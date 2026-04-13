Super Alloy Crush | RESEÑA (EARLY ACCESS): Acción 2D con alma roguelite

Super Alloy Crush llega como la evolución directa de Super Alloy Ranger, apostándole a una fórmula que mezcla plataformas 2D, acción frenética y sistemas de progresión más profundos. Desde el primer momento deja claro que su inspiración principal viene de clásicos como Mega Man, pero no se queda en la copia: intenta construir sobre esa base con mecánicas modernas como elementos roguelite y personalización de builds.

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En este punto, es importante dejar algo claro: estamos ante un juego en early access. Eso significa que no está completo, pero también que ya tiene lo suficiente para analizar qué tan sólido es su núcleo jugable. Y en ese sentido, hay bastante de qué hablar.

Dos protagonistas, dos formas de jugar

Uno de los pilares del juego son sus dos personajes jugables: Muu y Kelly. Ambos tienen estilos completamente distintos, lo que cambia de manera significativa la experiencia.



Muu está enfocada en combate cercano. Sus ataques con garras, combos rápidos y presión constante la convierten en una opción agresiva, ideal para jugadores que prefieren estar encima del enemigo todo el tiempo. Es un personaje que exige movimiento continuo y dominio del ritmo del combate.



Kelly Cortesía: Alloy Mushroom

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Por otro lado, Kelly es más clásica en su diseño. Usa ataques a distancia con disparos cargados, muy al estilo de Mega Man. Su gameplay premia la precisión, el posicionamiento y el timing, especialmente en enfrentamientos más caóticos.

Lo interesante es que ninguno se siente como una opción secundaria. Ambos están bien balanceados en términos de diseño, y cambiar entre ellos realmente modifica la forma en la que abordas cada nivel o combate.

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Jugabilidad: rápida, fluida y adictiva

Si hay algo que Super Alloy Crush hace muy bien, es el “feeling” del movimiento. Saltar, disparar y hacer dash se siente preciso y responsivo desde el inicio. Esto es clave en un juego de este tipo, y aquí funciona perfectamente.

El combate no reinventa el género, pero está bien estructurado. Entre ataques básicos, habilidades especiales y movimientos definitivos, hay suficientes herramientas para experimentar. Cada personaje puede equipar hasta cuatro habilidades especiales, que consumen energía y modifican el estilo de juego de forma notable.

Además, están los ataques “Ultimate” o Overdrive, que funcionan como golpes de alto impacto. Son poderosos, pero consumen bastante energía, así que hay que usarlos con cabeza.

El resultado es un sistema que, sin ser revolucionario, logra enganchar gracias a su fluidez y variedad.

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Progresión y construcción de personaje

Uno de los puntos donde más evoluciona respecto a su demo inicial es en la progresión. El juego introduce un sistema basado en chips que puedes equipar en tu traje.

Progresión Cortesía: Alloy Mushroom

Cada chip tiene habilidades pasivas y una forma geométrica, lo que obliga a pensar cómo encajarlos dentro de los espacios disponibles. No es solo cuestión de equipar lo mejor, sino de optimizar el espacio.

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Además, hay un hub central donde puedes mejorar tu personaje, desbloquear habilidades, probar movimientos en una sala de entrenamiento e incluso usar una máquina tipo gacha, aunque requiere monedas raras.

Este sistema logra algo importante: hacer que cada partida tenga sentido más allá del momento inmediato. Siempre estás recolectando recursos para mejorar tu build.

Modos de juego y contenido actual

En su estado actual, el juego ofrece tres modos principales:

Modo Historia: incluye tres capítulos y siete jefes. Es la mejor forma de empezar, ya que introduce mecánicas y desbloquea contenido.

Battle Rush: un modo tipo horda donde enfrentas oleadas de enemigos y eliges mejoras entre rondas.

Ultimate Challenge: la versión más difícil, con restricciones y enemigos más duros.

Hay una buena sinergia entre modos. Lo que ganas en uno puede servirte en otro, lo que incentiva a explorar todo el contenido disponible.

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El diseño de niveles también aporta bastante. Hay rutas ocultas, objetos rompibles y recompensas que invitan a explorar en lugar de simplemente avanzar.

Sistema de soporte y nave

Un elemento interesante es el sistema de la nave que acompaña al jugador. Esta no solo actúa como apoyo, sino que también almacena recursos clave como los “readiness points”, que funcionan como una especie de vidas.

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Además, puedes rescatar personajes que luego funcionan como “supporters”. Estos aliados pueden ayudarte durante el combate, ya sea recuperando vida o energía.

También puedes cambiar de nave, lo que afecta directamente el estilo de juego. Algunas permiten más errores, otras son más limitadas pero potencian estrategias agresivas. Esto añade otra capa de personalización.

Jefes y diseño de combate

Las peleas contra jefes son uno de los puntos más fuertes del juego. Cada uno tiene patrones claros que debes aprender, lo que genera combates más estratégicos.

Jefes y diseño Cortesía: Alloy Mushroom

No basta con tener buenas mejoras: necesitas entender cómo se mueve el enemigo, cuándo atacar y cuándo defenderte. Esto le da peso a cada enfrentamiento.

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Además, hay enemigos especiales más adelante en el juego que son versiones potenciadas de enemigos normales. Estos representan un reto considerable y obligan a jugar con más cuidado.

Dificultad: un balance irregular

Aquí es donde el juego todavía muestra áreas por mejorar. El modo historia puede sentirse accesible para jugadores experimentados, especialmente en las primeras etapas.

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Sin embargo, los otros modos —especialmente Ultimate Challenge— elevan bastante la dificultad. Esto crea una especie de contraste: por un lado tienes una experiencia más relajada, y por otro, un reto exigente.

Esto no es necesariamente malo, pero sí puede generar una sensación de inconsistencia dependiendo de lo que estés buscando.

Apartado técnico: pixel art con identidad

Visualmente, el juego destaca por su pixel art. Los escenarios, animaciones y diseños de jefes están bien trabajados, con mejoras claras frente a su entrega anterior.

El rendimiento es estable en general, con solo pequeñas caídas ocasionales. Nada que afecte gravemente la experiencia.

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En cuanto al sonido, la música tiene un aire retro que recuerda a la era de los 16 bits, mientras que los efectos cumplen bien su función. Aunque se podría mejorar la variedad, el resultado es sólido.

Historia: funcional pero secundaria

La historia gira en torno a dos cazadores de tesoros que buscan un planeta misterioso. Es un contexto suficiente para justificar la acción, pero claramente no es el foco principal.

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Aquí el juego prioriza la jugabilidad sobre la narrativa, lo cual es una decisión acertada para este tipo de propuesta.

Conclusión:

Super Alloy Crush es un early access que ya se siente bastante completo. Tiene controles sólidos, dos personajes bien diferenciados, un sistema de progresión interesante y combates que funcionan.

No todo es perfecto. La dificultad podría ajustarse mejor y algunos sistemas necesitan balanceo. Pero lo importante está ahí: el núcleo del juego es divertido y adictivo.

Es un título recomendado para jugadores que disfrutan de la acción 2D, los retos tipo arcade y la experimentación con builds. Si te gusta Mega Man o los roguelites con progresión, aquí tienes algo que vale la pena seguir de cerca.

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Ahora solo queda ver cómo evoluciona en su versión final.

Calificación Super Alloy Crush Volkgames

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