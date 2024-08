Revelada el Área 99 y las nuevas innovaciones para el futuro de Call of Duty: Warzone

El 2024 ha sido un año vibrante para la comunidad de Call of Duty, y la emoción alcanza un nuevo pico con el lanzamiento inminente de Black Ops 6. Durante el evento Call of Duty: NEXT, se revelaron una serie de anuncios clave que marcan el camino para lo que promete ser una de las experiencias más intensas y envolventes en la historia de la franquicia. Entre los elementos más destacados están la nueva beta multijugador que comenzará el 30 de agosto y la presentación del mapa Warzone Resurgence conocido como Área 99.

Call of Duty: Warzone llegará a la temporada 1 a finales de este año Imagen: cortesía Activision

Explorando el Área 99: Un Nuevo Desafío en Warzone Resurgence

El Área 99, también conocida como la Estación de Armas Echo Ridge, es el último y más esperado mapa que se suma a la experiencia de Warzone Resurgence. Este lugar, diseñado por Treyarch, está profundamente inspirado en el icónico mapa de Nuketown, ampliando sus características en un entorno mucho más vasto y peligroso.

Situado en el desierto de Nevada, el Área 99 es un sitio de pruebas militares abandonado que data de la década de 1950. Originalmente construido para experimentar con armamento nuclear y otras tecnologías avanzadas, el sitio fue clausurado tras un catastrófico accidente en el reactor, dejando tras de sí un paisaje marcado por el desorden y la desolación. El mapa es un homenaje al estilo retrofuturista de los años 50, con toques de Art Decó y arquitectura de la época, mezclando elementos nostálgicos con una atmósfera tensa y aterradora.

Imagen: cortesía Activision

Entre los puntos de interés clave dentro del mapa se encuentran:

Publicidad

· Montaje del Maniquí: Una fábrica de maniquíes que ha estado funcionando sin supervisión desde el abandono del sitio, lo que ha resultado en montones de partes de cuerpos de plástico esparcidos por el lugar. Este laberinto de brazos y torsos abandonados ofrece múltiples oportunidades para emboscar a tus enemigos.

· Sitio de Prueba y Búnker: Un complejo subterráneo donde se realizaban pruebas de armamento altamente secretas. Aquí, los jugadores pueden encontrar una gran armería, muelles de carga, y una sala de guerra abandonada, todo conectado por un laberinto de túneles que permiten múltiples estrategias de ataque y defensa.

Publicidad

· Reactores y Torres de Enfriamiento: El corazón del Área 99, donde un reactor nuclear dañado sigue filtrando radiación. Este sector del mapa ofrece combates más verticales, con múltiples niveles y rutas que permiten a los jugadores tomar posiciones estratégicas.

· Fábrica: Almacén y Fabricación: Este área es esencialmente una línea de montaje para las casas de Nuketown. Aquí, los jugadores pueden explorar el proceso de fabricación desde las materias primas hasta la construcción de casas completas, todo en un entorno lleno de oportunidades para el combate cercano y el parkour.

· Vainas: Un conjunto de viviendas cápsula retrofuturistas que albergaban a los trabajadores del Área 99. Estas estructuras ahora desmoronadas ofrecen tiroteos intensos en espacios cerrados y puntos de vista elevados para aquellos que prefieren el combate a distancia.

Cada uno de estos lugares dentro del Área 99 está diseñado para ofrecer un combate intenso y estratégico, aprovechando tanto la verticalidad como los espacios abiertos y cerrados para mantener a los jugadores en constante movimiento.

Con un estilo de juego único, Area 99 celebra el estilo artístico retrofuturista Imagen: cortesía Activision

Publicidad

Innovaciones en la Jugabilidad de Black Ops 6

Durante Call of Duty: NEXT, se revelaron múltiples innovaciones que llegarán a la jugabilidad de Black Ops 6, muchas de las cuales estarán disponibles en la beta. Estas son algunas de las características más emocionantes:

· Omnimovimiento: Este sistema permite a los jugadores moverse con fluidez por el campo de batalla, encadenando maniobras como correr, deslizarse, bucear y cambiar entre posiciones supinas y boca abajo con un rango completo de movimiento de 360 grados. Esto añade una nueva dimensión de estrategia al combate, permitiendo a los jugadores adaptar su estilo de juego a cualquier situación.

Publicidad

Te puede interesar: Call of Duty: NEXT revela los detalles cruciales de la Beta de Black Ops 6

· Armamento de Black Ops: Todas las armas principales y secundarias, desde rifles de asalto hasta lanzacohetes, estarán disponibles desde el primer día de la temporada 1. Además, se incluirá una variedad de equipamiento táctico y letal, lo que permitirá a los jugadores personalizar completamente su experiencia de combate.

· Cuerpo a cuerpo dedicado: Los jugadores podrán llevar una tercera arma dedicada exclusivamente al combate cuerpo a cuerpo, como un cuchillo o un bate, que será más efectiva que los golpes con la culata del arma. Esta opción añade una capa adicional de estrategia, especialmente en enfrentamientos a corta distancia.

· Prestigio Clásico y Rebloqueos: El sistema de prestigio regresa, permitiendo a los jugadores reiniciar sus niveles y desbloquear recompensas exclusivas. Además, se introducirán rebloqueos, donde los niveles militares del 1 al 55 se restablecen y deben desbloquearse nuevamente, manteniendo el progreso de las armas.

Publicidad

· Emoticones y Sprays: Para aquellos que disfrutan personalizando a sus operadores, regresan los emotes y sprays. Los jugadores podrán usar estos elementos para marcar territorio o simplemente mostrar su estilo en el campo de batalla.

Innovaciones en Warzone

La integración de Black Ops 6 en Call of Duty: Warzone trae consigo varias mejoras significativas, que se centran en simplificar la jugabilidad y ofrecer una experiencia más táctica y estratégica:

Publicidad

· Mochila a lo Básico: Se eliminarán las mochilas, regresando al clásico sistema de inventario de Warzone. Esto facilitará la gestión de tu equipo en el campo de batalla, permitiendo una selección rápida y sencilla de tus objetos esenciales.

El sistema de carteras regresa a Call of Duty: Warzone Imagen. cortesía Activision

· Carteras: Regresan las carteras, que aumentan la capacidad de almacenamiento de tus ranuras de inventario. Estas carteras permiten a los jugadores llevar más munición o placas de armadura, proporcionando una ventaja táctica en el combate.

· Asciende a la Grandeza: Las animaciones de ascensores y tirolinas han sido mejoradas para que sean más rápidas y fluidas, permitiendo a los jugadores moverse con mayor agilidad por el mapa.

Desafíos y recompensas en la Beta de Black Ops 6

Participar en la beta de Black Ops 6 no solo te permitirá probar todas estas nuevas características, sino que también te dará la oportunidad de ganar recompensas exclusivas que estarán disponibles en el juego completo cuando se lance el 25 de octubre. Algunas de estas recompensas incluyen:

Publicidad

Nivel 2: Emblema animado de “Beta Tester”.

Nivel 6: Spray “Beta Tag”.

Nivel 11: Amuleto de arma “Sin bichos”.

Nivel 15: Gesto “Dibujo rápido”.

Nivel 20: Diseño de operador de Westpoint “Squish” (solo desbloqueable durante el primer fin de semana).

Nivel 23: Pantalla de carga “La verdad miente”.

Nivel 27: Tarjeta de presentación animada “Experto Beta”.

Nivel 30: Plano de arma “Aplasta insectos”.

Reserva y beneficios exclusivos

Los jugadores que reserven Black Ops 6 recibirán una variedad de beneficios adicionales, incluidos el paquete de camuflaje Reflect 115 y el acceso anticipado a la beta. Aquellos que opten por la Vault Edition obtendrán aún más contenido, como el paquete de operador Cazadores contra Cazados y la Colección de armas Mastercraft.

El Futuro de Call of Duty

Con todas estas innovaciones, Black Ops 6 se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos y emocionantes de la franquicia Call of Duty. Desde el intenso combate en el Área 99 hasta las nuevas dinámicas de juego, este título promete llevar la experiencia Call of Duty a un nuevo nivel. No te pierdas la beta multijugador a partir del 30 de agosto y prepárate para sumergirte en la acción sin límites de Black Ops 6 cuando se lance el 25 de octubre.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.