Splatoon Raiders revela su mayor apuesta antes del estreno y Nintendo mostró todo lo nuevo

La franquicia Splatoon está lista para dar un nuevo paso con una propuesta que cambia varias de las bases conocidas de la serie. Luego de años apostando principalmente por la competencia en línea, Nintendo prepara una experiencia centrada en la exploración, la progresión y la búsqueda de tesoros, pero hasta ahora había mantenido muchos de sus detalles bajo reserva.

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Durante el más reciente Splatoon Raiders Direct, la compañía mostró un extenso vistazo al juego y explicó cómo funcionarán sus principales mecánicas. La presentación dejó claro que esta nueva entrega no solo conserva la esencia de disparar tinta y enfrentarse a los Salmonids, sino que añade sistemas completamente nuevos de personalización, exploración y progreso para ofrecer una aventura mucho más profunda.

En esta ocasión, los jugadores asumirán el papel de un mecánico que acompañará a Deep Cut, el trío conformado por Shiver, Frye y Big Man, en una expedición hacia las misteriosas Islas Spirhalite. Allí deberán recorrer diferentes escenarios en busca de tesoros mientras descubren los secretos ocultos de este nuevo territorio.



Antes de comenzar cada incursión será posible preparar el equipo desde el barco que funciona como base principal. Además, uno de los integrantes de Deep Cut acompañará al jugador utilizando un poderoso Exploration Bot capaz de detectar tesoros y ofrecer apoyo durante la exploración.



Fue después de este recorrido por la ambientación cuando Nintendo presentó la gran novedad del juego: Splatoon Raiders contará con un amplio sistema de progresión y personalización que permitirá modificar prácticamente todos los aspectos del combate y del equipo del jugador.

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Uno de los pilares será la enorme variedad de armamento. El juego incluirá más de 100 variantes de armas, las cuales utilizan tinta como recurso principal para combatir a los Salmonids. Algunas incluso podrán obtenerse al derrotar enemigos o aparecerán como versiones especiales con habilidades únicas.

A esto se suman tres tipos de tanques completamente diferentes que definirán el estilo de juego de cada partida:

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Speed Tank, enfocado en la movilidad y la velocidad.

Power Tank, diseñado para enfrentar grandes grupos de enemigos con ataques más contundentes.

Tactical Tank, pensado para quienes prefieren estrategias y herramientas de apoyo durante los combates.

Cada tanque podrá equipar distintos gadgets con habilidades propias. Entre ellos aparecen botas propulsoras para realizar ataques rápidos, torretas automáticas, bombas enlazables, enormes láseres, cuchillas de tinta y dispositivos capaces de empujar a los enemigos mientras cubren el escenario.

Sin embargo, Nintendo explicó que el verdadero potencial de estos gadgets estará en su personalización. Durante las expediciones será posible recolectar piezas especiales para mejorar atributos como el daño, la velocidad de disparo, la duración de las habilidades o añadir nuevos efectos, como explosiones de tinta o gases que empujan a los enemigos.

Los propios integrantes de Deep Cut también tendrán funciones importantes dentro de la base. Shiver ayudará a fabricar nuevos gadgets, Frye permitirá mejorar o reciclar armas para obtener materiales y Big Man registrará información útil sobre la aventura mientras desbloquea nuevas posibilidades para el jugador.

El progreso tampoco dependerá únicamente de completar misiones. Al derrotar Salmonids se obtendrá experiencia para subir de nivel y, aunque una incursión termine en derrota, los jugadores conservarán las armas y materiales recuperados durante la expedición. Estos recursos servirán para mejorar los tanques, aumentar estadísticas como el poder de ataque y la vida, además de desbloquear mejoras permanentes, como la posibilidad de equipar un tercer gadget.

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Nintendo también confirmó que habrá tres niveles de dificultad: Tourist para quienes buscan una experiencia relajada, Raider como dificultad estándar y Survivalist para quienes quieran un reto considerablemente mayor. Esta configuración podrá modificarse en cualquier momento desde el barco principal.

Aunque la aventura fue diseñada principalmente para disfrutarse en solitario, Splatoon Raiders también permitirá jugar toda la campaña con hasta cuatro personas, ya sea mediante juego en línea o conexión local. Incluso quienes prefieran jugar solos podrán solicitar ayuda temporal de otros usuarios cuando la situación se complique.

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Además de las mecánicas principales, el juego incluirá atuendos desbloqueables al completar desafíos, recompensas especiales mediante figuras amiibo compatibles, reliquias ocultas con poderes únicos distribuidas por las islas y escenarios subterráneos que prometen esconder algunos de los mayores secretos de la aventura.

Splatoon Raiders llegará en exclusiva para Nintendo Switch 2 el próximo 23 de julio. Mientras tanto, Nintendo anunció que el universo de la franquicia seguirá expandiéndose con un Splatfest inspirado en el juego, disponible en Splatoon 3 entre el 10 y el 12 de julio, además de nuevos controles Joy-Con 2 con diseño basado en Deep Cut que se lanzarán el mismo día que el juego.

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