Pokémon GO Tour: Kalos revive regiones clásicas y estrena Megaevoluciones y Pokémon Brillantes

Pokémon GO se prepara para uno de sus eventos globales más completos con la llegada del Pokémon GO Tour: Kalos – Global, una celebración gratuita que se llevará a cabo del 28 de febrero al 1 de marzo, entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m. en horario local. La propuesta no solo pone el foco en la región de Kalos, sino que también invita a los Entrenadores a recorrer nuevamente el camino que ha marcado la historia del juego móvil desde sus inicios.

Antes del evento principal, Niantic activará una antesala clave con Camino a Kalos, del 23 al 27 de febrero, una experiencia que permitirá revisitar cinco regiones clásicas: Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh y Unova. Cada jornada estará dedicada a una región específica, con apariciones temáticas de Pokémon, rotación de incursiones y la posibilidad de obtener ataques destacados en Pokémon legendarios.

Un recorrido por la historia de Pokémon GO

El evento Camino a Kalos está diseñado como una cuenta regresiva que conecta el pasado con el presente del juego. Cada día se concentrará en una región concreta, tanto en estado salvaje como en incursiones. Kanto abrirá el recorrido con sus iniciales clásicos y las aves legendarias; Johto tomará el relevo con criaturas icónicas y versiones oscuras de Lugia y Ho-Oh; Hoenn incorporará incursiones primigenias con Kyogre y Groudon; Sinnoh destacará con anomalías espaciotemporales y las formas Origen de Dialga y Palkia; y finalmente Unova cerrará el ciclo con la dualidad de Kyurem Negro y Kyurem Blanco acompañados por Reshiram y Zekrom.



Un elemento que atraviesa todo el evento es la presencia de Pikachu con distintos atuendos, inspirados en entrenadores emblemáticos de cada región. Estas variantes no solo refuerzan el componente coleccionable, sino que también amplían las posibilidades de encontrar versiones Brillantes durante el recorrido.



Pase de GO: progresión opcional y recompensas

Junto al evento Camino a Kalos llega el Pase de GO, que se activará automáticamente y sin costo para todos los jugadores. Este sistema permitirá obtener recompensas temporales al ganar Puntos GO mientras se juega. Para quienes busquen una progresión más rápida, el Pase de GO Deluxe estará disponible de forma opcional, ofreciendo bonificaciones adicionales y la posibilidad de avanzar niveles de inmediato mediante un pago adicional.

Este enfoque mantiene el acceso gratuito al contenido principal, pero introduce capas de personalización para distintos tipos de jugadores, desde los más casuales hasta quienes buscan maximizar recompensas en menos tiempo.

Megaevoluciones y contenido exclusivo de Kalos

Uno de los grandes atractivos del Pokémon GO Tour: Kalos es el debut de Mega-Victreebel y Mega-Malamar, que aparecerán inicialmente para los asistentes presenciales en Los Ángeles y Tainan, y luego se integrarán al evento global a través de Megaincursiones. Su llegada amplía el catálogo de Megaevoluciones disponibles y refuerza el enfoque estratégico en este tipo de combates cooperativos.

Además, el evento introduce fondos especiales para Pokémon atrapados durante fechas específicas. Estos fondos, inspirados en Pokémon X, Pokémon Y y las Megaevoluciones, añaden un componente visual distintivo que apunta directamente al coleccionismo y la personalización de capturas.

Brillantes, investigaciones y nuevos incentivos

El Tour de Kalos también amplía el ecosistema de Pokémon Brillantes. Diancie Brillante debutará como recompensa final de una Investigación Magistral, disponible para quienes adquieran la Entrada del evento global. A esto se suman mayores probabilidades de obtener versiones Brillantes de Klefki y Hawlucha desde Huevos de 10 km, y la llegada de Honedge Brillante a incursiones de una estrella.

En paralelo, una Investigación temporal permitirá encuentros con Furfrou, incluyendo nuevos estilos de corte que variarán según la región del mundo, reforzando el componente global del evento y su conexión con la ubicación geográfica de los jugadores.

Un evento que equilibra nostalgia y renovación

El Pokémon GO Tour: Kalos no se limita a sumar contenido nuevo. Su propuesta se apoya en la nostalgia, la rotación constante de actividades y la integración de mecánicas ya conocidas con incentivos actualizados. Al conectar regiones pasadas con la identidad de Kalos, el evento logra ofrecer una experiencia continua que premia tanto la constancia como la exploración.

Con múltiples capas de juego —desde incursiones y Megaevoluciones hasta investigaciones, pases y variantes visuales—, el Tour de Kalos se perfila como uno de los momentos más relevantes del calendario anual de Pokémon GO. Un evento pensado para atraer a jugadores veteranos, reactivar comunidades locales y mantener vivo el espíritu de descubrimiento que ha definido al juego desde su lanzamiento.

