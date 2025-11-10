En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Resident Evil regresa al móvil con una nueva propuesta estratégica desarrollada por JOYCITY

Resident Evil regresa al móvil con una nueva propuesta estratégica desarrollada por JOYCITY

El universo de Resident Evil se expande con Survival Unit, un título que combina la estrategia en tiempo real con la supervivencia, y que debutará este 17 de noviembre en más de 150 países.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Resident Evil regresa al móvil
Resident Evil regresa al móvil
Cortesía: Capcom

Publicidad

Publicidad

Publicidad