¿Si voy de cosplay al SOFA 2025 debo pagar entrada o puedo ingresar gratis?

El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) regresa a Corferias con una nueva edición llena de creatividad, color y personajes traídos a la vida por cientos de fanáticos del cosplay. Cada año, este evento se consolida como el punto de encuentro más importante para los amantes de los videojuegos, el anime, los cómics y la cultura pop en Colombia.

Y aunque muchos llegan caracterizados con trajes impresionantes, una de las dudas más comunes sigue siendo la misma: ¿los cosplayers deben pagar la entrada?

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

¿Debo pagar si voy en cosplay?

Sí. Todos los asistentes al SOFA 2025, incluyendo quienes vayan caracterizados, deben adquirir su entrada. El uso de un disfraz, sin importar su nivel de detalle o complejidad, no exime del pago del boleto de ingreso. Sin embargo, no existe ningún costo adicional para los cosplayers; el valor es el mismo para todo el público.

La buena noticia es que el evento cuenta con diferentes fases de venta, lo que permite conseguir entradas a precios preferenciales si se compran con anticipación. Además, la organización recomienda realizar la compra en línea para evitar filas extensas y asegurar un ingreso más ágil a Corferias durante los días del evento.



Servicios para cosplayers dentro del evento

Uno de los aspectos más valorados por quienes asisten disfrazados es la posibilidad de disfrutar del evento sin preocuparse por sus pertenencias. Para eso, Corferias mantiene habilitado su servicio de guardarropa o maletero, ubicado al costado derecho de la entrada principal.

Publicidad

Este espacio permite dejar bolsos, maletas o partes del cosplay que no se usen constantemente, de forma segura, mientras se recorren los pabellones o se participa en concursos y sesiones de fotos. Debido a la alta demanda, se recomienda llegar temprano para asegurar un cupo disponible.



Normas sobre accesorios y armas de utilería

El SOFA 2025 busca garantizar la seguridad de todos los asistentes, por lo que mantiene normas estrictas en cuanto al tipo de accesorios que pueden ingresar al recinto.

Las armas reales o potencialmente peligrosas están completamente prohibidas, incluso si hacen parte del diseño del disfraz. Solo se permiten réplicas hechas con materiales seguros como goma, espuma o plástico, y que no tengan filo, puntas o mecanismos funcionales.

Publicidad

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan las entradas para el SOFA 2025? Conoce precios y beneficios de la boletería

Antes de ingresar, el personal de seguridad podrá revisar los elementos del cosplay para verificar que cumplan con las normas establecidas. Esto evita incidentes y garantiza que todos los visitantes puedan disfrutar de manera segura la experiencia.

Un espacio pensado para la creatividad

Más allá de las reglas, el SOFA sigue siendo un escenario donde el cosplay es protagonista. Los pasillos, zonas de exhibición y escenarios del evento se convierten en vitrinas vivas para mostrar la creatividad y el talento de la comunidad.

Quienes asistan encontrarán espacios ideales para tomarse fotografías, compartir con otros fans y participar en actividades temáticas que celebran la cultura geek. Además, este año se esperan nuevos concursos y presentaciones enfocadas en la confección, interpretación y originalidad de los trajes, reafirmando el papel del cosplay como una de las expresiones más destacadas del evento.

Publicidad

Recomendaciones finales para disfrutar el SOFA 2025

Si planeas asistir con tu mejor cosplay, ten en cuenta estas sugerencias:

Compra tu entrada con anticipación para evitar filas o agotar cupos.

Verifica las normas sobre materiales y accesorios antes de fabricar o portar tu disfraz.

Usa el guardarropa si tu traje es voluminoso o difícil de mover.

Mantente hidratado y planifica descansos, especialmente si tu cosplay incluye máscaras o accesorios pesados.

Con estas precauciones podrás vivir la experiencia completa del SOFA 2025, un evento que reúne lo mejor del arte, la fantasía y la comunidad geek en un solo lugar.

Publicidad

Porque más allá de las reglas o el costo del ingreso, lo importante es ser parte de la celebración y dejar que la creatividad hable por sí misma.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.