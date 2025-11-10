Resident Evil regresa al móvil con una nueva propuesta estratégica desarrollada por JOYCITY

Aniplex Inc. confirmó que Resident Evil Survival Unit, su nueva colaboración con JOYCITY Corporation, llegará oficialmente a dispositivos iOS y Android el 17 de noviembre de 2025. El juego se distribuirá en 151 países y regiones, ofreciendo una experiencia de estrategia en tiempo real ambientada en el mundo de la icónica franquicia de Capcom.

El proyecto representa una nueva etapa para la saga, que durante décadas ha definido el género del survival horror, al llevar su universo narrativo y estético al terreno de los juegos móviles de estrategia. Según Aniplex, el objetivo fue combinar la accesibilidad del formato mobile con la profundidad táctica que los fans esperan de un título inspirado en Resident Evil.



Una experiencia global y conectada

Desde su anuncio, Resident Evil Survival Unit ha despertado una gran expectativa. De acuerdo con cifras oficiales, el juego ya superó los 2 millones de pre-registros en distintas regiones, entre ellas Japón, Corea, América del Norte, Europa y Asia. Este interés anticipado subraya el alcance global de la marca y el atractivo de una propuesta que busca conectar a jugadores de todo el mundo en un entorno de supervivencia compartido.

La distribución del juego correrá a cargo de Aniplex Inc., mientras que el desarrollo técnico está en manos de JOYCITY Corporation, estudio surcoreano reconocido por su experiencia en títulos de estrategia y simulación en línea. Esta colaboración busca ofrecer un equilibrio entre el estilo narrativo japonés característico de Aniplex y la solidez técnica de JOYCITY, consolidando una experiencia competitiva y accesible.



Estrategia, supervivencia y comunidad

Aunque los detalles jugables aún no se han revelado por completo, Aniplex adelantó que Resident Evil Survival Unit integrará mecánicas de estrategia en tiempo real con elementos de gestión y cooperación entre jugadores. Las partidas estarán ambientadas en escenarios inspirados en el universo de Resident Evil, donde los usuarios deberán formar unidades de supervivencia, administrar recursos y enfrentar amenazas biológicas dentro de un mundo hostil.



El juego será free-to-play, con compras dentro de la aplicación, lo que permitirá su acceso a una amplia base de jugadores. Además, quienes se pre-registren o realicen la pre-orden en App Store o Google Play recibirán un paquete de bonificación especial con ítems útiles para los primeros días de juego y la progresión de sus personajes.



Un lanzamiento escalonado

El estreno global cubrirá 151 países, aunque algunas regiones, como Corea, Taiwán, Hong Kong, Macao, Vietnam, Indonesia, Brunéi, Myanmar y Mongolia, recibirán el lanzamiento a principios de 2026. Este enfoque escalonado permitirá a Aniplex ajustar servidores y optimizar la experiencia en función de la demanda regional.



Asimismo, el título contará con presencia oficial en X, Discord, YouTube, Facebook e Instagram, donde se espera que se publiquen actualizaciones, eventos y actividades comunitarias tras su lanzamiento.



Una nueva dirección para la saga

Resident Evil Survival Unit marca un paso interesante en la expansión de la franquicia. Aunque Capcom no está directamente a cargo del desarrollo, el proyecto se realiza bajo su licencia oficial y con su supervisión creativa. Esto sugiere un esfuerzo por diversificar las experiencias asociadas a la marca, llevándola más allá del terror tradicional hacia un formato de estrategia colaborativa.

La decisión de trasladar el universo de Resident Evil al género de estrategia móvil podría atraer tanto a los fanáticos veteranos como a nuevos públicos interesados en experiencias tácticas de corta duración. Al mismo tiempo, permite mantener vivo el legado de la serie en un espacio donde la comunidad global puede crecer y competir de forma continua.

Con su llegada el 17 de noviembre, Resident Evil Survival Unit se perfila como uno de los lanzamientos móviles más relevantes del año. Su combinación de identidad clásica, enfoque estratégico y conectividad internacional promete abrir un nuevo capítulo para una de las sagas más reconocidas en la historia de los videojuegos.

