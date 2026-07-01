José Manuel Restrepo envió carta a presidente Petro haciéndole solicitudes para el empalme

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, le envió una carta al presidente Gustavo Petro con algunas solicitudes para el proceso de empalme, cuya primera reunión se llevará a cabo este jueves 2 de julio, a las 10:00 a.m., en la Casa de Nariño, según informó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, delegado por el gobierno saliente para este proceso.

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“El empalme presidencial no debe limitarse a una simple transferencia documental. Debe permitir una comprensión suficiente del estado real del sistema institucional al momento de la transición, incluyendo la situación funcional de las entidades, sus capacidades disponibles, sus interdependencias críticas, los procesos relevantes en ejecución, los riesgos existentes, las restricciones identificadas y los asuntos que requieran especial o urgente atención”, señaló el delegado del presidente electo Abelardo de la Espriella. (Lea también: José Manuel Restrepo se refiere a "desobediencia civil" anunciada por Iván Cepeda: "Una vergüenza")



¿Qué pide Restrepo para el empalme?

El vicepresidente electo solicitó “iniciar formalmente la coordinación institucional necesaria para adelantar un proceso de empalme ordenado, auditado, verificable, público, responsable y orientado a la estabilización del Estado”.

Para ello, aseguró, “nuestro equipo ha estructurado una metodología orientada a la recepción, comprensión y análisis de la información institucional necesaria para asumir oportunamente las responsabilidades constitucionales correspondientes a partir del próximo 7 de agosto de 2026”, por lo que Restrepo pidió iniciar “de manera inmediata la coordinación correspondiente y establezcan el mecanismo institucional que permita desarrollar este proceso con la mayor eficiencia posible durante las próximas semanas y hasta el día 27 de julio de 2026”.



Durante ese lapso, indicó, le propone al presidente Petro:



Activar el equipo coordinador general que usted ha designado y que encabeza el Dr. German Ávila, actual Ministro de Hacienda y Crédito Público, para que entre en contacto con el canal institucional permanente dirigido por el Vicepresidente Electo José Manuel Restrepo, designado por mí.

Instruir que cada ministerio, departamento administrativo, entidad adscrita o vinculada, y demás entidades del orden nacional de la rama ejecutiva objeto del empalme, designe dos servidores públicos de la respectiva entidad para actuar como enlaces institucionales responsables de facilitar la coordinación técnica, documental, operativa y de agendas de reuniones presenciales y virtuales del proceso.

Lo anterior sin perjuicio de la debida intervención y de las responsabilidades a cargo de los respectivos representantes legales de dichas entidades.

Establecer mecanismos homogéneos para el alistamiento, entrega y trazabilidad de la información institucional.

Instruir que con cada entidad se acuerde un cronograma general de reuniones, intercambios documentales y espacios técnicos necesarios durante el período de empalme.

Especificar criterios adecuados de manejo de información sensible, reservada o estratégica, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

El ministro Ávila había manifestado que en la reunión del 2 de julio “haremos el cronograma de trabajo para realizar todo el proceso de empalme que estará centralizado en la Casa de Nariño entre los coordinadores y que tendrá una referencia en cada uno de los ministerios en los cuales se realizarán mesas de trabajo para realizar el respectivo empalme”, recalcando que “el empalme no es un debate político, no es un debate de modelos económicos y sociales, es una entrega de información que hará el gobierno saliente al gobierno entrante”.



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