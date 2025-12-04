EA SPORTS FC 26 recupera la gloria del fútbol con sus nuevos equipos Classic XI

EA SPORTS FC 26 vuelve a poner en el centro de la conversación uno de los elementos que más conecta a los aficionados con el deporte: la memoria. Con la presentación de diez equipos Classic XI inspirados en clubes y ligas históricas, la franquicia busca que los jugadores revivan épocas doradas del fútbol desde Patada Inicial y Patada Inicial Rush. La selección incluye versiones clásicas de Chelsea, Juventus, FC Bayern München, Liverpool y Real Madrid, así como combinados icónicos de la Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Serie A y Ligue 1 McDonald’s.

La apuesta es clara: llevar al terreno digital figuras que marcaron generaciones. Desde el liderazgo de Franz Beckenbauer hasta la magia reciente de Eden Hazard, FC 26 construye una experiencia que reúne campeones de liga, referentes de la UEFA Champions League y nombres que, a pesar del paso del tiempo, siguen generando conversación sobre su lugar en la historia del juego. Para muchos jugadores, este será el momento ideal para recrear goles recordados, ajustar eternos debates y comparar estilos entre ídolos de distintas épocas.

Jeff Sharma, Vicepresidente de Marca de EA SPORTS FC, resumió la intención detrás de esta actualización al destacar la importancia de la comunidad para el proyecto. Según él, la llegada de los Classic XI busca conectar a quienes presenciaron el ascenso de estas figuras con una nueva generación que quizá solo ha escuchado sobre ellas. Es un punto de encuentro entre la nostalgia y la curiosidad, sostenido por el atractivo siempre vigente del fútbol global.



Los jugadores también podrán llevar esta discusión a las redes sociales de EA SPORTS FC en LATAM, donde se invita a compartir opiniones sobre quién debería integrar un Classic XI ideal. Más allá de las alineaciones propuestas, la conversación promete ser amplia en torno a la eterna pregunta: ¿qué futbolistas merecen un lugar entre los mejores de todos los tiempos?

Una experiencia gratuita para conocer FC 26

Junto con los equipos Classic XI, EA SPORTS anunció la disponibilidad mundial de EA SPORTS FC 26 Showcase, una versión gratuita y descargable que funciona como puerta de entrada al juego completo. Esta edición de prueba permite que jugadores nuevos o curiosos exploren modos seleccionados del título antes de decidir si desean dar el salto a la versión completa.

FC 26 Showcase incluye Aprender a Jugar, Patada Inicial con un grupo limitado de clubes y Rush de Clubes con progresión parcial. Su intención es ofrecer un vistazo claro al funcionamiento del título: una oportunidad para entender su jugabilidad, medir mejoras y familiarizarse con lo que propone la entrega de este año. Además, quienes decidan actualizar al juego completo podrán conservar su progreso siempre que permanezcan en la misma plataforma y utilicen la misma cuenta de EA.

Esta experiencia está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, reforzando el objetivo de la marca de llegar a una base amplia y diversa de jugadores alrededor del mundo.

Una celebración para cerrar el año

La llegada de los Classic XI y el lanzamiento del Showcase coinciden con la temporada navideña, un momento clave en el que muchos aficionados buscan nuevas experiencias de juego o regresan a las que más disfrutan. EA SPORTS invita a la comunidad a sumarse a esta celebración reviviendo momentos que definieron épocas y descubriendo por qué estos jugadores continúan siendo referentes del deporte.

FC 26 se presenta así como un punto de encuentro entre pasado y presente, donde los recuerdos futboleros se mezclan con nuevas historias por escribir. Para muchos, será la oportunidad perfecta de enfrentar generaciones, contrastar estilos y disfrutar nuevamente del deporte que conecta a millones en todo el mundo.

