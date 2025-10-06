¿Puedo llevar a mi mascota al SOFA 2025?

El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA 2025), uno de los encuentros más importantes para los fanáticos de la cultura geek en Colombia, regresa este año con la posibilidad de que los asistentes disfruten la feria acompañados de sus mascotas. La noticia ha sido bien recibida por el público, aunque viene acompañada de una serie de condiciones que buscan mantener un ambiente seguro y ordenado para visitantes humanos y animales.



Requisitos para ingresar con mascotas

Corferias y los organizadores de Universo SOFA han establecido reglas obligatorias para quienes deseen llevar a sus compañeros de cuatro patas:

Carnet de vacunación actualizado: Será indispensable presentar el documento que certifique que las vacunas de la mascota están al día.

Uso permanente de correa: Los animales deberán estar sujetos en todo momento para evitar extravíos o incidentes en zonas concurridas.

Condiciones para razas catalogadas como peligrosas: En caso de asistir con perros incluidos en la lista de manejo especial definida por la Ley 746 de 2002 —como Rottweiler, Pit Bull terrier, Dóberman, Dogo argentino, Mastín napolitano, entre otros— será obligatorio portar el carnet de tenencia expedido por la alcaldía local. Además, se recomienda llevarlos con bozal.

Es importante recordar que los cruces de estas razas también se consideran dentro de la normativa.



Consejos para una buena experiencia

Más allá de las normas de ingreso, asistir a un evento masivo con una mascota implica preparación. Los organizadores recomiendan llevar agua, snacks y estar atentos al comportamiento del animal durante la jornada. El SOFA combina espacios de alta concurrencia con zonas más tranquilas, por lo que identificar lugares adecuados para descansar ayudará a que la mascota disfrute de la experiencia.

Además, se aconseja evitar áreas con exceso de ruido, presentaciones musicales o actividades que puedan generar ansiedad. La comodidad y bienestar de la mascota deben ser prioridad en todo momento.



Inclusión y convivencia

El SOFA siempre ha buscado ser un espacio inclusivo y diverso, y la posibilidad de ingresar con mascotas en 2025 refuerza este propósito. Se trata de una feria diseñada para reunir distintas expresiones de ocio y entretenimiento, desde cómics y videojuegos hasta cosplay, arte digital y tecnología, ahora con un componente familiar aún más fuerte.



La convivencia responsable será clave para que esta iniciativa se mantenga en futuras ediciones. Respetar las normas y cuidar de las mascotas permitirá que todos los asistentes vivan una experiencia agradable dentro del evento.



Un SOFA para toda la familia

Con estas medidas, el Salón del Ocio y la Fantasía 2025 se consolida como un espacio donde la cultura geek y el amor por los animales se encuentran. Asistir con una mascota será posible siempre que se cumplan los requisitos establecidos, garantizando así que el evento sea seguro, ordenado y memorable para todos.

