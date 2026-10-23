Windblown recibe su última gran actualización y prepara el salto definitivo a la versión 1.0

Los juegos de acción que apuestan por el combate rápido necesitan algo más que enemigos poderosos y escenarios llenos de peligros. La variedad de estrategias, la capacidad de reaccionar a tiempo y las posibilidades de experimentar con diferentes configuraciones pueden marcar la diferencia entre una partida frustrante y una aventura que invita a volver a intentarlo.

Ese equilibrio es especialmente importante en experiencias como Windblown, donde cada enfrentamiento exige estar atento a los movimientos de los enemigos y aprovechar las herramientas disponibles. Desde su llegada al acceso anticipado, el título de Motion Twin ha recibido diferentes actualizaciones que han ampliado sus posibilidades y ajustado aspectos de su jugabilidad.

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Ahora, el estudio prepara el siguiente paso de su desarrollo con una actualización que reúne cambios importantes en sus sistemas y nuevas opciones para quienes siguen explorando el Vortex. La idea es pulir varios de sus elementos antes de dar el salto a la versión definitiva.



Un combate que exige reaccionar en el momento preciso

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Uno de los aspectos que recibe atención en esta nueva actualización es la lectura de los enfrentamientos. Cuando la pantalla está llena de enemigos y ataques, identificar qué está a punto de ocurrir resulta fundamental para decidir cuándo esquivar, contraatacar o cambiar de estrategia.

Motion Twin incorpora nuevas previsualizaciones de los ataques enemigos mediante un sistema dinámico de alertas. Estas señales buscan facilitar la identificación de las amenazas y ayudar a los jugadores a responder con mayor precisión.

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También se ajustaron los tiempos de los ataques para mejorar el ritmo y la fluidez de los combates. En una propuesta centrada en la acción, estos cambios pueden influir en la manera de afrontar los enfrentamientos y en la capacidad de reaccionar ante situaciones cada vez más exigentes.

La dificultad también recibe ajustes importantes. Tanto el modo cooperativo como el cataclísmico fueron rebalanceados para modificar la experiencia de quienes se aventuran en solitario o prefieren recorrer el Vortex acompañados.

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A esto se suman nuevos campos de fuerza enemigos que aparecen en los desafíos de mayor dificultad. Para destruirlos será necesario utilizar el Alterattack, una mecánica que adquiere especial importancia al momento de superar estas nuevas amenazas.

Windblown presenta la actualización 0.9999999 antes de su versión 1.0

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Después de presentar estos cambios, Motion Twin confirmó el lanzamiento de la actualización 0.9999999, disponible desde el 22 de octubre de 2026. Se trata de la última gran actualización de contenido prevista durante el acceso anticipado de Windblown, antes de la llegada de su versión 1.0.

El parche incorpora nuevas posibilidades para construir configuraciones de combate, ajustes en diferentes sistemas y mejoras generales que preparan el terreno para la siguiente etapa del juego.

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Entre las novedades se encuentran los teletransportadores de regreso rápido. Esta función permite abrir el mapa después de tomar un camino que no conduce al destino esperado y seleccionar un punto al que regresar mediante teletransporte. De esta manera, los jugadores pueden reducir el tiempo dedicado a deshacer sus pasos y concentrarse nuevamente en la exploración y los enfrentamientos.

El sistema de tiendas también fue renovado. Ahora cuenta con seis categorías especializadas: Equipo, Regalos, Curación, Mejoras, Memonita y Tienda general. Esta división permite identificar con mayor facilidad el tipo de recursos disponibles en cada establecimiento y ofrece más control al momento de buscar elementos que se adapten a una configuración determinada.

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Más opciones para experimentar con las configuraciones

La variedad de builds también recibe nuevas herramientas. La actualización añade 17 afijos, renueva el sistema de rareza e incorpora nuevas variantes de Regalos Míticos, ampliando las posibilidades para quienes buscan combinar elementos y encontrar formas distintas de afrontar los desafíos.

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Otra de las novedades es el regreso de los Golpes Dobles como una Memoria Cifrada. A esto se suma el Magipez Pez Crono, una nueva incorporación que amplía el contenido disponible dentro del juego.

El parche también introduce nuevas islas para explorar, mejora la compatibilidad con controles y agrega opciones de accesibilidad relacionadas con los combos automáticos.

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En conjunto, los cambios buscan ofrecer más alternativas tanto para quienes disfrutan experimentar con distintas configuraciones como para quienes prefieren ajustar los controles y la experiencia de juego a sus necesidades.

Dos años de cambios antes del lanzamiento definitivo

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La actualización llega después de un periodo de acceso anticipado durante el cual Windblown recibió diez grandes actualizaciones de contenido, además de mejoras de calidad de vida, jugabilidad y rendimiento.

Durante ese tiempo, los jugadores pudieron explorar nuevos biomas, enfrentarse a enemigos adicionales y experimentar con un arsenal cada vez más amplio. La comunidad también participó en el proceso mediante reportes de errores, comentarios sobre el balance y discusiones sobre las mecánicas del juego.

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Motion Twin destacó precisamente esa colaboración al presentar el nuevo parche. El equipo recordó que abrió las puertas del Vortex hace dos años y agradeció a los jugadores por contribuir a la evolución del proyecto. Aunque esta actualización representa la última gran parada antes de abandonar el acceso anticipado, el estudio señaló que todavía no está listo para despedirse de esta etapa con la versión 1.0.

Por eso, el equipo decidió mantener la denominación 0.9999999 para este lanzamiento, acompañado de un mensaje de agradecimiento a quienes han formado parte del recorrido.

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La Motion Week llega con descuento en Steam

El lanzamiento de la actualización coincide con la tercera edición de La Motion Week, el evento anual de Motion Twin en Steam. Como parte de la celebración, Windblown cuenta con un descuento del 30 %, disponible hasta el 5 de noviembre de 2026.

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Con esta actualización, el juego entra en una etapa importante de su desarrollo. Los ajustes de combate, las nuevas herramientas para configurar las partidas y los cambios en la exploración buscan dejar una base más completa de cara a su lanzamiento definitivo.

Mientras llega la versión 1.0, los jugadores pueden regresar al Vortex para descubrir las novedades de la actualización 0.9999999 y aprovechar el descuento temporal en Steam.

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