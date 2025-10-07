En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / ¿Cuánto cuestan las entradas para el SOFA 2025? Conoce precios y beneficios de la boletería

¿Cuánto cuestan las entradas para el SOFA 2025? Conoce precios y beneficios de la boletería

El Salón del Ocio y la Fantasía regresa a Corferias en Bogotá y ya puedes planear tu visita asegurando tu entrada. Aquí te contamos las opciones de boletería para este año.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
¿Cuánto cuestan las entradas para el SOFA 2025?
¿Cuánto cuestan las entradas para el SOFA 2025?
Cortesía: SOFA

Publicidad

Publicidad

Publicidad