Peacemaker se une a DC Worlds Collide con evento especial y nuevas recompensas en septiembre

Con el estreno de la segunda temporada de la serie Peacemaker, Warner Bros. Games decidió llevar al personaje interpretado por John Cena a un nuevo escenario: el RPG para móviles DC Worlds Collide. A partir de ahora, los jugadores pueden reclutar a Peacemaker (DCU) como un héroe tanque legendario, acompañado de su inseparable águila calva, Eagly.

Este nuevo personaje combina combate cuerpo a cuerpo, habilidades defensivas y ataques de área con toques tecnológicos. Su estilo refleja fielmente el tono del show televisivo: violencia controlada en nombre de la paz.



Un arsenal pensado para el campo de batalla

Peacemaker (DCU) cuenta con un set de habilidades diseñado para hacerlo destacar dentro de cualquier escuadrón.

Activar explosión sónica: su movimiento definitivo que inflige daño físico en área.

Paz a toda costa: habilidad pasiva que refuerza su defensa gracias al casco.

Mejores amigos: técnica avanzada en la que Eagly sobrevuela el campo de batalla causando estragos.

La combinación de resistencia y daño lo convierte en una opción sólida para quienes buscan estabilidad en combates prolongados.



Eventos disponibles y recompensas ligadas a HBO Max

El lanzamiento viene acompañado de una serie de actividades que mantienen la dinámica de eventos temporales dentro del juego:

Evento de personaje legendario Peacemaker (28 de agosto al 10 de septiembre): banner limitado con obtención garantizada del héroe.

Gira legendaria de Peacemaker (28 de agosto al 10 de septiembre): desafíos por nodos de batalla que otorgan monedas del evento y recompensas.

Recompensas por vincular HBO Max (ya disponible): quienes sincronicen su cuenta podrán desbloquear gratis al legendario Superman (DCU) y un marco de perfil exclusivo de Peacemaker.

Bonificaciones por inicio de sesión (28 de agosto al 10 de septiembre): siete días consecutivos de premios gratuitos para quienes se conecten a diario.

La estrategia busca conectar la experiencia del juego con la serie, incentivando tanto a los fans como a los jugadores más competitivos.

Vigilante y Judomaster, próximos refuerzos

El universo de Peacemaker seguirá expandiéndose dentro de DC Worlds Collide. Durante septiembre se lanzarán dos eventos adicionales:

Evento “Ojo de la ley” de Vigilante (11 al 17 de septiembre): misiones que desbloquean fragmentos de personaje y mayores probabilidades de obtenerlo en Motherbox.

Evento “Matanza compacta” de Judomaster (18 al 24 de septiembre): dinámica similar que permitirá sumar al luchador al equipo de los jugadores.

Con estas incorporaciones, el equipo Chicos de la Calle 11 quedará completo, aportando un perfil ofensivo centrado en ataques físicos.



Nuevos objetos para la estrategia

Septiembre también marcará la llegada del Casco Destornillador, un artefacto que otorga invulnerabilidad cuando la salud del portador baja del 50 %. Más adelante, el Interruptor de Energía se añadirá como un refuerzo capaz de interrumpir al primer enemigo que intente usar su habilidad definitiva, lo que abre nuevas posibilidades tácticas para la comunidad.



Un paso más en la integración entre TV y videojuegos

La inclusión de Peacemaker en DC Worlds Collide refleja una tendencia cada vez más marcada: la conexión entre series, películas y experiencias interactivas. Con este lanzamiento, Warner Bros. Games no solo amplía el roster del juego, sino que refuerza el vínculo entre la narrativa del DCU y sus propuestas digitales.

Los próximos meses mostrarán si esta estrategia logra consolidar al título dentro del competitivo mercado de RPG móviles, pero al menos por ahora, Peacemaker y su fiel Eagly ya tienen un lugar asegurado en las batallas por la paz.

