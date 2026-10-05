¿Puedo llevar a mi perro al SOFA 2026? Estas son las reglas para ingresar

Octubre vuelve a convertir a Bogotá en punto de encuentro para los amantes de los videojuegos, el cosplay, el anime, los cómics, el coleccionismo y toda clase de aficiones. Durante cinco días, Corferias recibirá una nueva edición del Salón del Ocio y la Fantasía, un evento que reúne a comunidades y visitantes alrededor de diferentes expresiones de la cultura geek.

Para muchas personas, estos encuentros también hacen parte de sus planes familiares. Y cuando se habla de familia, para algunos visitantes eso incluye a sus animales de compañía.

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Sin embargo, quienes estén pensando en llegar a SOFA con su perro deben revisar primero las condiciones establecidas para el ingreso de animales al recinto, porque no todos podrán entrar.



Una condición que debes conocer antes de visitar SOFA

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El ingreso de animales a los eventos de Corferias depende de que cada feria sea definida como Petfriendly o No Petfriendly.

Esta diferencia determina qué animales pueden ingresar y bajo qué condiciones. Cuando un evento es declarado Petfriendly, se permite el acceso de animales de compañía y animales de trabajo siguiendo el protocolo establecido por Corferias.

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Pero cuando un evento es definido como No Petfriendly, las reglas cambian y el acceso queda restringido.

Y esta es precisamente la información que deben tener presente quienes están planeando asistir a SOFA 2026 acompañados por un animal.

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SOFA 2026 permitirá únicamente animales de trabajo

Para los eventos definidos como No Petfriendly, Corferias establece que únicamente pueden ingresar y permanecer animales de trabajo.

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Dentro de esta categoría se encuentran diferentes tipos de animales entrenados o destinados a prestar asistencia, entre ellos los perros guía para personas con impedimentos visuales, perros que alertan a personas con pérdida significativa de audición, perros de servicio psiquiátrico y perros de alerta médica.

También están contemplados los animales de apoyo emocional, siempre que cuenten con la certificación correspondiente de un profesional de la salud.

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Por eso, tener una mascota de compañía no es suficiente para ingresar al recinto bajo esta modalidad. El animal debe cumplir con las condiciones establecidas dentro de la categoría de animal de trabajo y contar con la documentación requerida.

¿Qué documentos se necesitan?

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Los responsables de los animales de trabajo deben cumplir una serie de requisitos antes de ingresar a Corferias.

El animal debe estar acompañado permanentemente por su tenedor o por la persona que lo requiere y debe portar arnés y chaleco distintivo que permita identificarlo como animal de trabajo.

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También es obligatorio contar con el carné de vacunación al día.

Además, al momento del ingreso se debe presentar la documentación que permita acreditar el adiestramiento del animal. En el caso específico de los animales de apoyo emocional, Corferias establece que se debe presentar una certificación expedida por un psicólogo o psiquiatra.

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El documento de identificación del animal debe incluir información como su fotografía, nombre, raza, datos del usuario o propietario, fecha de expedición y expiración, además de la vigencia de las vacunas y el centro de capacitación correspondiente.

No basta con llevar la mascota

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El protocolo también establece que Corferias puede restringir el acceso de animales de trabajo a determinadas zonas de sus recintos cuando existan razones relacionadas con valoración de riesgo, condiciones sanitarias o seguridad.

Además, los animales no pueden ingresar cuando estén en celo y sus responsables deben garantizar su bienestar durante toda la permanencia en las instalaciones.

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Esto incluye evitar situaciones de hambre, sed, dolor, enfermedad, miedo o estrés, además de permitir que el animal pueda desarrollar su comportamiento natural dentro de las condiciones del evento.

El protocolo también señala que Corferias puede retirar del recinto al animal y a su responsable cuando se incumplan las condiciones establecidas.

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SOFA 2026 ya tiene fecha

El Salón del Ocio y la Fantasía 2026 se realizará del 8 al 12 de octubre en Corferias Bogotá. La organización presenta esta edición como un encuentro alrededor del tiempo libre, las aficiones y las industrias creativas, con actividades, torneos, exhibiciones, charlas y diferentes experiencias para sus visitantes.

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Las puertas abrirán el jueves 8 de octubre desde el mediodía hasta las 8:00 p. m.; viernes 9, sábado 10 y domingo 11 funcionará de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que el lunes 12 estará abierto de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Así que, si el plan era visitar SOFA 2026 acompañado por un perro, lo importante es revisar primero si cumple con la categoría de animal de trabajo y tener lista la documentación exigida.

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Para una mascota de compañía que no tenga esta condición, las reglas de ingreso no contemplan su acceso al evento bajo el protocolo de una feria o evento No Petfriendly.

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