosplay y utilería

Los disfraces serán aceptados bajo reglas claras: no se permitirán coberturas completas del rostro, accesorios voluminosos, armas metálicas o réplicas realistas. Los cosplayers deberán poder moverse fácilmente, usar detectores de metal sin problemas y mantener siempre despejado su campo de visión.

Publicidad

Armas de utilería hechas en materiales ligeros como espuma o plástico estarán autorizadas, siempre que no representen un peligro ni se utilicen de forma inadecuada.

Un evento global con transmisión en vivo

El Masters Santiago será transmitido a nivel mundial y el público presente podría aparecer en pantalla. Riot Games notificó que la participación en el evento implica la aceptación de uso de imagen para fines de cobertura y promoción.

Publicidad

Con todos estos lineamientos, Santiago se prepara para recibir el primer gran capítulo competitivo del 2026. Los fans del shooter táctico tendrán la oportunidad de vivir de cerca la acción del VCT mientras los mejores equipos luchan por alcanzar el escenario de Shanghai.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.