La duda que despertó sospechas en el caso de mujer y bebé muertos en Bogotá: habló familiar

Un caso que inicialmente fue reportado como un accidente de tránsito en cercanías del Jardín Botánico de Bogotá dio recientemente un giro en la investigación. La Fiscalía sostiene que la muerte de una mujer y su hijo de 10 meses habría sido producto de un crimen cometido por la expareja de la víctima, quien presuntamente intentó simular un choque para ocultar lo ocurrido. Durante una entrevista con Noticias Caracol, un familiar de la mujer habló del impacto del caso en la familia y de las dudas que surgieron desde el primer momento.

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El hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2025 en la calle 63 con carrera 70, en el sector del Jardín Botánico de Bogotá. En un primer momento, las autoridades atendieron lo que parecía ser un accidente de tránsito en el que un vehículo había colisionado contra un árbol. Dentro del carro fueron hallados los cuerpos sin vida de una mujer y de su hijo de apenas 10 meses, mientras que un hombre fue encontrado herido en el puesto del copiloto.

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Durante los primeros reportes, se creyó que el siniestro había sido la causa de las muertes. Sin embargo, con el avance de la investigación, los peritajes de Medicina Legal y las labores de policía judicial llevaron a un cambio en la hipótesis inicial. De acuerdo con la Fiscalía, las lesiones de las víctimas no correspondían con un accidente vial.



Las autoridades sostienen que el hombre, identificado como Hugo Fernando Silva y expareja de la mujer, habría intentado ocultar un doble homicidio simulando el choque. Según los investigadores, después de cometer el crimen habría manipulado la escena para aparentar que la mujer conducía el vehículo cuando ocurrió el supuesto accidente.



Familiar de víctima revive los momentos previos a la tragedia

En medio del proceso judicial, la familia de la víctima decidió hablar públicamente para recordar quién era la mujer y para pedir que el caso avance en la justicia. Un familiar cercano explicó a este medio que, en el momento en que ocurrió la tragedia, la mujer atravesaba una etapa importante de su vida.

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"Justo en los momentos que se presentó todo, ella estaba realmente muy ilusionada, muy contenta porque sería la primera Navidad de mi sobrino", relató durante la entrevista. Según explicó, en la casa familiar ya estaban preparando las celebraciones de diciembre. "Estábamos en vísperas de Navidad, ya estábamos en toda la decoración con el arbolito y las luces. Sería la primera que iba a disfrutar mi sobrino, entonces eso lo hacía muy especial", señaló.

El familiar también recordó que la llegada del bebé había significado un cambio importante para la mujer. De acuerdo con su relato, convertirse en madre había fortalecido sus planes y proyectos personales. "Para mi hermana saber que sería mamá le cambió la vida de una manera muy positiva. Esa noticia la transformó en una persona aún mucho más amorosa de lo que ya era. Era algo que la motivaba mucho a seguir y salir adelante", dijo.

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Además, relató que la familia solía hablar con frecuencia sobre el crecimiento del niño y los momentos que esperaban vivir juntos. "En cada llamada que nos hacíamos era soñar e imaginarnos cuando el bebé tuviese el añito, cuando empezara a caminar, el colegio, empezar a hablar. Todo era imaginar el futuro de esa nueva vida que había llegado a la familia", explicó.



La duda que despertó sospechas en la familia tras el crimen

El familiar también se refirió al momento en que conocieron la noticia de lo ocurrido. Según dijo, fue una llamada que cambió por completo la vida de la familia. "Fue muy chocante, un momento que no te puedes explicar. Creo que una de las llamadas más difíciles de recibir es cuando este tipo de situaciones pasan", expresó.

Desde el inicio, la familia encontró inconsistencias en la versión del accidente. Una de las primeras dudas surgió cuando se informó que la mujer era quien conducía el vehículo. "En las noticias decían que ella iba manejando, pero mi hermana es una persona que no tiene el dominio para manejar, entonces era algo muy extraño", explicó.

Para la familia, ese detalle fue una señal de que algo no encajaba con lo ocurrido. "Solo el hecho de que indicaran que ella iba conduciendo ya para nosotros era algo que no concordaba", añadió. El familiar también insistió en que la víctima nunca habría puesto en riesgo la vida de su hijo. Con el avance de la investigación y las evidencias recopiladas por las autoridades, la hipótesis del accidente fue descartada.

La Fiscalía imputó al hombre los delitos de homicidio y feminicidio agravados, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El hombre señalado por estos hechos no aceptó los cargos y permanece con medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. La investigación sigue en curso.

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Mientras el proceso judicial continúa, la familia de las víctimas mantiene su llamado para que el caso no quede impune. "Solo pedimos que se haga justicia por mi hermana y por mi sobrino, porque un bebé de 10 meses no merece esto. Queremos que se reconozca el valor de sus vidas y el daño que esto ha causado a nuestra familia", dijo el familiar.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co