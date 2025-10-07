¿Cuánto cuestan las entradas para el SOFA 2025? Conoce precios y beneficios de la boletería

El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la cultura geek, creativa y alternativa en Colombia. En 2025 vuelve a Corferias en Bogotá con una agenda cargada de cosplay, cómics, videojuegos, robótica, música y actividades para todas las edades. Como es tradición, el evento ofrecerá distintas modalidades de entrada para que el público escoja la opción que mejor se ajuste a su plan de visita.



Opciones de boletería para 2025

Este año el SOFA mantiene su esquema de entradas individuales, familiares y el pase completo para todos los días. A continuación, te contamos los precios y condiciones en la Fase III de venta (disponible hasta el 8 de octubre o hasta agotar existencias):

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Boleta General (entrada individual): Jueves y viernes: $25.000 COP Sábado, domingo y lunes: $31.000 COP Es válida para un solo día del evento y no permite reingreso una vez se abandone el recinto.



Family Pass (entrada para 4 personas): Jueves y viernes: $22.000 COP por persona (mínimo 4 boletos, total $88.000 COP) Sábado, domingo y lunes: $27.000 COP por persona (mínimo 4 boletos, total $108.000 COP) La entrada es grupal y requiere que las cuatro personas ingresen juntas al mismo tiempo.



SOFA Pass (entrada todos los días): Costo total: $118.000 COP Este pase es personal e intransferible. Permite el ingreso durante los cinco días del evento con entradas y salidas libres dentro del horario oficial. En cada ingreso se debe presentar el documento de identidad.



Te puede interesar: SOFA 2025: el Salón del Ocio y la Fantasía que conecta cultura geek y creatividad en Colombia



Beneficios y consideraciones

Además de la preventa, la boletería cuenta con beneficios para quienes realicen el pago con tarjeta Visa, aplicables según disponibilidad y fase de venta. Es importante tener en cuenta que estos descuentos no son acumulables con otras promociones.

El SOFA también mantiene su política de acceso gratuito para niños menores de 7 años y adultos mayores de 70 años, quienes podrán entrar sin costo presentando su documento de identidad.



Dónde y cómo comprar

Las entradas están disponibles a través de la plataforma de Corferias, lo que permite adquirirlas en línea de forma segura con tarjeta de crédito, débito o efectivo. La organización recomienda la compra anticipada para asegurar la disponibilidad y evitar filas durante el evento.



Una experiencia que conecta comunidades

El SOFA 2025 no es solo un evento de entretenimiento, sino un punto de encuentro donde convergen distintas expresiones culturales y artísticas. Los visitantes encontrarán espacios dedicados al cosplay, torneos de videojuegos, exhibiciones de cómics, shows musicales y talleres interactivos.



Con más de 20 pabellones y cientos de actividades programadas, la feria invita a familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades a sumergirse en un universo diverso y creativo.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.