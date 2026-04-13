People of Note | RESEÑA: Un RPG musical con combate brillante

En un panorama donde muchos RPGs por turnos tienden a repetirse, People of Note logra destacar desde su premisa. Aquí no solo se trata de combatir o subir de nivel, sino de entender la música como el núcleo de todo: narrativa, mundo, mecánicas y estética. La propuesta de Iridium Studios no es simplemente “un RPG con música”, sino un juego donde cada decisión se siente como parte de una composición.

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La historia sigue a Cadence, una cantante aspirante en la ciudad de Chordia, dominada por el pop y por una industria musical claramente manipulada. El concurso Noteworthy, que define quién alcanza la fama, ha sido monopolizado durante años por la boyband Smolder. Desde el inicio, el juego plantea un conflicto interesante: no es solo talento contra sistema, sino también creatividad contra conformismo.

Este punto es clave, porque el viaje de Cadence no es únicamente externo —recorrer el mundo de Note— sino también interno, buscando una identidad artística propia en medio de un entorno que premia lo seguro.



Un mundo construido a partir de géneros

Uno de los mayores aciertos del juego está en su worldbuilding. El continente de Note está dividido en regiones que representan géneros musicales: desde el desierto rockero de Durandis hasta la ciudad EDM de Lumina o el reino del rap en Pyre. Cada zona no solo cambia visualmente, sino también en tono, personajes y dinámicas.



Un mundo Cortesía: Annapurna Interactive

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Esta construcción logra que el mundo se sienta coherente y vivo. No es simplemente una excusa estética; todo tiene sentido dentro de la lógica musical del juego. Incluso los enemigos, objetos y nombres están cargados de referencias y juegos de palabras que, aunque constantes, rara vez se sienten forzados.

Eso sí, si no eres fan de los puns o referencias directas, puede haber momentos donde el humor roce lo excesivo. Aun así, el juego logra equilibrarlo con suficiente autoconciencia para que termine siendo más encantador que molesto.

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Personajes que conectan (y evolucionan)

Cadence es una protagonista fácil de entender. Su ambición, inseguridad y deseo de destacar la hacen cercana, especialmente para cualquier persona creativa. A medida que avanza la historia, el juego introduce a su banda: Fret, Synthia y Vox, cada uno representando un género y una forma distinta de ver la música.

La dinámica entre ellos funciona bien porque no es perfecta. Hay tensiones, diferencias creativas y momentos de conflicto que enriquecen la narrativa. Además, el juego no se queda solo en lo superficial: toca temas como la fama, la identidad artística e incluso problemas más serios como el abuso de sustancias, sin caer en lo moralista.

También hay antagonistas interesantes, como los miembros de Smolder o figuras de poder dentro del sistema, que aportan contexto a la crítica que el juego hace sobre la industria musical.

Narrativa con ritmo propio

El tono del juego arranca ligero, casi como una mezcla entre una película animada y un musical juvenil, pero poco a poco evoluciona hacia algo más introspectivo. Este cambio está bien manejado, aunque al inicio los riesgos globales pueden sentirse algo difusos.

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Donde realmente brilla la narrativa es en sus momentos musicales. Las escenas clave están acompañadas por números musicales completamente producidos, donde los personajes expresan emociones, conflictos y decisiones importantes. No son simples adornos: son parte esencial del storytelling.

Narrativa con ritmo propio Cortesía: Annapurna Interactive

La escritura de diálogos también cumple, con un buen balance entre humor y momentos más emocionales. Aunque algunas líneas pueden sentirse ligeramente desconectadas en ejecución, el impacto general funciona, especialmente hacia el final.

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El combate: el verdadero protagonista

Si hay un elemento que define a People of Note, es su sistema de combate. A primera vista, podría parecer un RPG por turnos tradicional, pero rápidamente demuestra ser mucho más complejo y estratégico.

Cada combate se organiza en “stanzas” (rondas) y “measures” (turnos), con un sistema que permite planificar el orden de acciones de todo el equipo. Esto, sumado a la posibilidad de ver ataques enemigos y anticipar movimientos, convierte cada pelea en un ejercicio táctico.

El uso de Beat Points (BP) añade otra capa de gestión, obligando al jugador a pensar cuándo atacar, cuándo guardar recursos y cuándo potenciar a un compañero. Aquí no sirve spamear ataques: el juego castiga la improvisación y recompensa la planificación.

Además, el sistema de Songstones y Remix Stones permite una personalización profunda. Puedes modificar habilidades, cambiar su alcance, aumentar su poder o alterar su comportamiento. Esto genera builds muy distintas entre jugadores, incluso usando los mismos personajes.

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Música que impacta la jugabilidad

Uno de los aspectos más innovadores es cómo la música afecta directamente el combate. Cada turno tiene un género activo que potencia a un personaje específico, lo que obliga a pensar estratégicamente en función del ritmo del combate.

Este sistema convierte cada pelea en una especie de puzzle dinámico. No solo decides qué hacer, sino cuándo hacerlo. El resultado es un flujo de combate que se siente orgánico, casi como si estuvieras componiendo una pieza musical en tiempo real.

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A esto se suman los inputs rítmicos en las habilidades, que pueden potenciar su efecto si se ejecutan correctamente. Aunque esto podría ser una barrera para algunos jugadores, el juego incluye opciones de accesibilidad para desactivar estos elementos, lo cual es un acierto importante.

Jefes, desafíos y variedad

Los combates contra jefes elevan aún más el nivel. Con mecánicas como el medidor de Crescendo, que aumenta la dificultad progresivamente, cada enfrentamiento se siente tenso y bien diseñado.

También hay “puzzle battles”, combates con condiciones específicas que funcionan como retos adicionales. Estos momentos son especialmente interesantes porque obligan a entender profundamente el sistema.

Incluso los encuentros normales logran mantenerse frescos gracias a variaciones en enemigos, turnos y condiciones. Es raro sentir que estás haciendo “grindeo” en el sentido tradicional.

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Exploración y puzzles: el punto más irregular

Fuera del combate, el juego introduce puzzles en cada zona con mecánicas únicas. La intención es buena: evitar repetición y mantener frescura. Sin embargo, la ejecución es inconsistente.

Algunos puzzles funcionan bien y se sienten satisfactorios, pero otros escalan demasiado rápido en dificultad o aparecen de forma muy breve antes de desaparecer. Esto puede afectar el ritmo, especialmente hacia el final.

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Afortunadamente, el juego permite desactivarlos, lo cual demuestra un enfoque claro en la accesibilidad y en respetar el tiempo del jugador.

Un estilo visual con identidad

Visualmente, People of Note apuesta por un estilo colorido con texturas tipo pincel que le dan mucha personalidad. Cada región tiene una identidad clara, lo que facilita reconocerlas de inmediato.

Un estilo visual Cortesía: Annapurna Interactive

Los personajes destacan especialmente en sus retratos 2D, donde se transmite mejor su personalidad. En combate, aunque las animaciones cumplen, pueden sentirse algo rígidas en momentos más espectaculares.

Aun así, la dirección artística logra sostener una identidad fuerte y coherente durante toda la experiencia.

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Banda sonora: el alma del juego

La música no solo acompaña: define todo. Con una mezcla de géneros que incluye pop, rock, EDM, rap, country y más, el juego ofrece una variedad impresionante.

Las transiciones dinámicas en combate, donde los géneros se combinan en tiempo real, son uno de los puntos más altos. Pero el verdadero destaque está en los números musicales, que funcionan como grandes momentos dentro de la narrativa.

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Es una banda sonora que no solo cumple, sino que puede disfrutarse por separado sin problema.

Conclusión:

People of Note es un juego que entiende muy bien lo que quiere ser y lo ejecuta con claridad. Su sistema de combate es uno de los más interesantes dentro del género por turnos en los últimos años, y su integración con la música no se siente superficial.

Aunque tiene algunos tropiezos en exploración y puzzles, y una narrativa que tarda un poco en tomar fuerza, el conjunto logra destacar por su originalidad y ejecución.

Es un juego ideal para quienes buscan algo diferente dentro del RPG tradicional, especialmente si disfrutan de sistemas profundos y propuestas creativas. También puede funcionar para quienes aman los musicales o la música en general, ya que aquí todo gira alrededor de ella.

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No es perfecto, pero sí es una experiencia muy bien afinada que demuestra que todavía hay espacio para innovar dentro del género.

Calificación People of Note Volkgames

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