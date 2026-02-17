Ubisoft define el rumbo del Año 11 de Rainbow Six Siege con cambios clave y contenido inédito

Durante el Six Invitational 2026, celebrado en París, Ubisoft presentó de manera oficial su plan para el Año 11 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, una hoja de ruta que busca reforzar los cimientos competitivos del título, responder a demandas históricas de la comunidad y mantener su relevancia dentro del ecosistema de los shooters tácticos.

La estrategia anunciada deja claro que el enfoque principal estará puesto en la experiencia 5v5, eje central de Siege desde su lanzamiento. A partir del 3 de marzo, con la llegada de la Temporada 1: Operación Silent Hunt, comenzará una serie de cambios que combinan ajustes de jugabilidad, mejoras estructurales en el sistema competitivo y una colaboración que conecta el universo de Siege con una de las franquicias más influyentes del videojuego.

Una Temporada 1 que marca el tono del Año 11

El primer gran movimiento del Año 11 es la incorporación de un operador permanente proveniente de METAL GEAR SOLID. Solid Snake se suma al plantel como atacante, aportando un enfoque centrado en el sigilo y la recolección de información. Su equipamiento incluye un dispositivo diseñado para inteligencia táctica y un arma secundaria inédita en Siege: la TACIT .45, una pistola semiautomática con silenciador integrado que refuerza su identidad de operaciones encubiertas.



Esta colaboración no se limita al operador. La Temporada 1 introduce el evento por tiempo limitado Redacted, un modo de infiltración 4v4 en el que Snake y Zero lideran misiones orientadas a la recuperación de datos. El contenido se complementa con elementos cosméticos inspirados en la saga, nuevas líneas de diálogo con la voz original del personaje y una misión especial dentro del modo Dual Front, concebida como un guiño a los seguidores de larga data de Metal Gear.



Ajustes competitivos y despedidas necesarias

Más allá del contenido crossover, la Temporada 1 también trae decisiones estructurales relevantes. Entre ellas, la confirmación de que Dual Front llegará a su fin tras un evento final temático. Ubisoft justifica esta salida como parte de un redireccionamiento de recursos hacia el núcleo competitivo 5v5, asegurando que los avances técnicos desarrollados en ese modo seguirán impactando positivamente al juego base.

En paralelo, Siege recibe un nuevo modo 1v1 dentro de la playlist Arcade, disponible durante dos semanas. Este formato apuesta por enfrentamientos directos que ponen a prueba fundamentos como puntería, movimiento y lectura del rival. A nivel de mapas, Oregon, Coastline y Villa regresan con versiones modernizadas, mejoras visuales y nuevos elementos destructibles que actualizan su ritmo sin alterar su identidad.

La temporada también establece un nuevo ritmo de balance: cuatro actualizaciones, dos rotaciones de mapas en Clasificatorio y un meta orientado a estilos Entry y Roaming, apoyado por ajustes específicos en operadores como Skopos, Alibi y Ela.

Seguridad y progresión como pilares del futuro

Uno de los anuncios más relevantes del Año 11 es la implementación de R6 ShieldGuard, una plataforma de arranque seguro que refuerza el sistema antitrampas en PC. Este paso busca fortalecer la integridad competitiva en un momento en el que la estabilidad del entorno rankeado es clave para la longevidad del juego.

La Temporada 2 profundiza esta idea de evolución con un remaster de Dokkaebi, que será redefinida como una atacante enfocada en la negación de inteligencia bajo alta presión. Este rediseño incluye una nueva arma y una identidad de combate más clara. A esto se suma la llegada de un mapa completamente nuevo: Casino Calypso, inspirado en la era clásica de Rainbow en Las Vegas y diseñado desde cero bajo estándares competitivos actuales. Desde su lanzamiento, el mapa estará disponible en Clasificatorio.

Nuevos sistemas y expansión del ecosistema

El Año 11 continuará con la Temporada 3, que incorporará un nuevo Defensor especializado en el contraataque mediante el uso de escudos. Además, se introducirá el sistema de Maestría de Operadores, una progresión a largo plazo que permitirá desarrollar a cada operador de forma individual, añadiendo una nueva capa de personalización y compromiso para los jugadores veteranos. Esta temporada también incluirá un modo Arcade 3v3 por tiempo limitado, ampliando la variedad de experiencias sin perder el foco competitivo.

Antes de revelar el roadmap completo, el equipo de Protección al Jugador compartió públicamente sus prioridades y líneas de acción, reforzando un mensaje de transparencia que Ubisoft ha buscado consolidar en los últimos años.

Siege más allá de consolas y PC

El ecosistema de Rainbow Six también se expande con el lanzamiento global de Rainbow Six Mobile el 23 de febrero en iOS y Android. Esta versión trasladará la experiencia táctica 5v5 a dispositivos móviles, con más de 20 operadores, mapas icónicos y modos clásicos, manteniendo elementos clave como drones, barricadas y cámaras.

Con este plan para el Año 11, Ubisoft no apuesta por una reinvención total, sino por una evolución medida. Los cambios anunciados refuerzan la base competitiva de Rainbow Six Siege, ajustan sistemas que necesitaban madurar y proponen contenido capaz de atraer nuevas miradas sin perder de vista a la comunidad que ha sostenido al juego durante más de una década.

