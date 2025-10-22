Roblox amplía su universo: llega a Samsung Galaxy Store y a los dispositivos Xbox Ally

Roblox sigue avanzando en su estrategia de expansión global con la llegada a dos nuevos ecosistemas: la Samsung Galaxy Store y los dispositivos portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. Con estos lanzamientos, la compañía reafirma su propósito de llevar su experiencia a cualquier lugar y dispositivo, en línea con su meta de alcanzar el 10% del mercado global de videojuegos.



Una expansión que fortalece la visión multiplataforma

La incorporación de Roblox a la Galaxy Store marca un hito relevante dentro del universo Android. Por primera vez, los jugadores podrán descargar el título directamente desde la tienda de Samsung y obtener hasta un 25% de Robux adicionales como bono. Esta alianza no solo amplía las opciones de acceso, sino que también ofrece beneficios concretos a los usuarios y creadores dentro del ecosistema de Roblox.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por otro lado, la llegada de la plataforma a los ROG Xbox Ally representa un paso clave hacia la portabilidad total. Es la primera vez que Roblox se optimiza de forma nativa para un dispositivo portátil, con soporte completo para controles táctiles y mandos. Esta integración permite a los jugadores disfrutar de sus experiencias favoritas en cualquier lugar, con un rendimiento fluido y sin pérdida de progreso o datos.

Estos avances se alinean con el concepto central de Roblox: ofrecer una experiencia continua y sin interrupciones entre plataformas. Actualmente, los usuarios que alternan entre varios dispositivos no solo pasan más tiempo dentro del juego (un 20% adicional), sino que también gastan 2,5 veces más, lo que refuerza el valor de la estrategia de accesibilidad total.



Tecnología al servicio de los creadores

La fortaleza técnica detrás de esta expansión radica en las herramientas de desarrollo y las API multiplataforma de Roblox. Estas permiten que los creadores diseñen una vez y publiquen en cualquier sistema operativo o dispositivo, con una adaptación automática a distintos tamaños de pantalla, controles y orientaciones.



El enfoque ha demostrado resultados tangibles: el crecimiento interanual de Roblox se refleja en un +13,7% en PC, +21,2% en móviles y un impresionante +99,6% en consolas. Esta tendencia reafirma la capacidad de la plataforma para responder al comportamiento del público y aprovechar nuevas oportunidades de mercado.

Publicidad

Con esta base tecnológica, títulos como RIVALS, Grow a Garden, Dandy’s World o Driving Empire ahora pueden ser disfrutados sin barreras entre consola, PC o dispositivos móviles, conectando a una comunidad global en un mismo entorno de juego.



Un ecosistema que genera valor

Más allá de su expansión técnica, Roblox también busca ofrecer mayor valor a su comunidad. La compañía ha extendido su política de recompensas: los jugadores que compren Robux mediante la Galaxy Store o la Microsoft Store obtendrán hasta un 25% más de la moneda virtual, equiparando los beneficios ya disponibles en PC o tarjetas de regalo.



Te puede interesar: Llega a Mundo Caracol en Roblox la nueva versión de Halloween

Este incentivo no solo impacta positivamente a los jugadores, sino también a los creadores independientes y estudios profesionales, quienes dependen de las transacciones dentro de la plataforma para sostener sus proyectos. En palabras de Roblox, la meta es fortalecer un ecosistema sostenible donde la creatividad se traduzca en oportunidades económicas reales.



Un paso más hacia la presencia total

Con la llegada a Samsung Galaxy Store y a los dispositivos Xbox Ally, Roblox amplía su alcance hacia nuevas audiencias y refuerza su objetivo de estar disponible en cualquier dispositivo y plataforma. Esta estrategia, que ya abarca PC, móviles, consolas Xbox Series S/X, PlayStation 5 y dispositivos Meta Quest, consolida a Roblox como una de las plataformas de entretenimiento digital más adaptables del mercado actual.

Publicidad

En un contexto donde las fronteras entre dispositivos son cada vez más difusas, Roblox continúa posicionándose como un espacio donde jugar, crear y socializar pueden coexistir sin restricciones técnicas. La expansión no solo amplía el acceso, sino que también reafirma el compromiso de la compañía con una visión clara: reinventar la forma en que las personas se reúnen a través del juego.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.