¿Puedo llevar a mi mascota al SOFA 2025?

El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA 2025), uno de los encuentros más importantes para los fanáticos de la cultura geek en Colombia, regresa este año con la posibilidad de que los asistentes disfruten la feria acompañados de sus mascotas. La noticia ha sido bien recibida por el público, aunque viene acompañada de una serie de condiciones que buscan mantener un ambiente seguro y ordenado para visitantes humanos y animales.
Corferias y los organizadores de Universo SOFA han establecido reglas obligatorias para quienes deseen llevar a sus compañeros de cuatro patas:
Es importante recordar que los cruces de estas razas también se consideran dentro de la normativa.
Más allá de las normas de ingreso, asistir a un evento masivo con una mascota implica preparación. Los organizadores recomiendan llevar agua, snacks y estar atentos al comportamiento del animal durante la jornada. El SOFA combina espacios de alta concurrencia con zonas más tranquilas, por lo que identificar lugares adecuados para descansar ayudará a que la mascota disfrute de la experiencia.
Además, se aconseja evitar áreas con exceso de ruido, presentaciones musicales o actividades que puedan generar ansiedad. La comodidad y bienestar de la mascota deben ser prioridad en todo momento.
El SOFA siempre ha buscado ser un espacio inclusivo y diverso, y la posibilidad de ingresar con mascotas en 2025 refuerza este propósito. Se trata de una feria diseñada para reunir distintas expresiones de ocio y entretenimiento, desde cómics y videojuegos hasta cosplay, arte digital y tecnología, ahora con un componente familiar aún más fuerte.
La convivencia responsable será clave para que esta iniciativa se mantenga en futuras ediciones. Respetar las normas y cuidar de las mascotas permitirá que todos los asistentes vivan una experiencia agradable dentro del evento.
Con estas medidas, el Salón del Ocio y la Fantasía 2025 se consolida como un espacio donde la cultura geek y el amor por los animales se encuentran. Asistir con una mascota será posible siempre que se cumplan los requisitos establecidos, garantizando así que el evento sea seguro, ordenado y memorable para todos.
