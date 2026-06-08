Sonic celebra sus 35 años con sorpresas que van mucho más allá de las carreras

Cumplir 35 años no es algo menor para una franquicia de videojuegos. Mucho menos cuando se trata de una de las mascotas más reconocidas de la industria, un personaje que ha pasado por generaciones de consolas, series animadas, películas y múltiples géneros de juego sin perder relevancia.

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Durante los últimos años, Sonic ha mantenido una presencia constante gracias a nuevos lanzamientos, colaboraciones y proyectos que han buscado expandir el universo del erizo azul más allá de sus aventuras tradicionales de plataformas. Esa estrategia ha permitido que la franquicia continúe conectando tanto con los seguidores de toda la vida como con nuevas audiencias.

Por eso, cuando SEGA apareció durante Summer Game Fest 2026 para celebrar el aniversario número 35 de Sonic, la expectativa era alta. Muchos esperaban novedades sobre los proyectos actuales de la franquicia, mientras que otros tenían la mirada puesta en posibles anuncios relacionados con futuros juegos.



La compañía decidió aprovechar el escenario para mostrar lo que viene para una de sus producciones más recientes, aunque también guardaba una sorpresa adicional que nadie había anticipado.



Antes de revelar la noticia principal, SEGA presentó nuevos contenidos para Sonic Racing: CrossWorlds, ampliando el catálogo de colaboraciones que llegarán al juego durante los próximos meses.

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Entre ellas destaca un paquete inspirado en la película Tortugas Ninja: Caos Mutante, que llegará en julio de 2026. Este contenido permitirá competir con Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel, además de incorporar vehículos, circuitos y música inspirados en los populares héroes mutantes.

Más adelante, en octubre de 2026, será el turno de Avatar. Los jugadores podrán utilizar a Aang y Katara como personajes jugables dentro de un nuevo paquete temático que incluirá contenido inspirado en la reconocida franquicia animada.

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SEGA también adelantó parte de los planes para el segundo año de soporte de Sonic Racing: CrossWorlds. Entre los futuros contenidos descargables se encuentran colaboraciones con Godzilla y EVANGELION, además de otros paquetes que formarán parte del Pase de Temporada 2, compuesto por un total de seis expansiones.

Sin embargo, el anuncio más inesperado llegó después.

SEGA confirmó oficialmente el desarrollo de SONIC PICO PARK, una nueva colaboración basada en el exitoso videojuego independiente PICO PARK que llegará durante 2026.

El proyecto está siendo desarrollado por TECOPARK y publicado por PICO PARK en Japón como una experiencia licenciada de Sonic que adapta la fórmula cooperativa basada en rompecabezas que hizo popular al título original.

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La propuesta combinará la jugabilidad característica de PICO PARK con personajes, escenarios y elementos del universo Sonic. Según lo mostrado por la compañía, los jugadores podrán disfrutar de desafíos cooperativos donde la coordinación será fundamental para superar los distintos niveles, manteniendo el estilo caótico y colaborativo que caracteriza a la franquicia indie.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre plataformas, modos específicos o fecha exacta de lanzamiento, SEGA confirmó que compartirá más información próximamente.

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El anuncio representa una colaboración poco habitual para la franquicia Sonic, ya que en lugar de asociarse con una gran producción o una licencia cinematográfica, apuesta por uno de los fenómenos cooperativos más populares del sector independiente.

Mientras tanto, Sonic Racing: CrossWorlds continúa expandiendo su propuesta con nuevas franquicias invitadas y una hoja de ruta que promete seguir creciendo durante los próximos meses.

Con colaboraciones que reúnen a las Tortugas Ninja, Avatar, Godzilla, EVANGELION y ahora una inesperada alianza con PICO PARK, el aniversario número 35 de Sonic deja claro que SEGA está buscando nuevas formas de expandir el alcance de su personaje más emblemático. Y si algo quedó demostrado durante Summer Game Fest 2026, es que todavía quedan varias sorpresas por descubrir dentro del universo del erizo azul.

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