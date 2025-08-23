UWUCON llega a Bogotá: una convención geek hecha por y para los fans de la cultura pop

La agenda cultural en Bogotá suma este mes un evento que busca marcar diferencia en el mundo geek nacional. Se trata de UWUCON, convención que se realizará el 23 y 24 de agosto en el Centro Comercial Plaza Claro y que nace con una premisa clara: darle protagonismo a los fans y a las comunidades que construyen la cultura pop en el país.

A diferencia de las ferias tradicionales que suelen enfocarse en la exhibición comercial, UWUCON propone un encuentro participativo en el que el público no es solo espectador, sino parte activa de la experiencia. Cosplay, videojuegos, anime, charlas, música en vivo y actividades creativas se combinan en un formato que busca integrar diferentes expresiones de la escena geek.

Una convención con identidad propia

El evento llega con una propuesta variada en la que destacan competencias como la Copa Cosplay, que reúne a más de 30 finalistas, y actividades interactivas como el UWUBingo. Además, habrá talleres de creatividad, presentaciones musicales, showcases de DJs y espacios para que distintas comunidades puedan compartir sus proyectos y pasiones.



Uno de los grandes atractivos será la presencia de Enzo Fortuny, actor de doblaje reconocido en Latinoamérica por dar voz a personajes como Inuyasha, Itadori (Jujutsu Kaisen) y Yue (Sakura Card Captor). Fortuny tendrá un papel central en la convención con sesiones de firmas, fotografías y un show en tarima, lo que promete convertirse en uno de los momentos más esperados del fin de semana.

Espacios para todos los gustos

UWUCON contará con dos escenarios principales que buscan cubrir los diferentes intereses de los asistentes:

Espacio de Gaming: zona destinada a torneos, experiencias de e-sports y dinámicas alrededor de los videojuegos.

Rooftop UWUCON: un escenario abierto que funcionará como el corazón del evento, con desfiles, charlas, conciertos y presentaciones en vivo.

Este diseño responde a la intención de ofrecer una experiencia amplia en la que tanto los fanáticos del gaming como los seguidores del cosplay, el anime o la música encuentren un lugar para participar.

Una respuesta positiva del público

El recibimiento de esta primera edición ha superado las expectativas. Las entradas completas se agotaron con anticipación, un reflejo del interés que despierta en la comunidad geek un evento que busca darles un rol central.

“Queremos que la gente entienda que UWUCON no es simplemente una feria comercial. Es un espacio de encuentro real para los fans, un lugar donde las comunidades se hacen visibles y pueden compartir sin barreras”, explica Juan Cárdenas, director de UWUCON.

El respaldo de distintas marcas nacionales e internacionales también refuerza el posicionamiento del festival, que desde su debut se proyecta como una cita importante dentro del calendario geek en Colombia.

Más que un evento, una comunidad

En un país donde los espacios dedicados a la cultura pop suelen centrarse en el aspecto comercial, UWUCON apuesta por un enfoque distinto. Su objetivo es crear un ambiente en el que los asistentes puedan vivir su pasión de manera auténtica y compartirla con otros que sienten lo mismo.

Como lo resume Cárdenas: “Colombia necesitaba un evento donde las comunidades fueran protagonistas, no un público de paso. UWUCON es un festival hecho por fans y para fans”.

Con una mezcla de actividades competitivas, espacios creativos y experiencias en vivo, la convención busca consolidarse como un referente regional y un punto de encuentro para la creciente comunidad geek del país.

