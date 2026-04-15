Roblox redefine la seguridad infantil con cuentas por edad y control parental ampliado

La evolución de los entornos digitales para audiencias jóvenes sigue avanzando, y Roblox Corporation acaba de dar un paso importante en esa dirección. La compañía anunció la implementación de un sistema de cuentas basadas en edad que busca reorganizar la experiencia dentro de su ecosistema, especialmente para usuarios menores de 16 años.

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Más allá de una simple actualización, la medida introduce una estructura que redefine cómo los jugadores acceden al contenido, cómo se comunican y qué nivel de supervisión pueden ejercer los padres.

Un sistema segmentado desde la base

El cambio principal gira en torno a dos nuevos tipos de cuenta: Roblox Kids (de 5 a 8 años) y Roblox Select (de 9 a 15 años). Cada una estará diseñada para ofrecer una experiencia ajustada a la etapa de desarrollo del usuario, tanto en contenido como en interacción.



En el caso de Roblox Kids, el enfoque es bastante restrictivo. Los usuarios solo podrán acceder a juegos con clasificaciones de contenido mínimas o leves, previamente filtrados a través de un proceso interno de selección. Además, cualquier forma de comunicación estará desactivada por defecto, lo que reduce significativamente la exposición a interacciones no controladas.



Por otro lado, Roblox Select introduce un poco más de flexibilidad. Los usuarios podrán acceder a contenido clasificado hasta un nivel moderado, y aunque las configuraciones de comunicación no cambian radicalmente, siguen estando dentro de un entorno supervisado.

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Un detalle interesante es que el sistema funciona de forma progresiva: las cuentas evolucionan automáticamente con la edad del usuario. Al cumplir 9 años, se pasa de Kids a Select, y a los 16 se accede a la experiencia estándar.

Verificación de edad como eje central

Uno de los pilares de este nuevo modelo es la verificación de edad. La plataforma ya había dado señales de este enfoque al implementar verificaciones faciales para habilitar ciertas funciones como el chat. Según datos compartidos por la compañía, más de la mitad de sus usuarios activos diarios ya han completado este proceso.

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Este componente no solo define qué tipo de cuenta recibe cada usuario, sino también qué contenido puede consumir y qué funciones tiene habilitadas. Aquellos que no completen la verificación estarán limitados a experiencias más básicas, sin acceso a comunicación.

La decisión refuerza una tendencia creciente en la industria: trasladar parte de la responsabilidad de seguridad a sistemas automatizados que puedan escalar a millones de usuarios.

Un catálogo dinámico y filtrado

Otro elemento clave es el nuevo proceso de selección de juegos para menores de 16 años. Aunque Roblox ya contaba con sistemas de moderación, ahora se añade una capa adicional enfocada específicamente en audiencias jóvenes.

Este proceso incluye varios filtros:

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Verificación de identidad de los desarrolladores

Evaluaciones en tiempo real basadas en el comportamiento de usuarios mayores

Clasificación detallada del contenido según su nivel de madurez

El resultado es un catálogo dinámico que se actualiza constantemente, donde los juegos pueden entrar o salir dependiendo de su comportamiento y recepción.

Además, ciertos tipos de experiencias quedan excluidas por defecto, especialmente aquellas relacionadas con temas sensibles, interacciones sociales complejas o mecánicas abiertas como el dibujo libre.

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Más control para los padres

La actualización también amplía las herramientas de control parental, un aspecto que ha cobrado cada vez más relevancia en plataformas digitales.

Entre las nuevas funciones destacan:

Bloqueo específico de juegos

Gestión directa del chat

Aprobación manual de contenidos fuera del catálogo predeterminado

Monitoreo de actividad, incluyendo juegos frecuentes y lista de amigos

Estas opciones estarán disponibles hasta que el usuario cumpla 16 años, lo que extiende el periodo de supervisión más allá de lo habitual en otras plataformas.

En la práctica, esto permite a los padres no solo limitar el acceso, sino también adaptarlo de forma personalizada según el criterio familiar.

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Un cambio estructural en la plataforma

Aunque el anuncio se centra en la seguridad, el impacto va más allá. Este sistema modifica la forma en que los usuarios descubren contenido dentro de Roblox, introduciendo una lógica más cercana a plataformas curadas que a ecosistemas completamente abiertos.

También implica un mayor compromiso por parte de los desarrolladores, quienes ahora deben cumplir requisitos adicionales si quieren que sus juegos estén disponibles para audiencias más jóvenes.

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Desde la industria, este tipo de movimientos suele interpretarse como una respuesta a la presión regulatoria y social en torno a la protección de menores en entornos digitales. Sin embargo, también representa una oportunidad para construir experiencias más segmentadas y sostenibles a largo plazo.

Hacia un estándar más global

Como parte de este proceso, Roblox confirmó que adoptará el sistema de clasificación de la Coalición Internacional de Clasificación por Edades (IARC), lo que permitirá adaptar las etiquetas de contenido a diferentes regiones del mundo.

Esto significa que las experiencias podrán ajustarse no solo a la edad del usuario, sino también a los estándares culturales de cada país, alineándose con sistemas como ESRB o PEGI.

Una evolución en desarrollo

Las nuevas cuentas estarán disponibles a partir de junio, pero la compañía deja claro que este es solo un paso dentro de un proceso continuo.

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El enfoque ahora no es implementar una solución definitiva, sino construir un sistema que evolucione con el tiempo, adaptándose tanto al crecimiento de los usuarios como a los cambios en el entorno digital.

En ese sentido, la actualización plantea una idea clara: la seguridad ya no es un complemento dentro de la experiencia, sino una parte estructural de cómo se diseña y se consume el contenido en plataformas masivas.

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Habrá que ver cómo responden los usuarios, los padres y los desarrolladores a este nuevo modelo, pero lo cierto es que marca un cambio relevante en la forma en que Roblox organiza su ecosistema para las nuevas generaciones.

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