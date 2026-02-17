Xbox recibe una semana diversa con estrategia, terror y acción del 16 al 20 de febrero

La próxima semana en Xbox confirma algo que ya es habitual en el ecosistema de Microsoft: la variedad como eje central del catálogo. Entre el 16 y el 20 de febrero, Xbox Series X|S, Xbox One y PC recibirán una selección de lanzamientos que cubren múltiples géneros y estilos, pensados tanto para jugadores que buscan experiencias intensas como para quienes prefieren ritmos más tranquilos o propuestas experimentales.

Uno de los títulos que encabeza la semana es Star Trek: Voyager – Across the Unknown, una apuesta que combina estrategia, gestión y supervivencia con una fuerte carga narrativa. El juego pone al jugador al mando de la icónica nave estelar, obligándolo a tomar decisiones complejas sobre recursos y tripulación. Más que un simple juego de estrategia, su foco está en la responsabilidad y el peso de cada elección, algo que puede atraer tanto a fans de la franquicia como a quienes disfrutan experiencias pausadas y reflexivas.

En un registro muy distinto aparece Styx: Blades of Greed, que recupera al carismático goblin especialista en sigilo. Esta nueva entrega perfecciona la fórmula conocida de la saga, apostando por escenarios amplios y verticales que incentivan la creatividad. El diseño favorece la libertad de aproximación, permitiendo que cada jugador resuelva los desafíos a su manera, siempre con el humor ácido que caracteriza a Styx.



El ritmo se acelera con Aerial_Knights DropShot, un shooter estilizado que lanza al jugador desde el cielo hacia el caos. Su propuesta es directa: acción constante, reflejos rápidos y una presentación visual llamativa. En contraste, Hex Park ofrece una experiencia completamente opuesta, centrada en acertijos mentales donde cada movimiento cuenta. Es una de esas propuestas sencillas de entender, pero difíciles de dominar, ideales para sesiones cortas.



El componente multijugador llega con HeadHunters, un juego caótico para hasta cuatro jugadores que mezcla plataformas, disparos e intercambio de cuerpos. Su enfoque está claramente en la diversión local y online, con partidas rápidas y situaciones impredecibles que priorizan el desorden controlado sobre la competencia tradicional.

Para quienes buscan sensaciones más inquietantes, la semana también trae varias opciones. Backrooms Level X apuesta por el terror psicológico en primera persona, recreando espacios interminables y perturbadores donde la soledad y la tensión son protagonistas. A esto se suma Horror Tale 2: 4K Remaster, que propone una narrativa de misterio alrededor de desapariciones infantiles, combinando exploración, acertijos y una atmósfera constante de amenaza.

El catálogo también deja espacio para propuestas narrativas poco convencionales como Death Match Love Comedy!, una novela visual que mezcla romance, comedia absurda y elementos ocultistas. Su premisa, tan inesperada como arriesgada, demuestra cómo Xbox sigue abriendo la puerta a géneros menos tradicionales dentro de su ecosistema.

En el terreno de la simulación y la gestión, Harvest Cafe y Liquor Store Simulator ofrecen experiencias centradas en el progreso gradual. Ambos títulos apuestan por sistemas de crecimiento, administración y optimización, ideales para jugadores que disfrutan construir algo desde cero sin la presión del tiempo o el combate constante.

Las propuestas más experimentales también tienen su espacio. KLETKA introduce una idea tan extraña como intrigante: descender por una estructura infinita mientras se mantiene con vida un elevador hambriento. Por su parte, Outpath mezcla exploración, construcción y automatización en un entorno relajado, pensado para jugar sin prisas.

Finalmente, el toque de acción táctica y combate llega con Showgunners y Soulslinger: Envoy of Death, dos títulos que, desde enfoques distintos, apuestan por enfrentamientos intensos y progresión de habilidades.

En conjunto, los lanzamientos del 16 al 20 de febrero reflejan una semana equilibrada para Xbox: no hay un solo gran protagonista, sino una oferta diversa que refuerza la idea de un catálogo pensado para distintos tipos de jugadores. Ya sea por curiosidad, afinidad con un género específico o simple ganas de probar algo nuevo, esta semana deja claro que siempre hay algo diferente esperando en el ecosistema Xbox.

